ウォルドーフ・アストリア大阪（大阪市北区）が、「ティファニー」とのホリデーコラボレーション「A Legacy of Elegance」（ア・レガシー・オブ・エレガンス）を、29階のラウンジ&バー「ピーコック・アレー」で11月21日（金）から開催している。期間限定のアフタヌーンティーや、ティファニーブルーの装飾が施されたクリスマスツリーがお目見えしている。

ウォルドーフ・アストリア大阪がティファニーとコラボした「ア・レガシー・オブ・エレガンス」（撮影：すぎもとみさき）

1893年にニューヨークで開業し、2025年4月3日に日本初上陸した「ウォルドーフ・アストリア大阪」が、初めてのクリスマスシーズンを迎えている。

ホテルのラウンジには、ティファニーブルーのオーナメントツリーや、特大プレゼントボックスが積み上げられた「バード オン ア ボックス」が登場。ピーコック（クジャク）が上に乗ったデザインとなっている。

ウォルドーフ・アストリア大阪がティファニーとコラボした「ア・レガシー・オブ・エレガンス」ティファニーオーナメントツリー（撮影：すぎもとみさき）

ウォルドーフ・アストリア大阪がティファニーとコラボした「ア・レガシー・オブ・エレガンス」ティファニー 「バード オン ア ボックス」オーナメント（撮影：すぎもとみさき）

ラウンジ&バー「ピーコック・アレー」で開催されるアフタヌーンティー「A Legacy of Elegance」（1万3000円〜）は、オリジナルのホリデーポストカード付きで、イエロートーンで仕立てたベルガモットが香るバニラムースやロブスターロールなど、両ブランドのこだわりを詰め込んだスイーツとセイボリーが登場している。

ウォルドーフ・アストリア大阪がティファニーとコラボした「ア・レガシー・オブ・エレガンス」のアフタヌーンティー（撮影：すぎもとみさき）

ウォルドーフ・アストリア大阪がティファニーとコラボした「ア・レガシー・オブ・エレガンス」のアフタヌーンティー（撮影：すぎもとみさき）

高級食材を使用した「WAオシェトラキャビアとカルピスバターのフィナンシェサレ」や「香住蟹と南瓜のキッシュロワイヤル」、「忠源の和牛ブレザオラとトリュフ風味のシフォンサレ」や「あんぽ柿とフォアグラのボンボンと山椒風味のサブレ」などの個性的な組み合わせ、そしてキューブ型の「蜜香屋の焼き芋のスコーン 大学芋風」、「苺とラズベリーのスコーン ハイビスカス風味」や、スペシャルブレンドの紅茶やコーヒーが楽しめる。

さらに、季節の特別メニュー（4000円）は、「黒トリュフとフォアグラのリゾット ソースペリグー」と「純白のクープ 洋梨とブルーベリー アーモンドのグラス」のセットで、「ニューヨーク ホリデーカクテル」（各3500円〜）2種類も追加することができる。



ウォルドーフ・アストリア大阪がティファニーとコラボレーションした「A Legacy of Elegance」は、11月21日（金）から2026年1月4日（日）まで、29階のラウンジ&バー「ピーコック・アレー」で開催。アフタヌーンティーの料金は1人1万3000円で、12月23日（火）から12月25日（木）の期間は特別メニュー込みの1万7000円のみの提供となる。前日までに予約が必要。価格は税込み。

ウォルドーフ・アストリア大阪「ア・レガシー・オブ・エレガンス」特別メニュー