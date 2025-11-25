『ばけばけ』（NHK総合）第42話では、江藤知事（佐野史郎）の娘リヨ（北香那）がヘブン（トミー・バストウ）に料理をふるまった。

参考：明日の第43話、トキ（髙石あかり）が錦織（吉沢亮）とリヨ（北香那）の間で板挟みに

リヨがヘブンに贈ったウグイス。美しいさえずりを期待したが、いつまでもたっても鳴く気配がない。鳴くまで待っているうちに、花田（生瀬勝久）とツル（池谷のぶえ）が口論を始めてしまう。そこに記者の梶谷（岩崎う大）がやってきて、これはメジロだと判定するが、誰も梶谷の言うことを信じなかった。

まず、ウグイスとは何か。鳥取出身の総理ならそう言い出しそうなシチュエーションで、鳴き声を耳にすることはかなわなかった。腰かけを意味する「チェア」と名付けられた鳥は、お近づきのしるしにリヨがプレゼントしたもの。第42話で、さえずる愛娘の将来を案じたのは島根県知事だった。

場面は変わって江藤家の食卓。女学校を出たリヨは自ら腕をふるい、ヘブンをワインと洋食でもてなす。リヨは英語で意思疎通し、ヘブンの気難しさも発動しない。ヘブンがこんなに楽しそうなのは、日本に来てから初めてではないだろうか。

リヨがヘブンを歓待したのは、島根や松江のためではなかった。ヘブンを「お慕い申し上げて」いるリヨは、なんとかしてヘブンに気に入られたい。積極的にアプローチするのは、この時代珍しいはず。しかし、相手は外国人。両親は理由を挙げて反対する。

雇われ外国人は任期が終われば国に帰る。ヘブンはただの英語教師だ。結婚するとしても、法律上手続が面倒である。日本国籍を失うことになるし、うまくいく保証はない。妻子を置いて帰国する者もいるし、子どもを連れて行ってしまうかもしれない。

これらすべて明治時代のことを言っているようだが、そのまま現代にもあてはまる。外国人を“お客様”として扱うけれど、二重国籍は認めない。子の連れ去りは国際問題になっている。100年以上を経ても変わらない国のあり方を目にして、複雑な心境になった。

江藤は一計を案じる。錦織（吉沢亮）を通して、トキ（髙石あかり）に相談を持ちかけるのだが、内容が明かされるのは次回以降だ。……まさか色じかけ？ トキはリヨに協力すると言っていたのでそれはないとしても、悩ましい状況には置かれそうだ。

なお「ホーホケキョ」というウグイスの鳴き声は、春から夏の繁殖期における求愛行動である。リヨが持参したのがメジロだったことは、何を暗示しているだろうか。（文＝石河コウヘイ）