　2児の母でお笑い芸人の山田花子（50）が24日、自身のブログを更新。野菜がたっぷり詰まった緑豊かな手作り弁当を公開した。

　山田は、普段から楽屋で食べる弁当を紹介しており、今回は「お味噌汁　ブロッコリー、おくらポン酢　じゃこピーマン　ミンチ肉もやしニラ炒め」とヘルシーな内容で、緑をふんだんに使った弁当を披露している。

　青い弁当箱には、隙間なく具材が詰められ、茶色くなりがちな弁当が緑で彩られていた。

　この弁当に、コメント欄には「だいたい茶色弁当になっちゃうんだけど、花ちゃんのお弁当は緑になるんだもんねぇ　ほんと　健康的」「素晴らしいお弁当」「目に良さそうなお弁当」「健康弁当！ばんざーい！」「おっ！緑が鮮やかなお弁当！栄養たっぷりやね」などの反響が集まっている。