2児の母・山田花子、緑が鮮やかな手作り“健康弁当”を紹介「目に良さそうなお弁当」「栄養たっぷりやね」
2児の母でお笑い芸人の山田花子（50）が24日、自身のブログを更新。野菜がたっぷり詰まった緑豊かな手作り弁当を公開した。
【写真】「素晴らしいお弁当」ファン絶賛、山田花子の“緑”が印象的な手作り弁当
山田は、普段から楽屋で食べる弁当を紹介しており、今回は「お味噌汁 ブロッコリー、おくらポン酢 じゃこピーマン ミンチ肉もやしニラ炒め」とヘルシーな内容で、緑をふんだんに使った弁当を披露している。
青い弁当箱には、隙間なく具材が詰められ、茶色くなりがちな弁当が緑で彩られていた。
この弁当に、コメント欄には「だいたい茶色弁当になっちゃうんだけど、花ちゃんのお弁当は緑になるんだもんねぇ ほんと 健康的」「素晴らしいお弁当」「目に良さそうなお弁当」「健康弁当！ばんざーい！」「おっ！緑が鮮やかなお弁当！栄養たっぷりやね」などの反響が集まっている。
