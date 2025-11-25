『ちいかわ』表情が絶妙なセイレーン 大川ぶくぶイラスト描き「あざかわ」「おしゃれ」
人気漫画『ポプテピピック』などで知られる漫画家・大川ぶくぶ氏が24日、自身のXを更新。映画化が決まったアニメ『ちいかわ』のイラストを公開した。
【画像】なんとも言えない顔の『ちいかわ』セイレーン ぶくぶ先生が描いたイラスト
イラストには映画の登場キャラ・セイレーンが描かれており、これにファンは「あざかわセイレーンちゃん ぶくぶ先生ありがとうございます」「ぶくぶ先生のセイレーンちゃんおしゃれしててかわいい」「ポプ子とピピ美じゃないとこれに勝てない気がする」などと反応している。
『ちいかわ』は、イラストレーターのナガノ氏がXに投稿している漫画が原作。2020年に連載がスタートし、ちいさくてかわいいキャラクターたちと、シビアな世界観のギャップが大人から子どもまで幅広い人気を博している。
『映画ちいかわ 人魚の島のひみつ』（配給・東宝）で描かれるのは、ナガノ氏が映画のために執筆した“セイレーン編”と呼ばれる長編ストーリーで、ちいかわ達が「特別な島」への招待状をもらい島合宿に行く物語が展開。話数を追うごとにSNSのトレンドを賑わせていた、シリーズ屈指の人気エピソードが待望の映像化となり、ナガノ氏の完全監修でちいかわたちの冒険が描かれる。
2026年夏に公開され、監督は『ウマ娘 プリティダービー』シリーズなどで知られる及川啓氏、脚本は原作者のナガノ氏、アニメ制作は劇場版『ウマ娘 プリティダービー 新時代の扉』のCygamesPicturesが担当する。
