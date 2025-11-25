プロボクサーの那須川天心（27）が11月25日、自身のXを更新し、井上拓真（29）に判定で敗れた一夜明けの心境をつづった。

「試合負けました」とあらためて報告し、「人生なかなか上手くいかない 悔しいです」と正直な気持ちを吐露した那須川。「謝りはしません 一生懸命やりました 後悔は無いです 堂々と前を向いて生きていきます」としつつも、「負けたからなんだ 何も変わる事なんてないよ 人生実験です 挑戦し続けます」「沢山の応援をありがとう 必ずやり返すから ボクシングに出会えて良かったと心の底から思います 皆さんまた一緒に生きていこう」と、前を向く覚悟をファンに伝えている。

投稿に添えられた写真には、リング上で両膝をそろえて座り、額をマットにつける“土下座”の姿勢を取る那須川が写されている。両手を前につき、静かに深く頭を下げた体勢からは、敗戦を全身で受け止めた強い悔しさがにじむ。鮮やかな黄緑のトランクスがスポットライトを受け、試合直後の緊張と静寂が混じる空気が伝わってくる一枚だ。

この投稿には、Xユーザーから「悔しいって気持ちが芽生えたことによって試合に勝った時よりも更に進化できるのではないかと期待しております」「この負けは必要 課題が見えたっしょ 楽しい試合を見せてくれてありがとう」「言うのは簡単だし、批判するのも簡単だけど、それを実行して批判も受け止めて戦い抜く姿は流石だなぁと思いました それになんか勇気もらえました」「本気で挑んだ人にしか出せない悔しさだと思います。その姿勢自体がもう尊いです。また前に向かう天心さんを、これからも応援し続けます」といった声が寄せられている。