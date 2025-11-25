Snow Man渡辺翔太、初の単独ラジオ番組が一夜限りで特別オンエア

【その他の画像・動画等を元記事で観る】

渡辺翔太（Snow Man）初の単独ラジオ番組となる『J-WAVE SELECTION SWAROVSKI SPARKLING MOMENTS』が、J-WAVE（81.3FM）にて11月30日22時から放送される。

■「きらめき」をテーマに送る特別番組

2025年のホリデイシーズン。 TOKYOの街がきらめく季節。SWAROVSKIのジャパンアンバサダーを務める渡辺翔太が「きらめき」をテーマに、ホリデー、ギフト、自分へのご褒美などのトピックと選曲を織り交ぜて届ける。

放送終了後、番組の感想を寄せた人の中から、1名にSWAROVSKIのネックレス「Constella」がプレゼントされるリスナープレゼントも！（※応募期間：11月30日23時～12月7日23時59分）

■番組情報

J-WAVE（81.3FM）『J-WAVE SELECTION SWAROVSKI SPARKLING MOMENTS』

11/30（日）22:00～22:54

ナビゲーター：渡辺翔太

ハッシュタグ：#sparkle813

■リリース情報

2025.11.05 ON SALE

Snow Man

ALBUM『音故知新』

■関連リンク

番組の詳細はこちら

https://blog.j-wave.co.jp/original/jwaveplus/

プレゼントの応募URLはこちら

https://www.j-wave.co.jp/topics/2511_sparklingmoments.htm

Snow Man OFFICIAL SITE

https://mentrecording.jp/snowman/

https://starto.jp/s/p/artist/43