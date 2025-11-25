Snow Man渡辺翔太、初の単独ラジオ番組が一夜限りで特別オンエア
渡辺翔太（Snow Man）初の単独ラジオ番組となる『J-WAVE SELECTION SWAROVSKI SPARKLING MOMENTS』が、J-WAVE（81.3FM）にて11月30日22時から放送される。
■「きらめき」をテーマに送る特別番組
2025年のホリデイシーズン。 TOKYOの街がきらめく季節。SWAROVSKIのジャパンアンバサダーを務める渡辺翔太が「きらめき」をテーマに、ホリデー、ギフト、自分へのご褒美などのトピックと選曲を織り交ぜて届ける。
放送終了後、番組の感想を寄せた人の中から、1名にSWAROVSKIのネックレス「Constella」がプレゼントされるリスナープレゼントも！（※応募期間：11月30日23時～12月7日23時59分）
■番組情報
J-WAVE（81.3FM）『J-WAVE SELECTION SWAROVSKI SPARKLING MOMENTS』
11/30（日）22:00～22:54
ナビゲーター：渡辺翔太
ハッシュタグ：#sparkle813
■リリース情報
2025.11.05 ON SALE
Snow Man
ALBUM『音故知新』
