ヤマハ「P-45」が首位！ 2025年10月の電子ピアノ人気ランキングTOP10 2025/11/25
「BCNランキング」2025年10月の月次集計データによると、電子ピアノの実売台数ランキングは以下の通りとなった。
1位 P-45
P-45（ヤマハ）
2位 P-225 ホワイト
P-225WH（ヤマハ）
3位 P-225 ブラック
P-225B（ヤマハ）
4位 P-125a ブラック
P-125aB（ヤマハ）
5位 ARIUS ニューダークローズウッド調仕上げ
YDP-165R（ヤマハ）
6位 ARIUS ホワイトアッシュ調
YDP-165WA（ヤマハ）
7位 CN201 プレミアムライトオーク調仕上げ
CN201LO（河合楽器）
8位 Privia ブラック
PX-S1100BK（カシオ）
9位 GO:PIANO88
GO:PIANO88（Roland）
10位 ARIUS ホワイトアッシュ調仕上げ
YDP-S35WA（ヤマハ）
＊「BCNランキング」は、全国の主要家電量販店・ネットショップからパソコン本体、デジタル家電などの実売データを毎日収集・集計しているPOSデータベースで、日本の店頭市場の約4割（パソコンの場合）をカバーしています。
