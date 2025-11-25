２５日の債券市場で、先物中心限月１２月限は反落。前日の米債券高を手掛かりに小高く始まったが、日本の財政悪化懸念から買いは続かなかった。



米連邦準備理事会（ＦＲＢ）のウォラーＦＲＢ理事が２４日の米ＦＯＸビジネスの番組で「１２月会合では利下げを支持する」と述べるなど、ＦＲＢ高官のハト派発言が相次いでいることを受け、２４日の米長期債相場は３日続伸（金利は低下）した。ただ、円債の上値は重く、朝方の買いが一巡したあとは軟化。高市早苗政権が２１日の臨時閣議で決めた大規模な総合経済対策が財政を圧迫するとの警戒感が根強いようだった。債券先物は朝方に一時１３５円０５銭をつけたあとは下げ渋ったが、あす財務省が実施する４０年債入札を控えて調整売りが出やすく戻りは鈍かった。



午前１１時の先物１２月限の終値は、２１日に比べ１３銭安の１３５円１１銭となった。一方、現物債市場で１０年債の利回りは、２１日に比べて０．０１０％高い１．７８５％で推移している。



