「このチームは天才なのか」「歴史的偉業だ」日本を倒した“伏兵”の快進撃が止まらない！準決勝で強豪イタリアを撃破、初の決勝進出に世界が驚嘆！「とんでもなく強い」「クレイジーだ」【U-17W杯】
快進撃が止まらない。
カタールで開催されているU-17ワールドカップの準決勝で、オーストリアがイタリアと対戦。２−０で快勝し、初の決勝進出を決めた。
ラウンド16でイングランドに４−０で完勝し、準々決勝では日本を１−０で撃破したオーストリアは、勢いそのままに57分にヨハネス・モーザーのゴールで先制に成功。イタリアが退場者を出した直後の後半アディショナルタイム３分にも、再びモーザーが直接FKを叩き込み、勝負を決めた。
過去２回の出場では、ともにグループステージ敗退に終わっていた“伏兵”の大躍進に、世界のサッカーファンからは次のような声が上がった。
「このチームは天才か」
「君たちはなんて上手いんだ」
「とんでもなく強い」
「優勝すると予想」
「歴史的偉業だ」
「信じられない」
「クレイジーだ」
「素晴らしいというほかない」
「歴史を作った。センセーショナルだ」
このまま初優勝を成し遂げられるか。決勝でのパフォーマンスにも注目だ。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
このまま初優勝を成し遂げられるか。決勝でのパフォーマンスにも注目だ。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
