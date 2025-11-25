３回目の出場で、初の決勝進出を果たしたオーストリア。(C)Getty Images

写真拡大

　快進撃が止まらない。

　カタールで開催されているU-17ワールドカップの準決勝で、オーストリアがイタリアと対戦。２−０で快勝し、初の決勝進出を決めた。

　ラウンド16でイングランドに４−０で完勝し、準々決勝では日本を１−０で撃破したオーストリアは、勢いそのままに57分にヨハネス・モーザーのゴールで先制に成功。イタリアが退場者を出した直後の後半アディショナルタイム３分にも、再びモーザーが直接FKを叩き込み、勝負を決めた。
 
　過去２回の出場では、ともにグループステージ敗退に終わっていた“伏兵”の大躍進に、世界のサッカーファンからは次のような声が上がった。

「このチームは天才か」
「君たちはなんて上手いんだ」
「とんでもなく強い」
「優勝すると予想」
「歴史的偉業だ」
「信じられない」
「クレイジーだ」
「素晴らしいというほかない」
「歴史を作った。センセーショナルだ」

　このまま初優勝を成し遂げられるか。決勝でのパフォーマンスにも注目だ。

構成●サッカーダイジェストWeb編集部

【記事】「世界に衝撃」「日本の選手を殴るかのように…」目を疑う光景。北朝鮮の“異常な行動”を韓国メディアが非難！「強烈なパンチを相手に叩きつけた」【U-17W杯】