「今大会で最も重要。必ず勝利する」“王者ほやほや”町田撃破へ韓国クラブ指揮官の誓い。23歳FWは「天皇杯を制して勢いに乗っている」と警戒も…
11月25日に開催されるアジア・チャンピオンズリーグエリート（ACLE）のリーグステージ第４節で、勝点５で８位のFC町田ゼルビアは、同６で５位の江原FCと敵地で対戦する。
ヴィッセル神戸を２−０で撃破し、クラブ初の主要タイトルを獲得した天皇杯の決勝から中２日。“王者”として初めて戦う相手は、今大会２勝２敗の韓国勢だ。彼らも当然、ノックアウトステージ進出に向けて、気合十分である。
「今シーズンのACLEで最も重要な試合だと考えている。必ず勝利する」
韓国メディア『江原日報』によれば、敵将のチョン・ギョンホは前日会見で、力強くそう宣言した。さらに、前節で自分たちを１−０で破ったサンフレッチェ広島を引き合いに出し、次のように語った。
「選手全員がこの試合がいかに重要かをよく理解している。前回のベスト16の基準は勝点８だったなか、今回勝てば私たちの勝点は９になる。ノックアウトステージ進出のために必ず勝たなければならない試合だ。町田は広島のように強固で、セカンドボールの争いが得意なチームだ。広島戦を経験し、そのスタイルを把握しているため、準備は万全だ。ホームゲームであり、勝利への自信がある」
また、23歳のFWパク・サンヒョクは、「チームの雰囲気は良好だ。町田は天皇杯を制して勢いに乗っているが、我々が準備したものをピッチで見せたい」と意気込みを示した。
クラブ版の日韓戦に大きな注目が集まる。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
