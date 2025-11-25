日本海側は雨や雪の降る日が多く、28日(金)から29日(土)は北日本を中心に荒れた天気。12月に入ると、昼間も寒さが続くようになり、本格的な冬の到来へ。

昼間の暖かさは30日頃まで

明日26日(水)は冬型の気圧配置に変わり、北陸や東北と北海道の日本海側は昼頃まで断続的に雨が降るでしょう。雪が降るのは標高が高い所が中心で、北海道の平地も雨の所が多い見込みです。晴れる太平洋側でも、冷たい北よりの風が強まるでしょう。





27日(木)以降は、北海道の北を低気圧が進む日が多くなりそうです。日本海側は曇りや雨で、28日(金)から29日(土)にかけては東北や北海道で荒れた天気に。12月1日(月)は次第に強い寒気が流れ込み、北海道で雪の範囲が広がるでしょう。太平洋側は晴れる日が多く、空気が乾燥しそうです。火の取り扱いにご注意ください。気温は平年並みか高い所が多く、明日26日(水)は東海や関東も寒さが和らぐでしょう。30日(日)頃までは、九州から関東では20℃くらいまで上がる日もあり、日ごとの気温差が大きくなりそうです。

12月はじめは昼間も寒さが続く 日本海側は雨や雪

12月3日(水)以降は、九州北部や山陰などで雨の降る日がありますが、九州南部から関東にかけてはしばらく晴れるでしょう。一方、北陸は曇りや雨。東北と北海道は日本海側を中心に雪の降る日が多くなりそうです。5日(金)は低気圧や上空の強い寒気の影響で、仙台など太平洋側にも雪雲が流れ込むでしょう。九州から関東の山沿いでも、雪が降る可能性があります。



最低気温、最高気温ともに平年並みの日が多く、初冬らしい寒さでしょう。日中でも九州から東海は13℃前後、北陸や東北は10℃に届かない日が増えてきそうです。朝晩は内陸ほど厳しい冷え込みとなり、暖房が欠かせないでしょう。部屋ごとの温度差が小さくなるよう、家の中全体を暖めるようにしてください。