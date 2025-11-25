けさ、山形県寒河江市でクマが目撃されました。

【写真を見る】以前緊急銃猟で駆除されたクマの親グマか...箱ワナにかかったクマを駆除 県内でクマの目撃相次ぐ（山形）

また、飯豊町ではきのう、緊急銃猟でクマ１頭が駆除されたほか、米沢市でも箱ワナにかかったクマが捕獲されています。

きょう午前４時１５分ごろ、寒河江市でクマ１頭が目撃されました。

現場は中郷構造改善センターから東におよそ８００ｍ離れた場所で、畑から山の中に入っていったということです。

県内ではきのうもクマの出没が相次ぎました。





きのう午前１１時ごろ、飯豊町椿地内にクマが出没し、飯豊町は午後３時２０分ごろに緊急銃猟の判断をしてクマを駆除しました。

クマは体長７５センチほどで、子グマとみられています。

■箱ワナにかかったクマを駆除

また、きのう午前８時ごろ、米沢市芳泉町では体長１．５メートルのクマ１頭が箱ワナにかかっているのが見つかり、その後、駆除されました。

現場では連日クマの目撃が相次いでいて、今月２１日に緊急銃猟で駆除されたクマの親グマとみられています。

また、きのう夜には、東根市や鶴岡市でもクマが目撃されていて、警察などが注意を呼びかけています。