岩手の藤本憲明がJFL得点王に輝いた

いわてグルージャ盛岡は11月25日、FW藤本憲明が日本フットボールリーグ（JFL）の得点王に輝いたことを発表した。

藤本は今季、圧巻の19ゴールを積み重ね、得点王タイの記録を達成した。

勝負所での決定力とストライカーとしての本能を発揮し、チームの攻撃を牽引してきた藤本。一方、14日には契約満了に伴って来シーズンの契約を更新しないことが発表されている。藤本の今後の去就については、現時点では詳細は明かされていない。

36歳の藤本は、近畿大学から2010年に佐川印刷SC（現SP京都FC）でキャリアをスタート。その後、鹿児島ユナイテッドFC、大分トリニータ、ヴィッセル神戸、清水エスパルスなどを渡り歩き、今季からいわてグルージャ盛岡に加入していた。

SNS上では「凄い置土産をありがとうございます」「来季も一緒に戦いたかった」「トリニータに帰ってきてくれ」「来季はどこへ」「オファーが殺到しますように」といったコメントが寄せられている。JFL得点王という実績を残したストライカーに対し、ファンからは新天地での活躍を期待する声や、移籍を惜しむ声が沸き起こっている。（FOOTBALL ZONE編集部）