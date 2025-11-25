岩田剛典『ゲーテ』表紙に登場！今まで、そして次の一歩への時の刻み方を明かす
岩田剛典が、『ゲーテ』1月号（11月25日発売）の表紙に登場している。
■ストイックな仕事ぶり、そこで見出してきた“悦び”とは？
話題沸騰中の映画『金髪』に主演し、現在『Takanori Iwata ASIA TOUR 2025-2026 “SPACE COWBOY”』のツアー真っ只中の岩田は、ストイックな仕事ぶりで、15年もの間、第一線に身を置き続けてきた。
その時間の中で、彼はどんな“悦び”を見出してきたのか。インタビューでは、今まで、そして次の一歩への時の刻み方が明かされる。
■書籍情報
2025.11.25 ON SALE
『GOETHE［ゲーテ］』2026年1月号
