大分市佐賀関（さがのせき）で１８日に発生した大規模火災は、２５日で１週間となった。

午前７時現在で７０世帯１０９人が身を寄せる避難所では、インフルエンザの感染者が急増。避難が長期化するなか、被災者の健康維持も課題になっている。

市保健所によると、避難所になっている佐賀関公民館では、避難してきた５０〜８０歳代の男女計１４人のインフルエンザ感染が確認された。このうち４人が医療機関に入院し、９人が避難所の別室で他の被災者とは離れて療養。残り１人は親族宅で休んでいる。重篤な人はいないという。

大分県内ではインフルエンザの警報が出ている。多くの人が出入りし、集団生活をする避難所は感染リスクが高いとされ、保健所は２２、２３日に希望者８７人にインフルエンザ治療薬「タミフル」を予防投与した。

火災では、住宅がある佐賀関半島部分は更なる延焼の恐れのない「鎮圧状態」となったが、約１・４キロ離れた無人島・蔦島（つたしま）は鎮圧状態にも至っていない。

市は仮住まいのために家賃無料の住宅を公営住宅を中心に約１３０戸確保。２５日午後から公的支援を受けるのに必要な罹災（りさい）証明書の発行を始める。