“台湾有事”巡る発言で高市首相がトランプ大統領と電話会談…緊密連携で一枚岩を強調　中国の強い反発続く

高市総理大臣の「台湾有事」をめぐる国会答弁に中国が強く反発する中、高市総理大臣は先ほど、アメリカのトランプ大統領と電話で会談した。

記者：

台湾有事をめぐる発言で日中関係に大きな溝ができる中、高市総理は、トランプ大統領と日米の緊密な連携を確認できたと一枚岩を強調しました。

高市首相：

先般のトランプ大統領の訪日に続きまして、日米間の緊密な連携を確認できた。トランプ大統領からは、私とは極めて親しい友人であり、いつでも電話をしてきてほしいというお話がございました。

今回の日米電話首脳会談はアメリカ側の呼びかけで行われたもので、トランプ大統領は、24日に行われた中国の習近平国家主席との電話会談について説明したという。

米中電話会談について中国外務省は、習主席が台湾問題について中国の原則的な立場を説明し、トランプ大統領が「アメリカは台湾問題が中国にとって重要であることを理解している」と述べたとしている。

こうした中、高市総理としては、台湾有事をめぐり日中関係が険悪になっても、日米同盟は揺るぎないことを強調したい考え。