ウクライナから来日して3年…強さの秘密がここにも

大相撲九州場所で初優勝を飾った関脇・安青錦（安治川）の挨拶ににじんだ“努力の跡”がファンの話題となっている。ウクライナ出身力士の優勝は史上初で「美しさにも心打たれる…」「たった3年で…」と驚きの声が並んだ。

日本相撲協会は24日、公式Xで安青錦の一夜明け会見の模様を紹介。ファンへのメッセージを動画で公開した。安青錦はきれいな日本語で応援への感謝を口にしている。

「安治川部屋の安青錦です。今場所皆さんの応援のおかげで優勝することができました。応援ありがとうございました。来場所も負けないような成績を出しますので、応援のほどよろしくお願いします」

安青錦は2022年、18歳でウクライナから来日してわずか3年。あっという間に上達した日本語に、ファンから「来日たった3年でこの日本語」「日本語の美しさにも心打たれる」「日本語がお上手」といった驚きの声が相次いだ。

2023年9月場所の初土俵からわずか14場所での優勝が話題だが、日本文化への順応も土俵上に負けないペースで進んだようだ。



