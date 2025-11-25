日経225先物：25日正午＝290円高、4万8990円
25日12時現在、大阪取引所の日経225先物期近2025年12月限は前日比290円高の4万8990円と急伸。日経平均株価の前場現物終値4万8815.27円に対しては174.73円高。出来高は4万3230枚となっている。
TOPIX先物期近は3307ポイントと前日比6.5ポイント高、現物終値比9.37ポイント高で推移。
○主要先物価格・正午時点
銘柄 清算値(終値) 前日清算値比 出来高
日経225先物 48990 +290 43230
日経225mini 48985 +285 941627
TOPIX先物 3307 +6.5 53586
JPX日経400先物 29770 +60 2600
グロース指数先物 671 -3 4099
東証REIT指数先物 2011.5 +11 220
株探ニュース
