　25日12時現在、大阪取引所の日経225先物期近2025年12月限は前日比290円高の4万8990円と急伸。日経平均株価の前場現物終値4万8815.27円に対しては174.73円高。出来高は4万3230枚となっている。

　TOPIX先物期近は3307ポイントと前日比6.5ポイント高、現物終値比9.37ポイント高で推移。


○主要先物価格・正午時点

銘柄　　　　　　　清算値(終値)　前日清算値比　　　出来高
日経225先物 　　　　　　 48990　　　　　+290　　　 43230
日経225mini 　　　　　　 48985　　　　　+285　　　941627
TOPIX先物 　　　　　　　　3307　　　　　+6.5　　　 53586
JPX日経400先物　　　　　 29770　　　　　 +60　　　　2600
グロース指数先物　　　　　 671　　　　　　-3　　　　4099
東証REIT指数先物　　　　2011.5　　　　　 +11　　　　 220

