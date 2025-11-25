幻想的な光のアートピース！ANGEL CHAMPAGNE「NV Brut HALO Chant de la lumiere」

革新的で創造性の高いシャンパーニュブランドとして知られるANGEL CHAMPAGNEから、光とラグジュアリーが融合した比類なきアタッシュケースが登場します。

漆黒のケースを開くと幻想的なグラデーションLEDが輝きだす、アートピースのような特別仕様のコレクションが、ホリデーシーズンの特別なひとときを彩ります。

ANGEL CHAMPAGNE「NV Brut HALO Chant de la lumiere」

発売日：2025年12月2日(火)

販売場所：公式オンラインショップ、ANGEL CHAMPAGNE銀座店

価格：

・Sept(7本入り) 726,000円(税込)

・Cinq(5本入り) 616,000円(税込)

ブランドのアイコニックな定番コレクション『NV Brut HALO』を収めた、7本入りと5本入りの特別仕様アタッシュケースです。

洗練された存在感を放つ黒一色の外装と、内部に仕込まれた光の演出が調和し、非日常の扉を開くかのような体験をもたらします。

静かに広がるグラデーションLEDの光

最大の特徴は、ケースの蓋を開けた瞬間に広がる幻想的な光の演出です。

グラデーションLEDの光が静かに揺らめきながらロゴマークを浮かび上がらせ、ボトルをより一層美しく際立たせます。

穏やかな光と繊細な色彩が織り成す空間は、単なる収納ケースを超え、上質かつスタイリッシュなラグジュアリーを表現した一枚のアートのようです。

視覚と味覚で楽しむ「HALO」の魅力

収納されている『NV Brut HALO』は、光るラベルが華やかな印象を与える人気のシャンパーニュです。

『NV Brut Black』をベースにしており、アーモンドやバニラ、桃の皮、ほのかなリコリスのアロマが香り立ちます。

ブランドの強みである長期熟成によって生まれた繊細な泡とクリーミーでなめらかな口当たり、そして個性的かつフレッシュな味わいが、特別な空間に華を添えます。

ANGEL CHAMPAGNE「NV Brut HALO Chant de la lumiere」の紹介でした。

