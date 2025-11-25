うるおい成分スクワランを配合！ハーバー研究所『さらさらしっとりヘアオイル』
乾燥が気になる季節、髪のパサつきや静電気に悩む声が多く聞かれます。
ハーバー研究所は、うるおい成分スクワランを配合した洗い流さないトリートメント『さらさらしっとりヘアオイル』を、2026年1月5日(月)より数量限定で発売します。
ハーバー研究所『さらさらしっとりヘアオイル』
発売日：2026年1月5日(月)
価格：1,650円(税込)
容量：50mL
販売場所：通信販売、全国のショップハーバー
※なくなり次第終了
発売されるたびに好評を博している、人気のアウトバストリートメントが今年も登場します。
髪の水分蒸散を抑えるスクワランを配合し、乾燥しがちな冬の髪に柔らかさとツヤを与えます。
今回はよりしっとりとした仕上がりを目指し、毛髪表面に吸着しやすい成分が強化されました。
熱を味方に変える補修メカニズム
最大の特徴は、ドライヤーの熱を利用して髪をケアする「ヒートアクティブ効果」です。
配合されたγ-ドコサラクトンが熱に反応して毛髪のアミノ基と結合し、ダメージを補修・補強します。
さらに、製品の抗酸化剤として油溶性ビタミンCを配合することで、キューティクルの毛羽立ちを抑えます。
タオルドライ後の濡れた髪になじませてからブローすることで、うねりや広がりを抑え、指通りの良いしなやかな髪へと導きます。
サラッとしたテクスチャーでベタつかず、スタイリングの仕上げとしても使用可能です。
心地よい香りと環境への配慮
香りには、爽やかな柑橘系のベルガモットを採用しています。
ケアするたびに広がる香りが、就寝前のリラックスタイムを演出します。
また、容器には植物由来のバイオマスペット混合素材を使用しており、CO2排出抑制など環境負荷の低減にも配慮された設計です。
ハーバー研究所『さらさらしっとりヘアオイル』の紹介でした。
