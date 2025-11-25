うるおい成分スクワランを配合！ハーバー研究所『さらさらしっとりヘアオイル』

乾燥が気になる季節、髪のパサつきや静電気に悩む声が多く聞かれます。

ハーバー研究所は、うるおい成分スクワランを配合した洗い流さないトリートメント『さらさらしっとりヘアオイル』を、2026年1月5日(月)より数量限定で発売します。

ハーバー研究所『さらさらしっとりヘアオイル』

発売日：2026年1月5日(月)

価格：1,650円(税込)

容量：50mL

販売場所：通信販売、全国のショップハーバー

※なくなり次第終了

発売されるたびに好評を博している、人気のアウトバストリートメントが今年も登場します。

髪の水分蒸散を抑えるスクワランを配合し、乾燥しがちな冬の髪に柔らかさとツヤを与えます。

今回はよりしっとりとした仕上がりを目指し、毛髪表面に吸着しやすい成分が強化されました。

熱を味方に変える補修メカニズム

最大の特徴は、ドライヤーの熱を利用して髪をケアする「ヒートアクティブ効果」です。

配合されたγ-ドコサラクトンが熱に反応して毛髪のアミノ基と結合し、ダメージを補修・補強します。

さらに、製品の抗酸化剤として油溶性ビタミンCを配合することで、キューティクルの毛羽立ちを抑えます。

タオルドライ後の濡れた髪になじませてからブローすることで、うねりや広がりを抑え、指通りの良いしなやかな髪へと導きます。

サラッとしたテクスチャーでベタつかず、スタイリングの仕上げとしても使用可能です。

心地よい香りと環境への配慮

香りには、爽やかな柑橘系のベルガモットを採用しています。

ケアするたびに広がる香りが、就寝前のリラックスタイムを演出します。

また、容器には植物由来のバイオマスペット混合素材を使用しており、CO2排出抑制など環境負荷の低減にも配慮された設計です。

ハーバー研究所『さらさらしっとりヘアオイル』の紹介でした。

