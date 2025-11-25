Amazonのビッグセール「Amazonブラックフライデー」が12月1日（月）23時59分まで開催中。家電やガジェットのジャンルで、多数の製品がセール価格で販売されています。

家電やガジェットだけでなく、日用品も値下げ。本体ハンドルと詰め替えがセットになった「スクラビングバブル トイレスタンプ」（本体ハンドル＋詰め替え×4本）が、30％オフの947円（税込）で販売されています。

スクラビングバブル (Scrubbing Bubbles) トイレスタンプ 漂白 ホワイティーシトラスの香り 本体ハンドル+詰め替え用 4本(24スタンプ分) トイレ洗浄剤 掃除 付け替え用 まとめ買い 【Amazon.co.jp 限定】 スクラビングバブル (Scrubbing Bubbles) \947 （2025/11/25 11:16時点 | Amazon調べ） Amazon ポチップ ポチップ

便器にスタンプするだけで、水を流すたびに洗浄・防汚成分が便器内に広がって黒ズミも汚れも防ぐトイレ用洗剤。1回のスタンプで“キレイ”が12日間続きます。1本につき6回スタンプできる詰め替えが4本もセットになっているため、ストックするのにぴったりです。

香りはホワイティシトラス、オーシャンシャワー、リフレッシュシトラスの3種類。この機会にぜひチェックしてみてください。

トイレスタンプをお得にストックするならAmazon！

