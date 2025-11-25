マニア「11年目のMyベストカスタム！」【スタバ】この冬試したい♡「新作ドリンク」

【スターバックス】では、11月1日よりホリデーシーズン2025がスタート。今年の「新作ドリンク」の主役は、冬の定番メニューとして多くファンに愛され続けている「ジョイフルメドレー」です。新作ドリンクにはもちろん、おなじみのあのドリンクも登場。今回は、この冬試したいスタバの新作ドリンクを紹介します。

マニアが一途になる絶品の味

冬の定番といえば、やっぱり「ジンジャーブレッド ラテ」が欠かせません。スタバマニアの@ayumin0220stbさんが「飲み続けて11年目のジンジャーMyベストカスタム！」と紹介しているのは、ソイミルクに変更、シロップ多め、エクストラホイップ、はちみつとシナモンを追加して仕上げにジンジャーブレッドクッキーをオン。見た目も楽しめるおすすめカスタムをぜひマネしてみて。

ピンク色のムースフォームが可愛すぎ！

今年の新作ビバレッジ「ストロベリー ムース & ジョイフルメドレー ティー ラテ」は、ジョイフルメドレーのフルーティーな香りとストロベリーフレーバームースの甘みが特徴です。スタバ甘党カスタム派の@stb_____gramさんによると「ホワイトモカシロップが入ってるからフラぺより濃厚な甘さ‎」とのことで、スイーツのような満足度の高さが期待できそう。

マニアからも大好評の【スターバックス】の「新作ドリンク」。まだ飲んでいない人も、もう飲んだ人も、今だけの特別なドリンクを心ゆくまで楽しんでください。

※本文中の画像は投稿主様より掲載許諾をいただいています。

※こちらの記事では@ayumin0220stb様、@stb_____gram様のInstagram投稿をご紹介しております。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：河合 ひかる