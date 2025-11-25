『なんでも鑑定団』”名君の書状”、ネットで落札→“ド級値”の鑑定結果へ 依頼人「間違いなく本物！」
きょう25日放送のテレビ東京『開運！なんでも鑑定団』（毎週火曜 後8：54）では、ネットオークションで落札した文書に“ド級値”の鑑定結果が出る。
【動画】登場にどよめき…“ド級値”の鑑定結果が出る名君の書状
儒学者・細井平洲を尊敬している依頼人は、米沢市にある平洲ゆかりの寺院・普門院に何度も訪れているほど。そんな依頼人のお宝は、その平洲を師と慕い「なせば成る なさねば成らぬ」の言葉で知られ、名君として知られる米沢藩中興の祖、上杉鷹山の書状。ネットオークションでたまたま見つけ、妻に内緒で落札したもので、依頼人は「間違いなく本物！」と自信満々。果して鑑定やいかに。
■出演者
【MC】今田耕司、福澤朗、菅井友香
【ゲスト】レッツゴーよしまさ
【出張鑑定】出張鑑定IN三重県松阪市
【出張リポーター】平子祐希（アルコ&ピース）
【出張アシスタント】吉川七瀬
【ナレーター】銀河万丈、冨永みーな
【鑑定士軍団】
中島誠之助（古美術鑑定家）
北原照久（「ブリキのおもちゃ博物館」館長）
安河内眞美（「ギャラリーやすこうち」店主）
山村浩一（「永善堂画廊」代表取締役）
八木正自（「安土堂書店」代表取締役）
林直輝（「日本人形文化研究所」所長）
増田孝（愛知東邦大学客員教授）
森由美（陶磁研究家）
