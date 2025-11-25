ÄÇÌ¾ÎÓ¸é¡¢13Ç¯¤Ö¤ê¡ØÅÞÂç²ñ¡Ù³«ºÅ·èÄê¡¡²»¶Á½Å»ë¤Î¥Û¡¼¥ë½ä¤ëÁ´18¸ø±é¥Ä¥¢¡¼¤òÈ¯É½
¡¡ÄÇÌ¾ÎÓ¸é¤¬¡¢Íè½Õ¤ËÁ´¹ñ¥Û¡¼¥ë¥Ä¥¢¡¼¡ØÄÇÌ¾ÎÓ¸é¡¡ÅÞÂç²ñ¡¡ÎáÏÂÈ¬Ç¯ÎóÅç½ä²ó¡Ù¤ò³«ºÅ¤¹¤ë¤³¤È¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£2013Ç¯¤Î¡ØÅÞÂç²ñ¡¡Ê¿À®Æó½½¸ÞÇ¯¿À»³Ä®Âç²ñ¡Ù°ÊÍè¡¢13Ç¯¤Ö¤ê¤È¤Ê¤ë¡ØÅÞÂç²ñ¡Ù¤ÈÌÃÂÇ¤¿¤ì¤¿¸ø±é¤Ï¡¢¡ÈÎóÅç½ä²ó¡É¤ÈÂê¤·¡¢ÆüËÜ³ÆÃÏ¤ò½ä¤ëÆâÍÆ¤È¤Ê¤ë¡£
¡Ú¥é¥¤¥Ö¼Ì¿¿¡Û¡ØJAZZ NOT ONLY JAZZ II¡Ù¤Ç¤ÎÄÇÌ¾ÎÓ¸é¤Î¥é¥¤¥Ö¥·¥ç¥Ã¥È
¡¡ºòÇ¯¤Ë³«ºÅ¤µ¤ì¤¿¥¢¥ê¡¼¥Ê¥Ä¥¢¡¼¡Ø(À¸)ÎÓ¸éÇî¡Ç24¡½·Êµ¤¤Î²óÉü¡½¡Ù¤Ç¤ÏÂçµ¬ÌÏ²ñ¾ì¤Ç¤Î¥é¥¤¥Ö¤òÅ¸³«¤·¤Æ¤¤¿ÄÇÌ¾¤À¤¬¡¢º£²ó¤Î¡ØÅÞÂç²ñ¡Ù¤Ç¤Ï¼ñ¤òÊÑ¤¨¡¢²»¶Á¤ËÄêÉ¾¤Î¤¢¤ë¥Û¡¼¥ë²ñ¾ì¤ò¸·Áª¡£½é¤á¤Æ¥é¥¤¥Ö¤ò³«ºÅ¤¹¤ëÅÚÃÏ¤âÂ¿¤¯¡¢³Ú¶Ê¤ä±é½Ð¤ò¤è¤êÁ¡ºÙ¤ËÌ£¤ï¤¨¤ë¹½À®¤È¤Ê¤ë¡£
¡¡¥Ä¥¢¡¼¤Ï¡¢2026Ç¯3·î17Æü¤ÎÂçºå¡¦¥¶¡¦¥·¥ó¥Õ¥©¥Ë¡¼¥Û¡¼¥ë¸ø±é¤òÈéÀÚ¤ê¤Ë¡¢5·î28Æü¤Î·²ÇÏ¡¦¹âºê·Ý½Ñ·à¾ì¤Þ¤Ç¡¢Á´¹ñ8²ñ¾ì18¸ø±é¤¬Í½Äê¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¥Á¥±¥Ã¥È¤Ê¤É¤Î¾ÜºÙ¤Ï¡¢¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ë¥µ¥¤¥È¤Î¥Ä¥¢¡¼ÆÃÀß¥Ú¡¼¥¸¤Ç³ÎÇ§¤Ç¤¤ë¡£
¡¡ÄÇÌ¾¤Ïº£Ç¯¡¢Î¾AÌÌ¥·¥ó¥°¥ë¡Ö¼Â¸³Ãæ¡¿ÇòÆü¤Î¤â¤È¡×¤ä¡¢¥·¥ó¥°¥ë¡Öçê¤Ë·î¡×¡¢¥é¥¤¥Ö±ÇÁüºîÉÊ¡Ø(À¸)ÎÓ¸éÇî¡Ç24¡½·Êµ¤¤Î²óÉü¡½¡Ù¤Ê¤É¤ò¥ê¥ê¡¼¥¹¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢ÀºÎÏÅª¤Ê³èÆ°¤ò¸«¤»¤Æ¤¤¤ë¡£
¢£¡ØÄÇÌ¾ÎÓ¸é¡¡ÅÞÂç²ñ¡¡ÎáÏÂÈ¬Ç¯ÎóÅç½ä²ó¡Ù
¡¦3·î17Æü¡Ê²Ð¡ËÂçºå¡¦¥¶¡¦¥·¥ó¥Õ¥©¥Ë¡¼¥Û¡¼¥ë
¡¦3·î18Æü¡Ê¿å¡ËÂçºå¡¦¥¶¡¦¥·¥ó¥Õ¥©¥Ë¡¼¥Û¡¼¥ë
¡¦3·î24Æü¡Ê²Ð¡Ë¹Åç¡¦¸â¿®ÍÑ¶â¸Ë¥Û¡¼¥ë
¡¦3·î25Æü¡Ê¿å¡Ë¹Åç¡¦¸â¿®ÍÑ¶â¸Ë¥Û¡¼¥ë
¡¦4·î1Æü¡Ê¿å¡ËÅìµþ¡¦¤¹¤ß¤À¥È¥ê¥Õ¥©¥Ë¡¼¥Û¡¼¥ë
¡¦4·î2Æü¡ÊÌÚ¡ËÅìµþ¡¦¤¹¤ß¤À¥È¥ê¥Õ¥©¥Ë¡¼¥Û¡¼¥ë
¡¦4·î9Æü¡ÊÌÚ¡ËÊ¡²¬¡¦¥¢¥¯¥í¥¹Ê¡²¬¥·¥ó¥Õ¥©¥Ë¡¼¥Û¡¼¥ë
¡¦4·î10Æü¡Ê¶â¡ËÊ¡²¬¡¦¥¢¥¯¥í¥¹Ê¡²¬¥·¥ó¥Õ¥©¥Ë¡¼¥Û¡¼¥ë
¡¦4·î18Æü¡ÊÅÚ¡Ë»³·Á¡¦¤ä¤Þ¤®¤ó¸©Ì±¥Û¡¼¥ë
¡¦4·î19Æü¡ÊÆü¡Ë»³·Á¡¦¤ä¤Þ¤®¤ó¸©Ì±¥Û¡¼¥ë
¡¦4·î25Æü¡ÊÅÚ¡ËÊ¼¸Ë¡¦¿À¸Í¹ñºÝ²ñ´Û ¤³¤¯¤µ¤¤¥Û¡¼¥ë
¡¦4·î26Æü¡ÊÆü¡ËÊ¼¸Ë¡¦¿À¸Í¹ñºÝ²ñ´Û ¤³¤¯¤µ¤¤¥Û¡¼¥ë
¡¦4·î30Æü¡ÊÌÚ¡ËÅìµþ¡¦¤¹¤ß¤À¥È¥ê¥Õ¥©¥Ë¡¼¥Û¡¼¥ë
¡¦5·î1Æü¡Ê¶â¡ËÅìµþ¡¦¤¹¤ß¤À¥È¥ê¥Õ¥©¥Ë¡¼¥Û¡¼¥ë
¡¦5·î19Æü¡Ê²Ð¡ËÀÅ²¬¡¦¥¢¥¯¥È¥·¥Æ¥£ÉÍ¾¾
¡¦5·î20Æü¡Ê¿å¡ËÀÅ²¬¡¦¥¢¥¯¥È¥·¥Æ¥£ÉÍ¾¾
¡¦5·î27Æü¡Ê¿å¡Ë·²ÇÏ¡¦¹âºê·Ý½Ñ·à¾ì
¡¦5·î28Æü¡ÊÌÚ¡Ë·²ÇÏ¡¦¹âºê·Ý½Ñ·à¾ì
¡Ú¥é¥¤¥Ö¼Ì¿¿¡Û¡ØJAZZ NOT ONLY JAZZ II¡Ù¤Ç¤ÎÄÇÌ¾ÎÓ¸é¤Î¥é¥¤¥Ö¥·¥ç¥Ã¥È
¡¡ºòÇ¯¤Ë³«ºÅ¤µ¤ì¤¿¥¢¥ê¡¼¥Ê¥Ä¥¢¡¼¡Ø(À¸)ÎÓ¸éÇî¡Ç24¡½·Êµ¤¤Î²óÉü¡½¡Ù¤Ç¤ÏÂçµ¬ÌÏ²ñ¾ì¤Ç¤Î¥é¥¤¥Ö¤òÅ¸³«¤·¤Æ¤¤¿ÄÇÌ¾¤À¤¬¡¢º£²ó¤Î¡ØÅÞÂç²ñ¡Ù¤Ç¤Ï¼ñ¤òÊÑ¤¨¡¢²»¶Á¤ËÄêÉ¾¤Î¤¢¤ë¥Û¡¼¥ë²ñ¾ì¤ò¸·Áª¡£½é¤á¤Æ¥é¥¤¥Ö¤ò³«ºÅ¤¹¤ëÅÚÃÏ¤âÂ¿¤¯¡¢³Ú¶Ê¤ä±é½Ð¤ò¤è¤êÁ¡ºÙ¤ËÌ£¤ï¤¨¤ë¹½À®¤È¤Ê¤ë¡£
¡¡ÄÇÌ¾¤Ïº£Ç¯¡¢Î¾AÌÌ¥·¥ó¥°¥ë¡Ö¼Â¸³Ãæ¡¿ÇòÆü¤Î¤â¤È¡×¤ä¡¢¥·¥ó¥°¥ë¡Öçê¤Ë·î¡×¡¢¥é¥¤¥Ö±ÇÁüºîÉÊ¡Ø(À¸)ÎÓ¸éÇî¡Ç24¡½·Êµ¤¤Î²óÉü¡½¡Ù¤Ê¤É¤ò¥ê¥ê¡¼¥¹¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢ÀºÎÏÅª¤Ê³èÆ°¤ò¸«¤»¤Æ¤¤¤ë¡£
¢£¡ØÄÇÌ¾ÎÓ¸é¡¡ÅÞÂç²ñ¡¡ÎáÏÂÈ¬Ç¯ÎóÅç½ä²ó¡Ù
¡¦3·î17Æü¡Ê²Ð¡ËÂçºå¡¦¥¶¡¦¥·¥ó¥Õ¥©¥Ë¡¼¥Û¡¼¥ë
¡¦3·î18Æü¡Ê¿å¡ËÂçºå¡¦¥¶¡¦¥·¥ó¥Õ¥©¥Ë¡¼¥Û¡¼¥ë
¡¦3·î24Æü¡Ê²Ð¡Ë¹Åç¡¦¸â¿®ÍÑ¶â¸Ë¥Û¡¼¥ë
¡¦3·î25Æü¡Ê¿å¡Ë¹Åç¡¦¸â¿®ÍÑ¶â¸Ë¥Û¡¼¥ë
¡¦4·î1Æü¡Ê¿å¡ËÅìµþ¡¦¤¹¤ß¤À¥È¥ê¥Õ¥©¥Ë¡¼¥Û¡¼¥ë
¡¦4·î2Æü¡ÊÌÚ¡ËÅìµþ¡¦¤¹¤ß¤À¥È¥ê¥Õ¥©¥Ë¡¼¥Û¡¼¥ë
¡¦4·î9Æü¡ÊÌÚ¡ËÊ¡²¬¡¦¥¢¥¯¥í¥¹Ê¡²¬¥·¥ó¥Õ¥©¥Ë¡¼¥Û¡¼¥ë
¡¦4·î10Æü¡Ê¶â¡ËÊ¡²¬¡¦¥¢¥¯¥í¥¹Ê¡²¬¥·¥ó¥Õ¥©¥Ë¡¼¥Û¡¼¥ë
¡¦4·î18Æü¡ÊÅÚ¡Ë»³·Á¡¦¤ä¤Þ¤®¤ó¸©Ì±¥Û¡¼¥ë
¡¦4·î19Æü¡ÊÆü¡Ë»³·Á¡¦¤ä¤Þ¤®¤ó¸©Ì±¥Û¡¼¥ë
¡¦4·î25Æü¡ÊÅÚ¡ËÊ¼¸Ë¡¦¿À¸Í¹ñºÝ²ñ´Û ¤³¤¯¤µ¤¤¥Û¡¼¥ë
¡¦4·î26Æü¡ÊÆü¡ËÊ¼¸Ë¡¦¿À¸Í¹ñºÝ²ñ´Û ¤³¤¯¤µ¤¤¥Û¡¼¥ë
¡¦4·î30Æü¡ÊÌÚ¡ËÅìµþ¡¦¤¹¤ß¤À¥È¥ê¥Õ¥©¥Ë¡¼¥Û¡¼¥ë
¡¦5·î1Æü¡Ê¶â¡ËÅìµþ¡¦¤¹¤ß¤À¥È¥ê¥Õ¥©¥Ë¡¼¥Û¡¼¥ë
¡¦5·î19Æü¡Ê²Ð¡ËÀÅ²¬¡¦¥¢¥¯¥È¥·¥Æ¥£ÉÍ¾¾
¡¦5·î20Æü¡Ê¿å¡ËÀÅ²¬¡¦¥¢¥¯¥È¥·¥Æ¥£ÉÍ¾¾
¡¦5·î27Æü¡Ê¿å¡Ë·²ÇÏ¡¦¹âºê·Ý½Ñ·à¾ì
¡¦5·î28Æü¡ÊÌÚ¡Ë·²ÇÏ¡¦¹âºê·Ý½Ñ·à¾ì