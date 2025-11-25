ÇµÌÚºä46µ×ÊÝ»Ë½ïÎ¤¡¢½é¥¨¥Ã¥»¥¤¡ØLOST LETTER¡Ù½øÊ¸¡õ¿·µ¬¥«¥Ã¥È¤¬²ò¶Ø
¡¡¥¢¥¤¥É¥ë¥°¥ë¡¼¥×¡¦ÇµÌÚºä46¤Îµ×ÊÝ»Ë½ïÎ¤¤Î½é¥¨¥Ã¥»¥¤¡ØLOST LETTER¡Ù¡Ê12·î16ÆüÈ¯Çä¡¢¸¸Åß¼Ë¡Ë¤è¤ê¡¢²°µ×Åç¤Ø¤ÎÎ¹¹Ô¤ò¤Ä¤Å¤Ã¤¿¥¨¥Ã¥»¥¤¡Ö²°µ×Åç¡¡°ìÊâ¡¢ÆóÊâ¡¢»°Êâ¡×¤Î½øÊ¸¤È¡¢¼ê»æ¤ò¼êÊü¤·¤¿Ìë¤Î¼Ì¿¿¤¬²ò¶Ø¤µ¤ì¤¿¡£
¡¡¡ØLOST LETTER¡Ù¤Ï¡¢µ×ÊÝ¤¬Â´¶È¤òµ¡¤ËÉÁ¤²¼¤í¤·¤¿½é¤á¤Æ¤Î¥¨¥Ã¥»¥¤¡£µ×ÊÝ¤ÎÉô²°¤Ë¤Ï¥È¥Ã¥×¥¢¥¤¥É¥ë¤È¤·¤ÆÀ¸¤¤Æ¤¤¿9Ç¯´Ö¤Ë¤Ä¤Å¤Ã¤¿¡¢¤±¤ì¤É¤âÅÏ¤»¤Ê¤«¤Ã¤¿¡¢Ìó150ÄÌ¤Î¼ê»æ¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£Â´¶ÈÈ¯É½Ä¾Á°¤ÎÃ»¤¤²ÆµÙ¤ß¤Ë¡¢µ×ÊÝ¤ÏË¬¤ì¤¿²°µ×Åç¤Ç¤½¤Î¼ê»æ¤¿¤Á¤òÇ³¤ä¤¹¤³¤È¤Ë¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡ÛÍÅ±ð¤ÊÊ·°Ïµ¤Éº¤¦¡Ä²Ö³¡»Ñ¤Îµ×ÊÝ»Ë½ïÎ¤
¡¡¼Ì¿¿¤Ï¡¢²ÆµÙ¤ß¤ËË¬¤ì¤¿²°µ×Åç¤Ç1ÄÌ1ÄÌ³Î¤«¤á¤Ê¤¬¤é¡¢°¦¤ª¤·¤½¤¦¤Ë²Ð¤ËÊ²¡Ê¤¯¡Ë¤Ù¤ëµ×ÊÝ¤µ¤ó¤Î°ì½Ö¤ÎÉ½¾ð¤ò¤È¤é¤¨¤¿1Ëç¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡µ×ÊÝ¤Ï¡¢¤¢¤¹26Æü¡¢27Æü¤Î¡ÖÇµÌÚºä46 µ×ÊÝ»Ë½ïÎ¤ Â´¶È¥³¥ó¥µ¡¼¥È¡×¤ò¤â¤Ã¤Æ¡¢¥°¥ë¡¼¥×¤òÂ´¶È¤¹¤ë¡£
¡¡¤½¤ÎÎ¹¤ÎÆ»Ãæ¤äÆìÊ¸¿ù¤Ø¤ÎÅÐ»³¤ÇµîÍè¤·¤¿»×¤¤¤ò¤Ä¤Å¤Ã¤¿¥¨¥Ã¥»¥¤¤È¡Ö·ù¤ï¤ì¤¿¤¯¤Ê¤¤¿Í´Ö¡×¤Ç¤¢¤ë¤È¼«³Ð¤¹¤ëµ×ÊÝ¤¬¡¢ÆÉ¼Ô¤Ë°¸¤Æ¤Æ¤Î¤½¤Î¿ÍÀ¸·Ð¸³¤ò¶Å½Ì¤·¤Æ½ñ¤²¼¤í¤·¤¿¡Ö17ÄÌ¤Î¼ê»æ¡×¤«¤é¤Ê¤ë1ºý¡£
¡¡ÍÄ¤¤º¢¤«¤é¡¢Â´¶È¤òÌÜÁ°¤Ë¹µ¤¨¤¿¸½ºß¤Ë»ê¤ë¤Þ¤Ç¤ò¿¶¤êÊÖ¤ë¥í¥ó¥°¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤Ë²Ã¤¨¡¢¼ê»æ¤ò¼êÊü¤·¤¿²°µ×Åç¤ÎÌë¤È¡¢¼ê»æ¤ò¤Ä¤Å¤Ã¤Æ¤¤¿¼«Âð¤Ç»£±Æ¤·¤¿µ®½Å¤Ê¼Ì¿¿¤â¼ýÏ¿¤µ¤ì¤ë¡£
¢£¡Ö²°µ×Åç¡¡°ìÊâ¡¢ÆóÊâ¡¢»°Êâ¡×½øÊ¸
²ÆµÙ¤ßÌÀ¤±¤Î»Å»ö»Ï¤á¤ÎÆü¡£¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ë¡¢Â´¶È¤ò¹ð¤²¤ë¡£¤½¤Î¼¡¤ÎÆü¡¢¥Ö¥í¥°¤ÇÂ´¶È¤òÀ¤´Ö¤ËÈ¯É½¤¹¤ë¡£
±¿Ì¿Åª¤ËÀ¸¤Þ¤ì¤¿¤³¤Î¥¹¥±¥¸¥å¡¼¥ë¡£¿ÍÀ¸¤Î´ôÏ©¤òÁ°¤Ë¤·¤Æ¡¢°ì½µ´Ö¤Î²ÆµÙ¤ß¤È¤¤¤¦Âç¤¤ÊÍ¾Çò¤òÅÏ¤µ¤ì¤¿¡£
¡Ö·¯¤Ï¡¢¤³¤ì¤«¤éÀè¤É¤¦À¸¤¤ë¡©¡×
»î¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤â´¶¤¸¤¿¡£ºÇ¸å¤Î²ÆµÙ¤ß¤ò¤É¤¦²á¤´¤½¤¦¤«¡£
¤½¤¦¤¤¤¨¤Ð¡¢¤¤¤Ä¤«¹Ô¤Ã¤Æ¤ß¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¾ì½ê¤¬¤¢¤ë¤Ê¡£
»ä¤Ï¡¢¶åÇ¯´Ö¤Î·èÊÌ¤È¿·¤·¤¤¿ÍÀ¸¤Ø¤Î¥¹¥¿¡¼¥ÈÀÚ¤ë¤¿¤á¤Ë¡¢
ÅÏ¤»¤Ê¤«¤Ã¤¿¼ê»æ¤òÊú¤¨¤Æ¡¢²°µ×Åç¤Ë¹Ô¤¯¤³¤È¤Ë¤·¤¿¡£