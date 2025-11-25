ド迫力グリル採用のトヨタ「超豪華ミニバン」公開！ アルファードより大きな「グランビア」が厳つくなった!? 存在感アリまくる仕様、中国で展示

トヨタ、キャプテンシート採用の超豪華「グランビア」を展示 広州モーターショー2025

2025年11月21日より開幕した広州モーターショー2025にて、トヨタは一風変わった「グランビア」を公開しました。

外観の雰囲気が変わった仕様ですが、いったいどのようなクルマなのでしょうか。

トヨタ、キャプテンシート採用の超豪華「グランビア」を展示（撮影：加藤博人）

トヨタ グランビアと言えば日本では1995年に発売されたミニバンが有名ですが、一方で中国ではトヨタの海外向けミニバン「シエナ」の姉妹車として展開されています。

シエナは1998年に登場、「プレビア（日本名：エスティマ）」の後継となる大型ミニバンとして北米市場で発売されました。

現在販売されているモデルは2020年に登場した4代目モデルで、以前まで設定されていたV6モデルを廃止、全モデルともにA25A-FXS型2.5リッター直列4気筒エンジンを搭載するハイブリッドに一本化されました。

シエナは中国でも並行輸入車として少数が販売されるほど人気でしたが、長らく正規で販売はされていませんでした。

そんな中、2021年にトヨタの中国法人はシエナを正式に中国市場へ投入し、中国で販売するモデルは中国現地で生産すると発表。

そして現在、広汽トヨタがシエナを、一汽トヨタが姉妹車の「グランビア」を製造・販売しています。

中国では2024年にシエナが8万9450台、グランビアが7万8687台という販売台数を記録、合算すると中国でもっとも売れたミニバン車種となります。

現行モデル登場から数年が経過していますが、シエナは月間9000台前後、グランビアは月間7000台前後の販売台数を記録し続けています。

そんな中、2025年11月21日から開幕した広州モーターショー2025にて、トヨタはグランビアのカスタムモデルを公開しました。

ド派手さがある「グランビア」どんな仕様なの？

公開されたのは架装メーカー「ロリンザー」とコラボし、さらに高級感を高めた特別なグランビアです。

ロリンザーと言えばメルセデス・ベンツなどの高級セダンを手がけるドイツの会社のイメージが強いです。

一方で中国法人は独自の進化を遂げており、現在では高級ミニバンやオフロード車のカスタムを中心に展開しています。

ベースとなるのは中国で広汽トヨタが製造・販売するグランビアですが、フロントマスクはアルファードやヴェルファイアのような格子状の大型グリルを装着、より存在感の増した見た目です。

中国ではアルファード／ヴェルファイア人気が凄まじく、それ以外のミニバンにもアルファード／ヴェルファイア風のフロントマスクを移植するカスタムが一定の支持を集めています。

2列目シートはキャプテンシートを採用、アームレスト先端に搭載されているタッチディスプレイでシートヒーター／ベンチレーション／マッサージ／オットマン機能を操作できるほか、乗り降りを楽にするためにドアの開閉と連動するアームレストの格納機構も備えています。

シートのユニット自体も前後816mmで移動することが可能で、乗る人によって最適な足元の広さが調整可能です。

天井にはキャビンを包み込むスピーカーに加え、大型の格納式ルーフディスプレイも搭載（撮影：加藤博人）

天井にはキャビンを包み込むスピーカーに加え、大型の格納式ルーフディスプレイも搭載しています。単なる乗り心地だけでなく、乗車中の時間の過ごし方までをも重視したパッケージとなっています。天井装備の影響で車体上部はかさ上げされており、全高の数値は1765 mmから1950 mmへと変更されています。

通常のグランビアと同様に3列目シートも装備していますが、この特別仕様車では3列目シートをフルフラットに格納し、2列目足元と同じ上質な床板素材で覆っているのが特徴的です。格納することで、荷室の搭載容量は525 Lから2112 Lまで増量できます。

中国向けグランビアは全グレードで2.5リッターHEVとなり、前輪駆動は29.98~39.98万元（約659.7-879.8万円）、四輪駆動は36.38~36.98万元（約800.5-813.7万円）で販売されています。今回お披露目されたロリンザー仕様にカスタムされたグランビアはロリンザーのディーラーほか、一部の中国国内の広汽トヨタディーラーでも取り扱われています。