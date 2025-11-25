ÆâÂ¼¸÷ÎÉ¡¢º£Ç¯2ÅÙÌÜ¤Î¡ØANN¡Ù¥Ñ¡¼¥½¥Ê¥ê¥Æ¥£¡¼¡¡¶É¤Î³Àº¬±Û¤¨¡ØLIFE¡ª¡Ù¥¢¥ê¡¼¥Ê¥é¥¤¥ÖµÇ°¡Ö¥³¥ó¥È¤ÎÏÃ¤òÌÜ°ìÇÕ¤·¤è¤¦¤«¤Ê¡×
¡¡¥Ë¥Ã¥Ý¥óÊüÁ÷¤Ï25Æü¡¢¤ª¾Ð¤¤¥³¥ó¥Ó¡¦¥¦¥Ã¥Á¥ã¥ó¥Ê¥ó¥Á¥ã¥ó¤ÎÆâÂ¼¸÷ÎÉ¤¬¥Ñ¡¼¥½¥Ê¥ê¥Æ¥£¡¼¤òÌ³¤á¤ë¡ØÆâÂ¼¸÷ÎÉ¤Î¥ª¡¼¥ë¥Ê¥¤¥È¥Ë¥Ã¥Ý¥óPremium¡Ù¤ò¡¢12·î9Æü¸á¸å8»þ¤«¤é9»þ50Ê¬¤Þ¤ÇÀ¸ÊüÁ÷¤¹¤ë¤³¤È¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£
¡Ú¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¡Û²¿¤«¤¬µ¯¤³¤ë´üÂÔ´¶¡Ä¡ØLIFE¡ªON STAGE ¡Á¥Þ¡¼¥Ù¥é¡¼¤ËÊû¤²¤ë¥³¥ó¥È¡Á¡Ù¥á¥¤¥ó¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë
¡¡¤³¤ÎÈÖÁÈ¤Ï¡¢ÆâÂ¼¤¬ºÂÄ¹¤òÌ³¤á¤ëNHK¤Î¿Íµ¤¥³¥ó¥ÈÈÖÁÈ¡ØLIFE¡ª¡Á¿ÍÀ¸¤ËÊû¤²¤ë¥³¥ó¥È¡Á¡Ù¤¬¡¢ÈÖÁÈ»Ë¾åºÇÂçµ¬ÌÏ¤Î¥¢¥ê¡¼¥Ê¥é¥¤¥Ö¡ØLIFE¡ªON STAGE ¡Á¥Þ¡¼¥Ù¥é¡¼¤ËÊû¤²¤ë¥³¥ó¥È¡Á¡Ù¡Ê2026Ç¯5·î9Æü¡¦10Æü¡Ë¤ò³«ºÅ¤¹¤ë¤³¤È¤òµÇ°¤·¤ÆÊüÁ÷¤µ¤ì¤ë¤â¤Î¡£¥Ë¥Ã¥Ý¥óÊüÁ÷¤È¤â±ï¤Î¿¼¤¤ÆâÂ¼¤¬¥Ñ¡¼¥½¥Ê¥ê¥Æ¥£¡¼¤òÃ´Åö¤¹¤ë¡£
¡¡ÈÖÁÈ¤Ç¤Ï¡¢¡Ø¥ª¡¼¥ë¥Ê¥¤¥È¥Ë¥Ã¥Ý¥ó¡Ù¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤ÎÆâÂ¼¤ÎËÜ²»¥È¡¼¥¯¤ä¡¢¥ê¥¹¥Ê¡¼¤È¤Î2way¥³¥ß¥å¥Ë¥±¡¼¥·¥ç¥ó¤ò·«¤ê¹¤²¤ë¤Î¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢ÆâÂ¼¤¬¥é¥¤¥Õ¥ï¡¼¥¯¤È¤·¤Æ°¦¤¹¤ë¥³¥ó¥È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤¿¤Ã¤×¤ê¸ì¤ë¤Û¤«¡¢Æ±¸ø±é¤Ë¸þ¤±¤Æ¤ÎÁÛ¤¤¤äÅ¸Ë¾¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤âÌÀ¤«¤¹¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢Æ±¸ø±é¤Ë½Ð±é¤¹¤ë¥á¥ó¥Ð¡¼¤È¤·¤Æ¡¢¥³¥³¥ê¥³¡¦ÅÄÃæÄ¾¼ù¡¢¥É¥é¥ó¥¯¥É¥é¥´¥ó¡¦ÄÍÃÏÉð²í¤â¥²¥¹¥È¤È¤·¤ÆÅÐ¾ì¡£¥³¥ó¥È¤ÎÀ¤³¦´Ñ¤äÌ¥ÎÏ¡¢ÉñÂæÎ¢¤Î¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤Ê¤É¡¢¤³¤³¤Ç¤·¤«Ê¹¤±¤Ê¤¤¥È¡¼¥¯¤¬·«¤ê¹¤²¤é¤ì¤ëÍ½Äê¤À¡£
¢£ÆâÂ¼¸÷ÎÉ¥³¥á¥ó¥È
¡ÈÇ¯¥¤¥Á¹±Îã¡É¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¿¥ª¡¼¥ë¥Ê¥¤¥È¥Ë¥Ã¥Ý¥ó¡Ä¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢º£Ç¯¤Ï¤Ê¤ó¤È2²óÌÜ¡£¤Þ¤¿À¼¤ò¤«¤±¤Æ¤¤¤¿¤À¤¡¢ËÜÅö¤Ë¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£
º£²ó¤Ï¥×¥ì¥ß¥¢¥à¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¡¢¤¤¤Ä¤â¤Î¿¼Ìë¤è¤ê¤â¤Á¤ç¤Ã¤ÈÀõ¤¤20»þ¥¹¥¿¡¼¥È¡£¤³¤Î»þ´ÖÂÓ¤Ê¤é¡¢61ºÐ¤Î¿ÈÂÎ¤Ç¤â²¿¤È¤«Âç¾æÉ×¡Ä¤Î¤Ï¤º¡£
¤½¤·¤Æº£²ó¤Ï¡¢LIFE¡ª½é´ü¥á¥ó ÅÄÃæ¡¢ÄÍÃÏ¤È°ì½ï¤Ë¡¢¥³¥ó¥È¤ÎÏÃ¤òÌÜ°ìÇÕ¤·¤è¤¦¤«¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤¤¤Þ¤À¤«¤éÏÃ¤»¤ë¥³¥ó¥ÈÈÖÁÈ¤ÎÉñÂæÎ¢¤ä¡¢¤¢¤Îº¢¤Î¶õµ¤´¶¤Ê¤É¡¢¤æ¤ë¤¯¡¢¤½¤·¤Æ¤Á¤ç¤Ã¤ÈÇ»¤¤¤á¤Ë¸ì¤ì¤ì¤Ð¤È¡£¤â¤Á¤í¤ó¡¢³§¤µ¤ó¤«¤é¤Î¥á¡¼¥ë¤Ë¤â¤Ç¤¤ë¸Â¤ê¤ª±þ¤¨¤·¤Þ¤¹¡£
º£Ç¯2ÅÙÌÜ¤Î¥ª¡¼¥ë¥Ê¥¤¥È¥Ë¥Ã¥Ý¥ó ¤É¤¦¤¾¤ªÉÕ¤¹ç¤¤¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡Ú¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¡Û²¿¤«¤¬µ¯¤³¤ë´üÂÔ´¶¡Ä¡ØLIFE¡ªON STAGE ¡Á¥Þ¡¼¥Ù¥é¡¼¤ËÊû¤²¤ë¥³¥ó¥È¡Á¡Ù¥á¥¤¥ó¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë
¡¡¤³¤ÎÈÖÁÈ¤Ï¡¢ÆâÂ¼¤¬ºÂÄ¹¤òÌ³¤á¤ëNHK¤Î¿Íµ¤¥³¥ó¥ÈÈÖÁÈ¡ØLIFE¡ª¡Á¿ÍÀ¸¤ËÊû¤²¤ë¥³¥ó¥È¡Á¡Ù¤¬¡¢ÈÖÁÈ»Ë¾åºÇÂçµ¬ÌÏ¤Î¥¢¥ê¡¼¥Ê¥é¥¤¥Ö¡ØLIFE¡ªON STAGE ¡Á¥Þ¡¼¥Ù¥é¡¼¤ËÊû¤²¤ë¥³¥ó¥È¡Á¡Ù¡Ê2026Ç¯5·î9Æü¡¦10Æü¡Ë¤ò³«ºÅ¤¹¤ë¤³¤È¤òµÇ°¤·¤ÆÊüÁ÷¤µ¤ì¤ë¤â¤Î¡£¥Ë¥Ã¥Ý¥óÊüÁ÷¤È¤â±ï¤Î¿¼¤¤ÆâÂ¼¤¬¥Ñ¡¼¥½¥Ê¥ê¥Æ¥£¡¼¤òÃ´Åö¤¹¤ë¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢Æ±¸ø±é¤Ë½Ð±é¤¹¤ë¥á¥ó¥Ð¡¼¤È¤·¤Æ¡¢¥³¥³¥ê¥³¡¦ÅÄÃæÄ¾¼ù¡¢¥É¥é¥ó¥¯¥É¥é¥´¥ó¡¦ÄÍÃÏÉð²í¤â¥²¥¹¥È¤È¤·¤ÆÅÐ¾ì¡£¥³¥ó¥È¤ÎÀ¤³¦´Ñ¤äÌ¥ÎÏ¡¢ÉñÂæÎ¢¤Î¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤Ê¤É¡¢¤³¤³¤Ç¤·¤«Ê¹¤±¤Ê¤¤¥È¡¼¥¯¤¬·«¤ê¹¤²¤é¤ì¤ëÍ½Äê¤À¡£
¢£ÆâÂ¼¸÷ÎÉ¥³¥á¥ó¥È
¡ÈÇ¯¥¤¥Á¹±Îã¡É¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¿¥ª¡¼¥ë¥Ê¥¤¥È¥Ë¥Ã¥Ý¥ó¡Ä¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢º£Ç¯¤Ï¤Ê¤ó¤È2²óÌÜ¡£¤Þ¤¿À¼¤ò¤«¤±¤Æ¤¤¤¿¤À¤¡¢ËÜÅö¤Ë¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£
º£²ó¤Ï¥×¥ì¥ß¥¢¥à¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¡¢¤¤¤Ä¤â¤Î¿¼Ìë¤è¤ê¤â¤Á¤ç¤Ã¤ÈÀõ¤¤20»þ¥¹¥¿¡¼¥È¡£¤³¤Î»þ´ÖÂÓ¤Ê¤é¡¢61ºÐ¤Î¿ÈÂÎ¤Ç¤â²¿¤È¤«Âç¾æÉ×¡Ä¤Î¤Ï¤º¡£
¤½¤·¤Æº£²ó¤Ï¡¢LIFE¡ª½é´ü¥á¥ó ÅÄÃæ¡¢ÄÍÃÏ¤È°ì½ï¤Ë¡¢¥³¥ó¥È¤ÎÏÃ¤òÌÜ°ìÇÕ¤·¤è¤¦¤«¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤¤¤Þ¤À¤«¤éÏÃ¤»¤ë¥³¥ó¥ÈÈÖÁÈ¤ÎÉñÂæÎ¢¤ä¡¢¤¢¤Îº¢¤Î¶õµ¤´¶¤Ê¤É¡¢¤æ¤ë¤¯¡¢¤½¤·¤Æ¤Á¤ç¤Ã¤ÈÇ»¤¤¤á¤Ë¸ì¤ì¤ì¤Ð¤È¡£¤â¤Á¤í¤ó¡¢³§¤µ¤ó¤«¤é¤Î¥á¡¼¥ë¤Ë¤â¤Ç¤¤ë¸Â¤ê¤ª±þ¤¨¤·¤Þ¤¹¡£
º£Ç¯2ÅÙÌÜ¤Î¥ª¡¼¥ë¥Ê¥¤¥È¥Ë¥Ã¥Ý¥ó ¤É¤¦¤¾¤ªÉÕ¤¹ç¤¤¤¯¤À¤µ¤¤¡£