Ç§²Ä³°ÊÝ°é»ÜÀß¤ÎÂåÉ½¤ò3ÅÙÌÜ¤ÎÂáÊá¡¡4ºÐÃË»ù¤òÆÍ¤Èô¤Ð¤¹Ë½¹Ô¤Îµ¿¤¤¡¡¹â¾¾»Ô
Ë½¹Ô»ö·ï¤¬¤¢¤Ã¤¿Ç§²Ä³°ÊÝ°é»ÜÀß¡¡¹â¾¾»Ô¡¡10·î16Æü
¡¡¹â¾¾ËÌ·Ù»¡½ð¤Ï25Æü¡¢¹â¾¾»ÔÆ£ÄÍÄ®¤ÎÇ§²Ä³°ÊÝ°é»ÜÀß¤ÎÂåÉ½¤òÌ³¤á¤ë½÷¡Ê59¡Ë¤òË½¹Ô¤Îµ¿¤¤¤ÇºÆÂáÊá¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡·Ù»¡¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢½÷¤Ï¡¢2025Ç¯9·î20Æü¸á¸å1»þ7Ê¬¤´¤í¤«¤é13Ê¬¤´¤í¤Þ¤Ç¤Î´Ö¡¢»ÜÀß¤ÇÍÂ¤«¤êÊÝ°éÃæ¤À¤Ã¤¿Åö»þ4ºÐ¤ÎÃË¤Î»Ò¤Î¾åÈ¾¿È¤òÎ¾¼ê¤ÇÆÍ¤Èô¤Ð¤·¤ÆÅ¾ÅÝ¤µ¤»¤ë¤Ê¤É¤ÎË½¹Ô¤ò²Ã¤¨¤¿µ¿¤¤¤¬»ý¤¿¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£½÷¤ÏÍÆµ¿¤òÈÝÇ§¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¡¡½÷¤Ï10·î5Æü¤È9·î13Æü¤Ë1ºÐ¤ÎÃË¤Î2¿Í¤ËÂÐ¤·¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¼ê¤ÇÆÍ¤Èô¤Ð¤·¤Æ¾²¤ËÅ¾ÅÝ¤µ¤»¤¿¤ê¡¢¾²¤ËÅê¤²¤Ä¤±¤¿¤ê¤·¤¿Ë½¹Ô¤Îµ¿¤¤¤Ç¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Ë2ÅÙÂáÊá¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡½÷¤ÎÂáÊá¤òÊóÆ»¤ÇÃÎ¤Ã¤¿ÃË¤Î»Ò¤Î²ÈÂ²¤«¤é¡Ö»Ò¤É¤â¤¬Ë½ÎÏ¤ò¿¶¤ë¤ï¤ì¤¿¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡×¤¬ÄÌÊó¤¬¤¢¤ê¡¢·Ù»¡¤¬»ÜÀß¤ÎËÉÈÈ¥«¥á¥é¤Ê¤É¤«¤éÍÆµ¿¤¬¶¯¤Þ¤Ã¤¿¤È¤·¤ÆºÆÂáÊá¤·¤¿¤â¤Î¤Ç¤¹¡£Â¾¤Ë¤â»Ò¤É¤â¤Ø¤ÎÈï³²¤¬¤Ê¤¤¤«Ä´¤Ù¤ëÊý¿Ë¤Ç¤¹¡£