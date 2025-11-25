Âè14²ó¡Ö´äÃ«»þ»Ò¾Þ¡×¤Ë¤µ¤À¤Þ¤µ¤·¡Ö¤ªµÒ¤µ¤ó¤¤¤Ê¤¯¤Ê¤ë¤Þ¤Ç²Î¤¤Â³¤±¤ë¡×¤¤ç¤¦¥½¥í¥Ç¥Ó¥å¡¼50¼þÇ¯
¡¡²»³ÚÊ¸²½¤Î¸þ¾å¡¦ÉáµÚ¤Î¤¿¤á¤Ë¡¢¸ùÏ«¤Î¤¢¤Ã¤¿¿ÍÊª¡¦ÃÄÂÎ¤òÉ½¾´¤¹¤ëÂè14²ó¡Ö´äÃ«»þ»Ò¾Þ¡×¤Î¼õ¾Þ¼Ô¤¬25ÆüÈ¯É½¤µ¤ì¡¢¥·¥ó¥¬¡¼¥½¥ó¥°¥é¥¤¥¿¡¼¤Î¤µ¤À¤Þ¤µ¤·¡Ê73¡Ë¤¬Áª¤Ð¤ì¤¿¡£Æ±Æü¡¢ÅÔÆâ¤Ç¼ø¾Þ¼°¤¬¹Ô¤ï¤ì¡¢¤µ¤À¤Ï¡Ö¤ªµÒ¤µ¤ó¤¬¤¤¤Ê¤¯¤Ê¤ë¤Þ¤Ç²Î¤¤Â³¤±¤ë¡×¤È°ÕÍß¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡ÛÁÇÅ¨¡ª¥È¥í¥Õ¥£¡¼¤ò¤â¤é¤Ã¤Æ¾Ð´é¤òÉâ¤«¤Ù¤ë¤µ¤À¤Þ¤µ¤·¡õÃÝ²¼·Ê»Ò
¡¡¤µ¤À¤Ï¤³¤ÎÆü¡¢¥½¥í¥Ç¥Ó¥å¡¼50¼þÇ¯¤ò·Þ¤¨¤¿¡£¡Ö¤¢¤Ã¤È¤¤¤¦´Ö¤À¤Ã¤¿¡×¤ÈÈ¾À¤µª¤ò¿¶¤êÊÖ¤ê¡¢¡Ö¤³¤¦¤·¤Æ¸½Ìò¤Ç¤¤¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤ò¡¢¤¿¤¯¤µ¤ó¤ÎÊý¤Ë´¶¼Õ¤·¤¿¤¤¡£¤ªµÒ¤µ¤ó¤¬¤¤¤Æ¤¯¤À¤µ¤ë¸Â¤ê¤Ï¸½Ìò¤Ç²Î¤Ã¤Æ¤¤¤³¤¦¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡¤µ¤À¤Ï¡¢Ì¾¶Ê¤òÀ¸¤ß¤Ê¤¬¤é¥³¥ó¥µ¡¼¥È³«ºÅ¤ò4700²ó¡¢ºÒ³²ÈïºÒÃÏ»Ù±ç¤âÀÑ¶ËÅª¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ê¤É¤¬É¾²Á¤µ¤ì¤¿¡£ÇÐÍ¥¤ÎÃÝ²¼·Ê»Ò¡Ê72¡Ë¤«¤é½â¤ò¼õ¤±¼è¤ê¡¢¾Ð´é¤ò¸«¤»¤¿¡£ÃÅ¾å¤Ç¤Ï¡Ö¤¤¤Î¤Á¤ÎÍýÍ³¡×¤òÈäÏª¤·¤¿¡£
¡¡Æ±¾Þ¤ÏÆüËÜ¤Î²»³Ú¤ä·Ý½Ñ¤ÎÈ¯Å¸¡¦¿¶¶½¤Ë´óÍ¿¤¹¤ë¤³¤È¤òÌÜÅª¤Ë¡¢2009Ç¯¤ËÀßÎ©¤µ¤ì¤¿´äÃ«»þ»Ò²»³ÚÊ¸²½¿¶¶½ºâÃÄ¤¬Íâ10Ç¯¤ËÀ©Äê¤·¤¿¡£¸ùÏ«¾Þ¤Ë¤Ï¥¤¥é¥¹¥È¥ì¡¼¥¿¡¼¤Ç¥°¥é¥Õ¥£¥Ã¥¯¥Ç¥¶¥¤¥Ê¡¼¤Î±§ÌîÐ³´îÎÉ»á¡¢ÆÃÊÌ¾Þ¤Ë¤Ï²»³Ú²È¤ÎÂçÍ§ÎÉ±Ñ»á¡¢ÇÐÍ¥¤Ç²Î¼ê¤ÎÅçÅÄ²ÎÊæ¡¢¾©Îå¾Þ¤Ë¤ÏÇÐÍ¥¤Î¥¨¥ô¥¡¡½¡¦¥¢¥ó¥À¡¼¥½¥ó¡¢¡Ö´äÃ«»þ»Ò Foundation for Youth¡×¤Ë¤Ï¥Ô¥¢¥Ë¥¹¥È¤ÎÃæÀîÍ¥²ê²Ö»á¡¢¥Ð¥¤¥ª¥ê¥Ë¥¹¥È¤ÎËÙÆâÍ¥Î¤»á¤¬Áª¤Ð¤ì¤¿¡£
¡¡´äÃ«»þ»Ò¤Ï1952¡Ê¾¼ÏÂ27¡ËÇ¯¤Ë±ÛÏ©¿áÀã¤Î¡Ö°¦¤Î»¾²Î¡×¤ÇÀï¸å½é¤Î½÷Àºî»ì²È¤È¤·¤Æ¥Ç¥Ó¥å¡¼¡£²Ã»³Íº»°¤Î¡Ö·¯¤È¤¤¤Ä¤Þ¤Ç¤â¡×¡¢¶¿¤Ò¤í¤ß¤Î¡ÖÃË¤Î»Ò½÷¤Î»Ò¡×¤Ê¤É¤Î¥Ò¥Ã¥È¶Ê¤ò¤¦¤ß¤À¤¹¤È¤È¤â¤Ë¡Ö¥ì¡¦¥ß¥¼¥é¥Ö¥ë¡×¡Ö¥ß¥¹¡¦¥µ¥¤¥´¥ó¡×¤Ê¤É¤Î¥ß¥å¡¼¥¸¥«¥ëÌõ»ì¤ò¼ê³Ý¤±¤¿¡£ÈÕÇ¯¤Ï²»³ÚÊ¸²½¿¶¶½ºâÃÄ¤òÀßÎ©¡£2013Ç¯10·î¤Ë¤Ê¤¯¤Ê¤ë¤Þ¤Ç²»³Ú¤ä·Ý½Ñ¤ÎÈ¯Å¸¡¦¿¶¶½¤Ë´óÍ¿¤·¤¿¡£
