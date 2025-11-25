Snow ManÅÏÊÕæÆÂÀ¡¢½é¤ÎÃ±ÆÈ¥é¥¸¥ªÈÖÁÈ¤¬·èÄê¡¡¡Ö¤¤é¤á¤¡×¥Æ¡¼¥Þ¤ÎÏÃÂê¤ÈÁª¶Ê¤ÇÆÏ¤±¤ë
¡¡9¿ÍÁÈ¥°¥ë¡¼¥×¡¦Snow Man¤ÎÅÏÊÕæÆÂÀ¤¬J-WAVE¤Ç30Æü¸á¸å10»þ¤«¤é¡¢¼«¿È½é¤ÎÃ±ÆÈ¥é¥¸¥ªÈÖÁÈ¡ØJ-WAVE SELECTION SWAROVSKI SPARKLING MOMENTS¡Ù¤Ë½Ð±é¤¹¤ë¤³¤È¤¬·èÄê¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¥¸¥å¥¨¥ê¡¼¤ò¿È¤Ë¤Ä¤±¡Ä¥é¥¸¥ª¤Ë½Ð±é¤¹¤ëÅÏÊÕæÆÂÀ
¡¡2025Ç¯¤Î¥Û¥ê¥Ç¡¼¥·¡¼¥º¥ó¡£Åìµþ¤Î³¹¤¬¤¤é¤á¤¯µ¨Àá¡£¥¸¥å¥¨¥ê¡¼¥Ö¥é¥ó¥É¡ØSWAROVSKI¡Ù¤Î¥¸¥ã¥Ñ¥ó¥¢¥ó¥Ð¥µ¥À¡¼¤òÌ³¤á¤ëÅÏÊÕ¤¬¡¢¡Ö¤¤é¤á¤¡×¤ò¥Æ¡¼¥Þ¤Ë¡¢¥Û¥ê¥Ç¡¼¡¢¥®¥Õ¥È¡¢¼«Ê¬¤Ø¤Î¤´¤Û¤¦¤Ó¤Ê¤É¤Î¥È¥Ô¥Ã¥¯¤ÈÁª¶Ê¤ò¿¥¤ê¸ò¤¼¤ÆÆÏ¤±¤ë¡£
¡¡¤Þ¤¿ÊüÁ÷½ªÎ»¸å¡¢ÈÖÁÈ¤Î´¶ÁÛ¤òÁ÷¤Ã¤¿¿Í¤ÎÃæ¤«¤é1¿Í¤Ë¡¢SWAROVSKI¤Î¥Í¥Ã¥¯¥ì¥¹¡ÖConstella¡×¤ò¥×¥ì¥¼¥ó¥È¡£±þÊç´ü´Ö¤Ï30Æü¸á¸å11»þ¤«¤é12·î7Æü¸á¸å11»þ59Ê¬¤Þ¤Ç¡£
