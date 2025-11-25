¡ÖÂè30²ó¿·Æ£·ó¿Í¾Þ¡×¥«¥ó¥Ì½ÐÉÊ¤ÎÃÄÄÍÍ£²æ´ÆÆÄ¤¬¶â¾Þ¡¡¡Ø¤Ò¤ß¤Ä¤¤Á¤Î¤Ä¤¯¤ê¤«¤¿¡ÙÈÄ¶¶ÃÎÌé´ÆÆÄ¤¬¶ä¾Þ
¡¡ÆüËÜ±Ç²è¤ÎÆÈÎ©¥×¥í58¼Ò¤Ë¤è¤Ã¤ÆÁÈ¿¥¤µ¤ì¤ëÆüËÜ±Ç²èÀ½ºî¼Ô¶¨²ñ¤¬Áª¤Ö¡¢Í¥¤ì¤¿¿·¿Í´ÆÆÄ¤ò¸²¾´¤¹¤ë¡ÖÂè30²ó¿·Æ£·ó¿Í¾Þ¡×¡Ê2025Ç¯ÅÙ¡Ë¤Î¼õ¾Þ¼Ô¤¬È¯É½¤µ¤ì¤¿¡£
¡Ú²èÁü¡Û¼õ¾ÞºîÉÊ¤Î¾ìÌÌ¼Ì¿¿¤Ê¤É
¡¡¶â¾Þ¤Ëµ±¤¤¤¿¤Î¤Ï¡¢º£Ç¯5·î¤Î¡ÖÂè78²ó¥«¥ó¥Ì¹ñºÝ±Ç²èº×¡×´ÆÆÄ½µ´Ö¤Ë¡¢26ºÐ¤È¤¤¤¦ÆüËÜ¿Í»Ë¾åºÇÇ¯¾¯¤ÇÁª½Ð¤µ¤ì¤¿¡Ø¸«¤Ï¤é¤·À¤Âå¡Ù¤ÎÃÄÄÍÍ£²æ¡Ê¤À¤ó¤Å¤«¡¦¤æ¤¤¤¬¡Ë´ÆÆÄ¡£
¡¡¶ä¾Þ¤Ë¤Ï¡¢¾®³Ø¹»»þÂå¤ÎµìÍ§¤ÎÆÍÁ³¤Î»à¤ò¤¤Ã¤«¤±¤ËºÆ²ñ¤·¤¿½éÏ·¤ÎÃË4¿ÍÁÈ¤¬¡¢¾¯Ç¯»þÂå¤ËÌ´¸«¤¿¡È¤Ò¤ß¤Ä¤¤Á¡Éºî¤ê¤ËÄ©¤à»Ñ¤òÉÁ¤¤¤¿¡Ø¤Ò¤ß¤Ä¤¤Á¤Î¤Ä¤¯¤ê¤«¤¿¡Ù¤ÎÈÄ¶¶ÃÎÌé¡Ê¤¤¤¿¤Ð¤·¡¦¤È¤â¤ä¡Ë´ÆÆÄ¤¬Áª¤Ð¤ì¤¿¡£µÓËÜ¡¦»£±Æ¡¦´ÆÆÄ¤òÌ³¤á¤¿Ä¹ÊÔ¥Ç¥Ó¥å¡¼ºî¤Ç¤Î¼õ¾Þ¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼¾Þ¤Ë¤Ï¡¢Ä¾ÌÚ¾Þºî²È¡¦ÄÔÂ¼¿¼·î¤ÎÀÄ½Õ¾®Àâ¤òºùÅÄ¤Ò¤è¤ê¼ç±é¤Ç±Ç²è²½¤·¡¢»³¸µ´Ä´ÆÆÄ¤ÎÄ¹ÊÔ¥Ç¥Ó¥å¡¼ºî¤È¤Ê¤Ã¤¿¡Ø¤³¤Î²Æ¤ÎÀ±¤ò¸«¤ë¡Ù¤ò¼ê¤¬¤±¤¿¾¾°æ½ÓÇ·¡Ê¤Þ¤Ä¤¤¡¦¤È¤·¤æ¤¡Ë»á¤¬Áª½Ð¤µ¤ì¤¿¡£
¡¡º£Ç¯ÅÙ¤ÎÁª¹ÍÂÐ¾Ý¤Ï¡¢2024Ç¯12·î¤«¤é2025Ç¯11·î¤Ë¸ø³«¤µ¤ì¤¿·à¾ìÍÑÄ¹ÊÔÆüËÜ±Ç²è215ºîÉÊ¡£ºÇ½ªÁª¹Í¤Ç¤Ï13¿Í¡Ê13ºîÉÊ¡Ë¤¬¥Î¥ß¥Í¡¼¥È¤µ¤ì¡¢¤³¤ÎÃæ¤«¤é¶â¾Þ¡¦¶ä¾Þ¼õ¾Þ¼Ô¤¬·èÄê¤·¤¿¡£¼ø¾Þ¼°¤Ï12·î5Æü¤ËÅÔÆâ¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤ë¡£
¡Ú²èÁü¡Û¼õ¾ÞºîÉÊ¤Î¾ìÌÌ¼Ì¿¿¤Ê¤É
¡¡¶â¾Þ¤Ëµ±¤¤¤¿¤Î¤Ï¡¢º£Ç¯5·î¤Î¡ÖÂè78²ó¥«¥ó¥Ì¹ñºÝ±Ç²èº×¡×´ÆÆÄ½µ´Ö¤Ë¡¢26ºÐ¤È¤¤¤¦ÆüËÜ¿Í»Ë¾åºÇÇ¯¾¯¤ÇÁª½Ð¤µ¤ì¤¿¡Ø¸«¤Ï¤é¤·À¤Âå¡Ù¤ÎÃÄÄÍÍ£²æ¡Ê¤À¤ó¤Å¤«¡¦¤æ¤¤¤¬¡Ë´ÆÆÄ¡£
¡¡¶ä¾Þ¤Ë¤Ï¡¢¾®³Ø¹»»þÂå¤ÎµìÍ§¤ÎÆÍÁ³¤Î»à¤ò¤¤Ã¤«¤±¤ËºÆ²ñ¤·¤¿½éÏ·¤ÎÃË4¿ÍÁÈ¤¬¡¢¾¯Ç¯»þÂå¤ËÌ´¸«¤¿¡È¤Ò¤ß¤Ä¤¤Á¡Éºî¤ê¤ËÄ©¤à»Ñ¤òÉÁ¤¤¤¿¡Ø¤Ò¤ß¤Ä¤¤Á¤Î¤Ä¤¯¤ê¤«¤¿¡Ù¤ÎÈÄ¶¶ÃÎÌé¡Ê¤¤¤¿¤Ð¤·¡¦¤È¤â¤ä¡Ë´ÆÆÄ¤¬Áª¤Ð¤ì¤¿¡£µÓËÜ¡¦»£±Æ¡¦´ÆÆÄ¤òÌ³¤á¤¿Ä¹ÊÔ¥Ç¥Ó¥å¡¼ºî¤Ç¤Î¼õ¾Þ¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡º£Ç¯ÅÙ¤ÎÁª¹ÍÂÐ¾Ý¤Ï¡¢2024Ç¯12·î¤«¤é2025Ç¯11·î¤Ë¸ø³«¤µ¤ì¤¿·à¾ìÍÑÄ¹ÊÔÆüËÜ±Ç²è215ºîÉÊ¡£ºÇ½ªÁª¹Í¤Ç¤Ï13¿Í¡Ê13ºîÉÊ¡Ë¤¬¥Î¥ß¥Í¡¼¥È¤µ¤ì¡¢¤³¤ÎÃæ¤«¤é¶â¾Þ¡¦¶ä¾Þ¼õ¾Þ¼Ô¤¬·èÄê¤·¤¿¡£¼ø¾Þ¼°¤Ï12·î5Æü¤ËÅÔÆâ¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤ë¡£