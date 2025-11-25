¡Ø¤Á¤ç¤Ã¤È¤À¤±¥¨¥¹¥Ñ¡¼¡ÙÂè6ÏÃ¤Ç¶Ã¤¤Î¡È¿¿¼Â¡É¤¬ÌÀ¤é¤«¤Ë
¡¡ÇÐÍ¥¡¦ÂçÀôÍÎ¤¬¼ç±é¤òÌ³¤á¤ë¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü·Ï¥É¥é¥Þ¡Ø¤Á¤ç¤Ã¤È¤À¤±¥¨¥¹¥Ñ¡¼¡Ù¡ÊËè½µ²ÐÍË¡¡¸å9¡§00¡Ë¤ÎÂè6ÏÃ¤¬¡¢¤¤ç¤¦25Æü¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¤ë¡£
¡¡¥Ò¥Ã¥È¥á¡¼¥«¡¼¡¦ÌîÌÚ°¡µª»Ò»á¤Î´°Á´¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ëµÓËÜ¤ÇÆÏ¤±¤ëËÜºî¤Ï¡¢²ñ¼Ò¤ò¥¯¥Ó¤Ë¤Ê¤ê¡¢¿ÍÀ¸¤ËµÍ¤ó¤À¤É¤óÄì¥µ¥é¥ê¡¼¥Þ¥ó¡¦Ê¸ÂÀ¡ÊÂçÀô¡Ë¤¬¡¢¡È¤Á¤ç¤Ã¤È¤À¤±¥¨¥¹¥Ñ¡¼¡É¤Ë¤Ê¤Ã¤ÆÀ¤³¦¤òµß¤¦¡Ê¡©¡Ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¥¸¥ã¥Ñ¥Ë¡¼¥º¡¦¥Ò¡¼¥í¡¼¥É¥é¥Þ¡£
¡¡Âè5ÏÃ¤Ç¤Ï¡¢Ê¸ÂÀ¤é¥¨¥¹¥Ñ¡¼¤¿¤Á¤È¥ß¥Ã¥·¥ç¥ó¤òÁË¤à¥ô¥£¥é¥ó¤¬Ä¾ÀÜÂÐ·è¡£¤µ¤é¤Ë¡¢¤¿¤³¾Æ¤¤ò°¦¤¹¤ëÂç³ØÀ¸¡¦»Ô¾¾¡ÊËÌÂ¼¾¢³¤¡Ë¡¢ºù²ð¡Ê¥Ç¥£¡¼¥ó¡¦¥Õ¥¸¥ª¥«¡Ë¤ÎÂ©»Ò¡¦»ç±ñ¡Ê¿·¸¶ÂÙÍ¤¡Ë¡¢Ææ¤Î½÷¡¦µ×¾ò¡Ê¸þÎ¤Í´¹á¡Ë¤é¥ô¥£¥é¥ó¡ÊYoung3¡Ë¤ÎÀµÂÎ¤ÈÈà¤é¤Î¥¨¥¹¥Ñ¡¼¤âÈ½ÌÀ¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢ÉÔ²º¤Ê¿·Å¸³«¤ËÆÍÆþ¤·¤¿¡£
¡¡Âè6ÏÃ¤Ç¤Ï¡¢¥±¡¼¥¹¼õ¤±ÅÏ¤·ÁË»ß¤Î¸½¾ì¤Ë¡Ö¥Î¥Ê¥Þ¡¼¥ì¡×¤ÎÊÌ¼Ò°÷¤òÇÉ¸¯¤·¤Æ¤¤¤¿Ãû¡Ê²¬ÅÄ¾À¸¡Ë¤¬¡¢Á÷¤é¤ì¤Æ¤¤¿¼Ì¿¿¤Ë¤è¤Ã¤Æ»Íµ¨¡ÊµÜºê¤¢¤ª¤¤¢¨ºê¡á¤¿¤Ä¤µ¤¡Ë¤¬¥¨¥¹¥Ñ¡¼¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤³¤È¤òÃÎ¤ê¡¢¤¬¤¯¤¼¤ó¡Ä¡£Ä¾ÀÜ²ñ¤¦¤¿¤á¤Ë»Íµ¨¤ò¸Æ¤Ó½Ð¤¹¡£
¡¡°ìÊý¡¢¤¿¤Ó¤¿¤Ó¸«¤Æ¤¤¤¿¡È¤Ö¤ó¤Á¤ã¤ó¤¬»à¤Ì°Ì´¡É¤ÎÊ¸ÂÀ¤Î´é¤¬¡¢Ãû¤ËÆþ¤ìÂØ¤ï¤ë¤È¤¤¤¦°ÛÊÑ¤¬µ¯¤³¤ê»Ï¤á¤¿»Íµ¨¤Ï¡¢½éÂÐÌÌ¤ÎÃû¤ËÌä¤¤¤«¤±¤ë¡£¡Ö»ä¡¢Ãû¤µ¤ó¤Ë²ñ¤Ã¤¿¤³¤È¤¢¤ê¤Þ¤¹¤«¡½¡½¡©¡×¡£
¡¡¤½¤ó¤ÊÃæ¡¢Ãû¤«¤é¡Ö1Ëü¿Í¤òµß¤¦¡×¤È¤¤¤¦ÆÃÌ¿¤ò¼õ¤±¤Æ¤¤¤¿Ê¸ÂÀ¤Ï¡¢¡ÈÊ¸ÂÀ¤¿¤Á¤Î¥ß¥Ã¥·¥ç¥ó¤Î¤»¤¤¤Ç¡¢1000Ëü¿Í¤¬»à¤Ì¡É¤È¤¤¤¦»Ô¾¾¤Î¿´¤ÎÀ¼¤Ë·ã¤·¤¯Æ°ÍÉ¡£Ìµ¾ò·ï¤ËÃû¤ò¿®¤¸¤ëºù²ð¤ä±ß¼ä¡Ê¹âÈª½ß»Ò¡Ë¡¢È¾Â¢¡Ê±§Ìî¾ÍÊ¿¡Ë¤È¤È¤â¤ËYoung3¤ÈÏÃ¤·¹ç¤¤¤Î¾ì¤òÀß¤±¡¢¤½¤Î¿¿°Õ¤ò³Î¤«¤á¤ë¤³¤È¤Ë¡£¤Ï¤¿¤·¤Æ¡¢Ê¸ÂÀ¤é¤Î¥ß¥Ã¥·¥ç¥ó¤òË¸³²¤¹¤ë»Ô¾¾¡¢»ç±ñ¡¢µ×¾ò¡¢ÆÍÇ¡¸½¤ì¤¿Çò¤¤ÃË¤ÎÀµÂÎ¤È¤Ï¡£¤µ¤é¤Ë¡¢¤³¤ì¤Þ¤ÇÆæ¤ËÊñ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤¿Ãû¤ÎÀµÂÎ¤â¤Ä¤¤¤Ë¡©
¡¡¤³¤ì¤Þ¤Ç¿®¤¸¤Æ¤¤¿¥Ü¥¹¡¦Ãû¡¢À¤³¦¤òµß¤¦¤¿¤á¤Î¥ß¥Ã¥·¥ç¥ó¤ËÂÐ¤·¤ÆÍ¯¤¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¿¤«¤¹¤«¤Êµ¿Ç°¡£¤½¤·¤Æ¡¢»Íµ¨¤Îµ²±¤¬Æþ¤ìÂØ¤ï¤ëÍýÍ³¡Ä¡£¿¿Áê¤òÄÉ¤¤µá¤á¤ëÊ¸ÂÀ¤é¤Ï¡¢¶Ã¤¤Î¡È¿¿¼Â¡É¤ËÄ¾ÌÌ¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¡Ä¶Ã¤¤Î¿·Å¸³«¤¬ÂÔ¤Á¼õ¤±¤ë¡£
