¡Ø¥ª¥â¥¦¥Þ¤¤Å¹¡Ù¡Ö¤³¤ó¤ÊÂ¿¤«¤Ã¤¿¤Ã¤±¡©¡×ÆÃÀ½¾Æ¤¤½¤Ð¡Ê1000±ß¡Ë¡¡¿ô¥ö·îÁ°¤è¤êÁýÎÌ¢ªÅ¹¼ç¤¬ÍýÍ³ÌÀ¤«¤¹
¡¡¤¤ç¤¦25ÆüÊüÁ÷¤ÎÃæµþ¥Æ¥ì¥Ó¡¦ÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡Ø¥Ò¥å¡¼¥Þ¥ó¥°¥ë¥á¥ó¥¿¥ê¡¼ ¥ª¥â¥¦¥Þ¤¤Å¹¡Ù(Ëè½µ²ÐÍË¡¡¸å7¡§00)¤Ë¤Ï¡¢¡ÖÎÌ¤ÇÀ¹¤êÊÖ¤·ÂÔ¤ÁÏÍ¤Ó¿©Æ²¡×¤¬ÅÐ¾ì¤¹¤ë¡£
¡Ú¥ª¥â¥¦¥Þ¼Ì¿¿¡Û¥Õ¥é¥¤¥Ñ¥ó¤Î¤Þ¤ÞÅÐ¾ì¡ª¤¿¤Ã¤×¤êÀ¹¤é¤ì¤¿ÆÃÀ½¾Æ¤¤½¤Ð¡ÊÂçÀ¹¤ê¡Ë
¡¡»³¸ý¸©²¼´Ø»Ô¤Ë¤¢¤ë¡¢ÁÏ¶È60Ç¯¤È¤¤¤¦Ï·ÊÞ¤Î¥É¥é¥¤¥Ö¥¤¥ó¿©Æ²¡£Ï·¼ãÃË½÷¤«¤é°¦¤µ¤ì¤ëÂç½°¿©Æ²¤È¤·¤ÆÃÎ¤é¤ì¡¢30Ç¯°Ê¾åÄÌ¤Ã¤Æ¤¤¤ëÃÏ¸µ¤Î¿Í¤ä¡¢º£¤Ç¤âËèÆüÄê¿©¤ò¿©¤Ù¤ËÍè¤ëÄ¶¾ïÏ¢¤â¤¤¤ë¤Û¤É¤Î¿Íµ¤Å¹¤À¡£
¡¡¤ª¹¥¤ß¥½¡¼¥¹¡¢¥¦¥¹¥¿¡¼¥½¡¼¥¹¤ò¤É¤Á¤é¤â»È¤¤¡¢´Å¤ß¤È»ÀÌ£¤Ç¤Þ¤í¤ä¤«¤ÊÌ£¤ï¤¤¤Ë»Å¾å¤²¤¿¡ÈÆÃÀ½¾Æ¤¤½¤Ð¡É¡Ê1000±ß¡Ë¤Ï¡¢¶ñºà¤ÈÌÍ¤òÃæ²ÚÆé¤ÇßÖ¤á¤¿¸å¡¢¥é¡¼¥É¤òÆþ¤ì¤ÆÌÜ¶Ì¾Æ¤¤òºî¤Ã¤¿¥¢¥Ä¥¢¥Ä¤ÎÅ´ÈÄ¤Î¾å¤Ë¤Î¤»¤ÆÄó¶¡¡£¤´¤Ï¤ó¤È¤ªÌ£Á¹½Á¡¢¤ªÄÒÊª¤¬ÉÕ¤¤¤¿¡ÈÆÃÀ½¾Æ¤¤½¤ÐÄê¿©¡É¤Ï¡¢100±ßÁý¤·¤Î1100±ß¤È¤Ê¤ë¡£
¡¡²¿ÅÙ¤«¡ÈÆÃÀ½¾Æ¤¤½¤Ð¡É¤òÍê¤ó¤Ç¤¤¤ëµÒ¤ÎÃæ¤Ë¤Ï¡¢¡Ö¤³¤ó¤ÊÂ¿¤«¤Ã¤¿¤Ã¤±¡©¡×¡¢¡ÖÀÎ¤è¤êÁý¤¨¤¿µ¤¤¬¤·¤Þ¤¹¡×¤È¼ó¤ò¤«¤·¤²¤ë¿Í¤â¤¤¤¿¤¬¡¢¼Â¤Ï8¥ö·îÁ°¤è¤ê¤âÌÀ¤é¤«¤ËÎÌ¤¬Â¿¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬È½ÌÀ¡£¤½¤ÎÍýÍ³¤Ë¤Ä¤¤¤Æ½÷ÀÅ¹¼ç¤Ï¡¢¡ÖÂÔ¤¿¤»¤ë¤«¤é°¤¤¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤Á¤ç¤Ã¤ÈÀ¹¤Ã¤Æ¤ë¡£¥µ¡¼¥Ó¥¹Åª¤Ê¤â¤Î¡×¤ÈÀâÌÀ¤¹¤ë¡£¥ï¥ó¥Þ¥óÄ´Íý¤Î¤¿¤á¡¢¤É¤¦¤·¤Æ¤âÂÔ¤Á»þ´Ö¤¬È¯À¸¤¹¤ë¤³¤È¤Ø¤Î¼Õºá¤Î°ÕÌ£¤ò¹þ¤á¡¢ÎÌ¤òÁý¤ä¤·¤Æ¤¤¤ë¤½¤¦¤À¡£
¡¡Â¾¤Ë¤â¡¢Å¹¤Î¼«Ëý¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬¡È¤Á¤ã¤ó¤Ý¤ó¡É¡£¤Á¤ã¤ó¤Ý¤óÌÍ¤ÈÆÚÆù¡¢¤Á¤¯¤ï¡¢¥¿¥Þ¥Í¥®¤ä¥¥ã¥Ù¥Ä¤Ê¤ÉÌîºÚ¤È¤È¤â¤ËßÖ¤á¡¢¼«²ÈÀ½·Ü¤¬¤é¥Ù¡¼¥¹¤Î¥¹¡¼¥×¤Ë¹ç¤ï¤»¤¿ÁÏ¶È°ÊÍè¤Î¥á¥Ë¥å¡¼¡£¤³¤Á¤é¤â¡È¾®¤Á¤ã¤ó¤Ý¤ó¡É¡Ê850±ß¡Ë¤ÏÄÌ¾ï1¶Ì¤À¤¬¡¢ÂÔ¤¿¤»¤ë¤È2¶Ì¤Ë¡¢¡È¤Á¤ã¤ó¤Ý¤ó¡ÊÉáÄÌ¡Ë¡É¡Ê900±ß¡Ë¤Ï¡¢ÄÌ¾ï2¶Ì¤À¤¬ÂÔ¤¿¤»¤ë¤È3¶Ì¤ËÁýÎÌ¤µ¤ì¤ë¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¡¢¼ÑÉÕ¤±¤äÄÒÊª¤Ê¤É¤¿¤¯¤µ¤ó¤Î¾®È¤¬ÉÕ¤¯¡È»É¿ÈÄê¿©¡É¡Ê1400±ß¡Ë¤Ç¤Ï¡¢¥á¥¤¥ó¤Î»É¿È¤¬ÂÔ¤Á»þ´Ö¤¬Ä¹¤¯¤Ê¤ì¤Ð¤Ê¤ë¤Û¤ÉÊ¬¸ü¤¯ÀÚ¤é¤ì¡¢¡È¾Æ¤¤á¤·¡É¡Ê1300±ß¡Ë¤ä¡¢3ËçÄøÅÙ¤Î¥«¥Ä¤¬¤Î¤ë¡È¥«¥ÄÐ§¡É¡Ê1300±ß¡Ë¤â¡¢ÂÔ¤Á»þ´Ö¤Ë±þ¤¸¤Æ5¿ÍÁ°ÁêÅö¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ë¤½¤¦¡£
¡¡°ÊÁ°¤ÏÄ´ÍýÃ´Åö¤¬2¿Í¤¤¤¿¤³¤È¤â¤¢¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¤¬¡¢¤É¤¦¤·¤Æ¤â¡Öºî¤ë¿Í¤Ë¤è¤Ã¤ÆÌ£¤¬°ã¤¦¡×¤È¡¢¸½ºß¤Ï¥Û¡¼¥ë5¿Í¤ËÂÐ¤·¤ÆÅ¹¼ç¤¬£±¿Í¤ÇÄ´Íý¤òÃ´Åö¡£¡ÖÁÏ¶ÈÅö»þ¤ÎÌ£¤ÈÆ±¤¸¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¤¤¡×¤È¡¢ÀèÂå¤Ç¤¢¤ëÉã¤ÎÌ£¤ò¼é¤êÈ´¤¤¤Æ¤¤¤ë¡£
