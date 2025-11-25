²¬»³»Ô¤Î¿·¥¢¥êー¥Ê·×²è¡¡Âç¿¹»ÔÄ¹¡Ö»ö¶È²½¤ò·èÃÇ¤·¤¿¡×¡¡´ØÏ¢»ö¶ÈÈñÌó1²¯2700Ëü±ß¤òÊäÀµÍ½»»°Æ¤Ë·×¾å¤Ø
²¬»³»Ô¡¿Âç¿¹²íÉ× »ÔÄ¹¡¡25Æü
¡¡²¬»³»Ô¤¬·×²è¤·¤Æ¤¤¤ë¿·¥¢¥êー¥ÊÀ°È÷¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢Âç¿¹»ÔÄ¹¤Ï25Æü¡¢»ö¶È²½¤¹¤ë¤³¤È¤òÌÀ¸À¤·¡¢´ØÏ¢»ö¶ÈÈñ1²¯2000Ëü±ßÍ¾¤ê¤òÊäÀµÍ½»»°Æ¤ËÀ¹¤ê¹þ¤à¤³¤È¤òÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ê²¬»³»Ô¡¿Âç¿¹²íÉ× »ÔÄ¹¡Ë
¡Ö²¬»³»ÔÅö¶É¤È¤·¤Æ¤Ï»ö¶È²½¤ò·èÃÇ¤·¤¿¡£´°Á´¤Ë¥ï¥ó¥¹¥Æ¥Ã¥×¥¢¥Ã¥×¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤´Íý²ò¤¤¤¿¤À¤¤¿¤¤¡×
¡¡²¬»³»Ô¤ÏËÌ¶èÌîÅÄ¤ËºÇÂç1Ëü¿Íµ¬ÌÏ¤Î¥¢¥êー¥Ê¤ÎÀ°È÷¤ò·×²è¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡11·îµÄ²ñ¤ËÄó°Æ¤¹¤ëÊäÀµÍ½»»°Æ¤ËÂ¬ÎÌ¤äÃÏ¼ÁÄ´ºº¡¢¼þÊÕÆ»Ï©¤Î²þ½¤¤ÎÈñÍÑ¤Ê¤É¡¢¹ç¤ï¤»¤ÆÌó1²¯2700Ëü±ß¤ò·×¾å¤¹¤ë¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¥¢¥êー¥ÊÀ°È÷¤ò´Þ¤à¡¢°ìÈÌ²ñ·×¤ÎÊäÀµÍ½»»°Æ¤ÎÁí³Û¤ÏÌó11²¯6000Ëü±ß¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£