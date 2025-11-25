Ä®¹©¾ì·Ý¿Í¤Î¥â¥ó¥¹¥¿¡¼¥¨¥ó¥¸¥óÀ¾¿¹¡¢ÅìÂçºå¤Ç¡ÖÃæ¾®¡Á´ë¶È¡Á¡ª¡×¡Öµ»½Ñ¡ª¡×¥³¡¼¥ë¡õ¥ì¥¹¥Ý¥ó¥¹
¡¡¤ª¾Ð¤¤¥³¥ó¥Ó¡¦¥â¥ó¥¹¥¿¡¼¥¨¥ó¥¸¥ó¡ÊÀ¾¿¹ÍÎ°ì¡¢ÂçÎÓ·òÆó¡Ë¤¬¡¢¤³¤Î¤Û¤ÉÅìÂçºå»ÔÆâ³«¤«¤ì¤¿¥¤¥Ù¥ó¥È¡ØKOBA ART ¡õ SONIC¡Ù¡Ê¢¨KOBA¤ÎO¤Ï¾å¤ËÄ¹²»Éä¡Ë¤Ë»²²Ã¤·¤¿¡£
¡¡¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ï11·î8Æü¤È15Æü¤Ë¼Â»Ü¡£ÂçºåÉÜÆâ³ÆÃÏ¤ÎÆüËÜ°ä»º¤äÊ¸²½ºâ¤Ê¤É¤ÎÌ¥ÎÏ¤òÃÎ¤Ã¤Æ¤â¤é¤¦¼è¤êÁÈ¤ß¤Ç¡¢Ä®¹©¾ì¤¬Â¿¿ô¤¢¤ë¥â¥Î¤Å¤¯¤ê¤ÎÄ®¡¦ÅìÂçºå¤ò¥¢¡¼¥È¤ä²»¤ò¤Þ¤¸¤¨¤Æ¥¢¥Ô¡¼¥ë¤·¤¿¡£
¡¡8Æü¤ËÅÐ¾ì¤·¤¿¥â¥ó¥¹¥¿¡¼¥¨¥ó¥¸¥ó¤Ï¡¢À¾¿¹¤Î¼Â²È¤¬ÅìÂçºå¤ÎÅ´¹©½ê¤È¤¤¤¦Ä®¹©¾ì·Ý¿Í¤Ç¡ÖÃæ¾®¡Á´ë¶È¡Á¡ª¡×¡Öµ»½Ñ¡ª¡×¤Î¥³¡¼¥ë¡õ¥ì¥¹¥Ý¥ó¥¹¡£Ä®¹©¾ì¤òÉÁ¤¤¤¿¥â¥ó¥¹¥¿¡¼¥¨¥ó¥¸¥ó¤Î¥Í¥¿¤òÈäÏª¤¹¤ë¤È¡¢»Ê²ñ¤Î¹°¾¾Í¥°á¤¬¡Ö¼Â²È¤¬¹©¾ì¤À¤«¤é¡¢ÌÜ¤Ë¸«¤¨¤ë¤è¤¦¤ËÊ¬¤«¤ê¤Þ¤¹¡×¤ÈÈ¿±þ¡£¹°¾¾¤ÎÁÄÉã¤Î¹©¾ì¤ÈÀ¾¿¹¤Î¼Â²È¤¬¶á½ê¤À¤ÈÊ¬¤«¤ê¡¢À¾¿¹¤Ï¡Ö¤¤¤Ä¤â¤ªÀ¤ÏÃ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡ª¡×¤È¤¢¤¤¤µ¤Ä¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¹©¾ì¤È¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤¬¥³¥é¥Ü¤·¤¿¡Ö¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¡¦¥¤¥ó¡¦¥Õ¥¡¥¯¥È¥ê¡¼ÅìÂçºå 2025¡×¤ÎÅ¸¼¨¡¦É½¾´¤â¹Ô¤ï¤ì¤¿¡£¡ÖÀ¾¿¹¾Þ¡×¤ËÁª¤Ð¤ì¤¿¼é»þ¤Ï¤ë¤Ò»á¤Ë¤Ï¡¢¥â¥ó¥¹¥¿¡¼¥¨¥ó¥¸¥ó¡¦À¾¿¹¤¬¼Â²È¤ÎÅ´¹©½ê¤Ç¼«ºî¤·¤¿¡Ö¥°¥ê¡¼¥ó¥Þ¡¼¥«¡¼¡×¤È¡¢¤ª¹áÆþ¤ì¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¶âÂ°À½¤Î¥Í¥Ã¥¯¥ì¥¹¤¬Â£¤é¤ì¤¿¡£
¡¡15Æü¤Ë¤Ï¡¢¥¹¥Þ¥¤¥ë¡ÊÀ¥¸ÍÍÎÍ´¡¢¥¦¡¼¥¤¥§¥¤¤è¤·¤¿¤«¡Ë¤¬ÅÐ¾ì¤·¤¿¡£
