¥¶¡¦¤Ü¤ó¤Á¡¡µÈËÜ¶½¶È²ñÄ¹¤«¤é¡Ö¥¹¥Æ¥Ã¥¤Ç²¥¤é¤ì¤¿¡×¡¡Ì¡ºÍ¥Ö¡¼¥à¤ÇÂ¿Âç¤Ê¹×¸¥¤â¡Ö¤Û¤á¤é¤ì¤¿¤³¤È¤Ï¤´¤¶¤¤¤Þ¤»¤ó¡×
¡¡Ì¡ºÍ¥³¥ó¥Ó¤Î¥¶¡¦¤Ü¤ó¤Á¤¬£²£µÆü¡¢Âçºå¡¦¤Ê¤ó¤Ð¥°¥é¥ó¥É²Ö·îÁ°¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿Æ±·à¾ì¤Î£³£¸¼þÇ¯¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥óÈ¯É½²ñ¸«¤Ë¡¢ÃÓÇµ¤á¤À¤«¡¢¥Æ¥ó¥À¥é¡¼¡¢¼ò°æÍõ¤È¤È¤â¤ËÅÐ¾ì¤·¤¿¡£
¡¡¤Ê¤ó¤Ð¥°¥é¥ó¥É²Ö·î¤Î»×¤¤½Ð¤òÌä¤ï¤ì¤¿Î¤¸«¤Þ¤µ¤È¤Ï¡Ö¤³¤Î£Î£Ç£Ë¤òºî¤Ã¤¿¤Î¤Ï¥¶¡¦¤Ü¤ó¤Á¤Ç¤¹¡×¤È¥¥Ã¥Ñ¥ê¡£Ì¡ºÍ¥Ö¡¼¥à¤ò¤±¤ó°ú¤·¡¢²ñ¼Ò¤ØÂç¤¤¯¹×¸¥¤·¤¿¤³¤È¤¬·à¾ìÀßÎ©¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤Ã¤¿¤È¼çÄ¥¡£»Ê²ñ¤òÌ³¤á¤¿¥Æ¥ó¥À¥é¡¼¤ÎÉÍËÜ¹¹¸¤«¤é¡Ö£Ô£È£Å¡¡£Í£Á£Î£Ú£Á£É¤Î¡ªÇä¤ì¤ËÇä¤ì¤Æ¡¢²ñ¼Ò¤Ë²Ô¤¬¤»¤Æ²Ô¤¬¤»¤Æ¡ª¡×¤È¡¢¤¢¤ª¤é¤ì¡¢¡Ö¤½¤ÎÁ´¤Æ¤Î¤ª¶â¤Ç¤³¤ì¤¬¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È¶»¤òÄ¥¤Ã¤¿¡£
¡¡°ìÊý¤Ç¡¢¤½¤ì¤À¤±¤Î¹×¸¥¤ò¤·¤Ê¤¬¤é¡¢³«¶ÈÅö»þ¤Î²ñÄ¹¤À¤Ã¤¿ÎÓÀµÇ·½õ»á¤«¤é¤Ï¡Ö°ì¸À¤È¤·¤ÆË«¤á¤é¤ì¤¿¤³¤È¤Ï¤´¤¶¤¤¤Þ¤»¤ó¡£¼¸¤é¤ì¤Æ¤Ð¤Ã¤«¤ê¤Ç¤·¤¿¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤ë¡£¤Ü¤ó¤Á¤ª¤µ¤à¤â¡ÖËÍ¤¬³Ð¤¨¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¡¢¥¹¥Æ¥Ã¥¤Ç¡ØÌµÎé¼Ô¡ª¡Ù¤Ã¤Æ²¥¤é¤ì¤¿¤³¤È¡£¡Ø¤Ê¤ó¤Ç¤Á¤ã¤ó¤ÈÌ¡ºÍ¤»¤¨¤Ø¤ó¤Í¤ó¡¢ÌµÎé¼Ô¡ª¡Ù¤Ã¤Æ¡×¤È¡¢¾Ð¤¤¤Ê¤¬¤éÅö»þ¤ò¿¶¤êÊÖ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£