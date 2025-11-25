Åì¾Ú¡¢¸áÁ°½ªÃÍ4Ëü8815±ß¡¡°ì»þ500±ß¹â¡¢ÊÆ¹ñ³ô¹â¤ò¹¥´¶
¡¡Ï¢µÙÌÀ¤±25Æü¸áÁ°¤ÎÅìµþ³ô¼°»Ô¾ì¤Ï¡¢Æü·ÐÊ¿¶Ñ³ô²Á¡Ê225¼ï¡Ë¤¬È¿È¯¤·¤¿¡£Á°½µËö½ªÃÍ¤«¤é¤Î¾å¤²Éý¤Ï°ì»þ500±ß¤òÄ¶¤¨¡¢ÀáÌÜ¤Î4Ëü9000±ß¤ò²óÉü¤·¤¿¡£ÂçÉý²¼Íî¤·¤¿Á°½µ21Æü¤«¤é¤ÎÇã¤¤Ìá¤·¤Ë²Ã¤¨¡¢Á°Æü¤ÎÊÆ¹ñ³ô¼°»Ô¾ì¤Ç¼çÍ×3»Ø¿ô¤¬¤½¤í¤Ã¤Æ¾å¾º¤·¤¿Î®¤ì¤ò°ú¤·Ñ¤¤¤ÇÇã¤¤ÃíÊ¸¤¬Í¥Àª¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡¸áÁ°½ªÃÍ¤ÏÁ°½µËö½ªÃÍÈæ189±ß39Á¬¹â¤Î4Ëü8815±ß27Á¬¡£Åì¾Ú³ô²Á»Ø¿ô¡ÊTOPIX¡Ë¤Ï0.10¥Ý¥¤¥ó¥È°Â¤Î3297.63¡£
¡¡Íø²¼¤²¤¬·Êµ¤¤ò²¼»Ù¤¨¤¹¤ë¤È¤Î´ÑÂ¬¤«¤é¡¢ÊÆ¹ñ»Ô¾ì¤Ç¤Ï¿Í¹©ÃÎÇ½¡ÊAI¡Ë´ØÏ¢ÌÃÊÁ¤òÃæ¿´¤ËÇã¤ï¤ì¤¿¡£
¡¡Åìµþ»Ô¾ì¤Ë¤â¤³¤ÎÎ®¤ì¤¬ÇÈµÚ¤·¡¢È¾Æ³ÂÎ´ØÏ¢³ô¤òÃæ¿´¤ËÇã¤¤¤¬Àè¹Ô¤·¤¿¡£