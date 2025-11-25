µð¿Í¡¦¹âÍü¤Ï¸½¾õ°Ý»ý¤Î£±²¯£µ£°£°£°Ëü±ß¤Ç¥µ¥¤¥ó¡¡¡Ö¡Øº£Ç¯¤Ï¤¹¤¤¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡Ù¤È¸À¤¤¤Ê¤¬¤é¤Ï¤ó¤³¤ò²¡¤·¤Þ¤·¤¿¡×
¡¡µð¿Í¡¦¹âÍüÍºÊ¿Åê¼ê¡Ê£³£³¡Ë¤¬£²£µÆü¡¢Åìµþ¡¦Âç¼êÄ®¤ÎµåÃÄ»öÌ³½ê¤Ç·ÀÌó¹¹²þ¸ò¾Ä¤ËÎ×¤ß¡¢¸½¾õ°Ý»ý¤Î£±²¯£µ£°£°£°Ëü±ß¤Ç¥µ¥¤¥ó¤·¤¿¡£ºò¥ª¥Õ¡¢£Æ£Á¸¢¤ò¹Ô»È¤»¤º¤Ë»ÄÎ±¤·¡¢º£µ¨¤«¤éµåÃÄ¤ÈÇ¯Êð£±²¯£µ£°£°£°Ëü±ß¤Î£³Ç¯·ÀÌó¤ò·ë¤ó¤Ç¤¤¤¿¡£¡Ê¶â³Û¤Ï¿äÄê¡Ë
¡¡º£µ¨¤Ï£²£±»î¹ç¤ÎÅÐÈÄ¤Ç¾¡£±ÇÔ¡¢ËÉ¸æÎ¨£³¡¦£¶£°¤ÎÀ®ÀÓ¤Ë½ª¤ï¤Ã¤¿¡£¡Ö¡Øº£Ç¯¤Ï¤¹¤¤¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡Ù¤È¸À¤¤¤Ê¤¬¤é¤Ï¤ó¤³¤ò²¡¤·¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¡¢¡Ö¡Ê¼«Ê¬¤«¤é¡Ë¸À¤¨¤ë¤³¤È¤Ï¤Û¤Ü¤Ê¤¤¡£ÍèÇ¯¤·¤Ã¤«¤ê´èÄ¥¤ê¤Þ¤¹¡×¤È°Õµ¤¹þ¤ó¤À¡£