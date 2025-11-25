¡ÚÆÈÀê¥³¥á¥ó¥ÈÅþÃå¡Û¤¢¤Ð¤ó¤Á¤å¡Á¤ë¡ª¤¬¥Ç¥Ó¥å¡¼1¼þÇ¯¥ï¥ó¥Þ¥ó¥é¥¤¥Ö³«ºÅ¡ª¿·¶Ê¡Ö¤Î¤ó¤¹¤È¤Ã¤×¡ª¡×¤ò½éÈäÏª
4¿ÍÁÈ¥¢¥¤¥É¥ë¥°¥ë¡¼¥×¡¦¤¢¤Ð¤ó¤Á¤å¡Á¤ë¡ª¤¬¡¢ºòÇ¯11·î20Æü¤Ë¥Ç¥Ó¥å¡¼¥é¥¤¥Ö¤ò¹Ô¤Ã¤¿Åìµþ¡¦½ÂÃ«studio freedom¤Ç¡¢1Ç¯¤Ö¤ê¤È¤Ê¤ëÃ±ÆÈ¸ø±é¤ò³«ºÅ¡£1¼þÇ¯µÇ°¤È¤Ê¤ëËÜ¸ø±é¤Ç¤Ï¥¢¥ó¥³¡¼¥ë¤ò´Þ¤àÁ´10¶Ê¤òÇ®¾§¤·¡¢¥Õ¥¡¥ó¤È¶¦¤ËÊâ¤ó¤Àµ°À×¤ò³Î¤«¤á¹ç¤¦¤è¤¦¤Ê²¹¤«¤¤¥¹¥Æ¡¼¥¸¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¤³¤Î¥ï¥ó¥Þ¥ó¥é¥¤¥Ö¤ËÀè¤¬¤±¤ÆÈÎÇä¤µ¤ì¤¿¼êÇä¤ê¥Á¥±¥Ã¥È¤Ï¡¢¥á¥ó¥Ð¡¼¤ÎÄ¾É®¥µ¥¤¥óÆþ¤ê¤ÇÈÎÇä¤µ¤ì¡¢¥Õ¥¡¥ó¤Î´Ö¤ÇÂç¤¤ÊÏÃÂê¤Ë¡£¥Á¥±¥Ã¥È¤Ï¹¥Ä´¤ÊÇä¤ì¹Ô¤¤ò¸«¤»¡¢²ñ¾ì¤ÏÂ¿¤¯¤Î¥Õ¥¡¥ó¤Î¾Ð´é¤ÇËä¤á¿Ô¤¯¤µ¤ì¤¿¡£
¥ª¡¼¥×¥Ë¥ó¥°¤Ï¡¢¥Ç¥Ó¥å¡¼¥é¥¤¥Ö¤ÈÆ±ÍÍ¤Ë¥°¥ë¡¼¥×Ì¾¤ò´§¤·¤¿³Ú¶Ê¡Ö¤¢¤Ð¤ó¤Á¤å¡Á¤ë¡ª¡×¤«¤é¥¹¥¿¡¼¥È¡£½øÈ×¤«¤é´ÑµÒ¤Î¥Ü¥ë¥Æ¡¼¥¸¤ÏºÇ¹âÄ¬¤Ë¡£¿Íµ¤¥«¥Ð¡¼¶Ê¤äÄê´ü¸ø±é¤Ç¤Î¥á¥É¥ì¡¼¤òÈäÏª¤·¤Ê¤¬¤é¡¢Èà¤é¤Î1Ç¯´Ö¤¬µÍ¤Þ¤Ã¤¿¥»¥Ã¥È¥ê¥¹¥È¤¬Â³¤¤¤¿¡£
¤½¤·¤ÆËÜÊÔ¤Î¥¯¥é¥¤¥Þ¥Ã¥¯¥¹¤Ç¤Ï¡¢¿·¶Ê¡Ö¤Î¤ó¤¹¤È¤Ã¤×¡ª¡×¤ò¿·°áÁõ¤Ç¥µ¥×¥é¥¤¥ºÈäÏª¡£¤³¤Î1Ç¯¤Î´¶¼Õ¤ÈÌ¤Íè¤Ø¤Î´õË¾¤ò¾è¤»¤¿¥Ý¥Ã¥×¤Ê¥Ê¥ó¥Ð¡¼¤Ë¡¢¥Õ¥¡¥ó¤Î´¿À¼¤¬ÌÄ¤ê»ß¤Þ¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¥¢¥ó¥³¡¼¥ë¤Ç¤Ï¡¢ºÆÀ¸²ó¿ô1Ëü5000²ó¤òÆÍÇË¤·¤¿¿Íµ¤¶Ê¡Ö¤Ï¤Ô¤é¤Ö¤Ã¡ª¡×¤òÈäÏª¡£¥¹¥Æ¡¼¥¸¤ÈµÒÀÊ¤Î´Ö¤Ç´¶Æ°¤¬¹¤¬¤ê¡¢ÎÞ¤òÎ®¤¹¥Õ¥¡¥ó¤Î»Ñ¤â¸«¤é¤ì¤¿¡£
Àª¤¤¤¢¤ë4¿ÍÁÈ¡¦¤¢¤Ð¤ó¤Á¤å¡Á¤ë¡ª¤¬Êâ¤à¡È¼¡¤ÎËÁ¸±¡É¤Ë¡¢º£¸å¤âÃíÌÜ¤¬½¸¤Þ¤ê¤½¤¦¤À¡£
¡Ú¥ê¡¼¥À¡¼ Âç¸¶Î¦ÅÐ ¥³¥á¥ó¥È¡Û
1¼þÇ¯¥ï¥ó¥Þ¥ó¥é¥¤¥Ö¤Ë¤ª±Û¤·¤¯¤À¤µ¤Ã¤¿Á´¤Æ¤Î³§¤µ¤Þ¡¢ËÜÅö¤Ë¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤·¤¿¡£11·î20Æü¡¢ËÍ¤¿¤Á¤ÎÁ´¤Æ¤¬»Ï¤Þ¤Ã¤¿¤³¤ÎÆÃÊÌ¤ÊÆü¤Ë¡¢ËÍ¤¿¤Á¤ÏÅÒ¤±¤¿¤¤¤È¤¤¤¦¶¯¤¤ÁÛ¤¤¤Ç¤³¤Î¥é¥¤¥Ö¤ËÄ©¤ß¤Þ¤·¤¿¡£Ê¿Æü¤Ë¤â´Ø¤ï¤é¤º¡¢³§¤µ¤Þ¤ÎÂçÀÚ¤Ê»þ´Ö¤òËÍ¤¿¤Á¤ËÊû¤²¤Æ¤¤¤¿¤À¤¡¢¿´¤«¤é´¶¼Õ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¡Ö¿´¤«¤é²ñ¤¤¤¿¤¤¿Í¤¿¤Á¤Ç²ñ¾ì¤òËþ¤¿¤·¤¿¤¤¡£¡×¤½¤Î´ê¤¤¤¬¡¢½¸¤Þ¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤¿³§¤µ¤Þ°ì¿Í¤Ò¤È¤ê¤ÎÇ®¤¤µ¤»ý¤Á¤È½Å¤Ê¤ê¡¢ËÍ¤¿¤Á¤Ë¤È¤Ã¤ÆËÜÅö¤ËËº¤ì¤é¤ì¤Ê¤¤»þ´Ö¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤ì¤Þ¤Ç¡¢¤É¤ó¤ÊÆü¤âÁ´ÎÏ¤ÇÁö¤Ã¤Æ¤¤¿ËÍ¤¿¤Á¤Ï¡¢¤³¤ì¤«¤é¤âÊÑ¤ï¤é¤ºÁ´ÎÏ¤Ç¡ª³èÆ°¤òÂ³¤±¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£¡Ö¤¢¤Ð¤ó¤Á¤å¡Á¤ë¡ª¤ò±þ±ç¤·¤Æ¤¤ÆÎÉ¤«¤Ã¤¿¡×¤È¡¢¿´¤«¤é»×¤Ã¤Æ¤â¤é¤¨¤ëÆü¡¹¤ò¡¢¤³¤ì¤«¤é¤â°ì½ï¤Ë¹¹¿·¤·¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤Ç¤¹¡ª¤½¤·¤Æº£Æü¡¢¤³¤Î°ìÇ¯¤ò¿¶¤êÊÖ¤Ã¤Æ²þ¤á¤Æ´¶¤¸¤Þ¤·¤¿¡£ËÍ¤Ï¡¢ËÜÅö¤Ë¥¢¥¤¥É¥ë¤Ë¤Ê¤Ã¤ÆÎÉ¤«¤Ã¤¿¡£¤ß¤ó¤Ê¤È¤Ê¤é¡¢¤³¤ì¤«¤éËÍ¤¿¤Á¤ÎÁ°¤Ë¤É¤ó¤ÊÂç¤¤ÊÊÉ¤¬Î©¤Á¤Ï¤À¤«¤Ã¤Æ¤â¡¢É¬¤º¾è¤ê±Û¤¨¤Æ¤¤¤±¤ëµ¤¤¬¤·¤Þ¤¹¡£Íè¤Æ¤¯¤ì¤Æ¡¢ËÜÅö¤Ë¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¡£
¡Ú¥é¥¤¥Ö¡¦¥¤¥Ù¥ó¥È¾ðÊó¡Û
12·î3Æü¡Ê¿å¡Ëºë¶Ì¡¦±ÛÃ«¥ì¥¤¥¯¥¿¥¦¥ó12·î11Æü¡ÊÌÚ¡ËÅìµþ¡¦¸¶½ÉGE theater12·î23Æü¡Ê²Ð¡ËÀéÍÕ¡¦ÉñÉÍ¥¤¥¯¥¹¥Ô¥¢¥ê12·î24Æü¡Ê¿å¡ËÅìµþ¡¦¸¶½É¡¡Äê´ü¸ø±éXmas¸ÂÄê¸ø±é12·î26Æü¡Ê¶â¡Ë¥Õ¥¡¥ó¥ß¡¼¥Æ¥£¥ó¥°³«ºÅ