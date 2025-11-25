¹õß·¤æ¤ê¤«Ç¥¿±¤òÈ¯É½¡Ö»Ä¤ê¾¯¤Ê¤¤¥Þ¥¿¥Ë¥Æ¥£¥é¥¤¥Õ¤ò¿´²º¤ä¤«¤Ë¡×21Ç¯¤Ë°ìÈÌÃËÀ¤È·ëº§
½÷Í¥¤Î¹õß·¤æ¤ê¤«¡Ê37¡Ë¤¬25Æü¤Þ¤Ç¤Ë¡¢¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£Ç¥¿±¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£
¹õß·¤Ï¡Ö»ä»ö¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢¤³¤ÎÅÙ¡¢¿·¤·¤¤Ì¿¤ò¼ø¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÊó¹ð¡£¶á±Æ¤ò¥¢¥Ã¥×¤·¡Ö¤ªÊ¢¤â¤À¤¤¤ÖÂç¤¤¯¤Ê¤ê¡¢¤¢¤È¿ô¥ö·î¤Ç²ÈÂ²¤¬Áý¤¨¤ëÍ½Äê¤Ç¤¹¡×¤È¤Ä¤Å¤Ã¤¿¡£
Â³¤±¤Æ¡Ö½Ð»º¤Þ¤Ç¤Þ¤ÀÉÔ°Â¤Ë»×¤¦¤³¤È¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¡Íè¤Æ¤¯¤ì¤¿¾®¤µ¤ÊÌ¿¤Ë´¶¼Õ¤·¤Ê¤¬¤é¡¢»Ä¤ê¾¯¤Ê¤¤¥Þ¥¿¥Ë¥Æ¥£¥é¥¤¥Õ¤ò¿´²º¤ä¤«¤Ë¡¢³Ú¤·¤¯²á¤´¤·¤Æ¤¤¤±¤¿¤é¤¤¤¤¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¤Ä¤Å¤ê¡¢¡ÖÆüº¢¤«¤é»Ù¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤ë³§¤µ¤Þ¤Ø¤Î´¶¼Õ¤Îµ¤»ý¤Á¤ò¶»¤Ë¡¢¤É¤¦¤«²¹¤«¤¯¸«¼é¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤¿¤é¹¬¤¤¤Ç¤¹¡×¤È¸Æ¤Ó¤«¤±¤¿¡£
¹õß·¤Ï21Ç¯4·î¡¢°ìÈÌÃËÀ¤È¤Î·ëº§¤òÊó¹ð¤·¤¿¡£