¹õß·¤æ¤ê¤«¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤«¤é

½÷Í¥¤Î¹õß·¤æ¤ê¤«¡Ê37¡Ë¤¬25Æü¤Þ¤Ç¤Ë¡¢¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£Ç¥¿±¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£

¹õß·¤Ï¡Ö»ä»ö¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢¤³¤ÎÅÙ¡¢¿·¤·¤¤Ì¿¤ò¼ø¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÊó¹ð¡£¶á±Æ¤ò¥¢¥Ã¥×¤·¡Ö¤ªÊ¢¤â¤À¤¤¤ÖÂç¤­¤¯¤Ê¤ê¡¢¤¢¤È¿ô¥ö·î¤Ç²ÈÂ²¤¬Áý¤¨¤ëÍ½Äê¤Ç¤¹¡×¤È¤Ä¤Å¤Ã¤¿¡£

Â³¤±¤Æ¡Ö½Ð»º¤Þ¤Ç¤Þ¤ÀÉÔ°Â¤Ë»×¤¦¤³¤È¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¡Íè¤Æ¤¯¤ì¤¿¾®¤µ¤ÊÌ¿¤Ë´¶¼Õ¤·¤Ê¤¬¤é¡¢»Ä¤ê¾¯¤Ê¤¤¥Þ¥¿¥Ë¥Æ¥£¥é¥¤¥Õ¤ò¿´²º¤ä¤«¤Ë¡¢³Ú¤·¤¯²á¤´¤·¤Æ¤¤¤±¤¿¤é¤¤¤¤¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¤Ä¤Å¤ê¡¢¡ÖÆüº¢¤«¤é»Ù¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤ë³§¤µ¤Þ¤Ø¤Î´¶¼Õ¤Îµ¤»ý¤Á¤ò¶»¤Ë¡¢¤É¤¦¤«²¹¤«¤¯¸«¼é¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤¿¤é¹¬¤¤¤Ç¤¹¡×¤È¸Æ¤Ó¤«¤±¤¿¡£

¹õß·¤Ï21Ç¯4·î¡¢°ìÈÌÃËÀ­¤È¤Î·ëº§¤òÊó¹ð¤·¤¿¡£