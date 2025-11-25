1¥ö·î¤Ö¤ê¤Ë¡ØÂç¹¥¤¤Ê»ÒÇ¡Ù¤ÈºÆ²ñ¤·¤¿¸¤¢ª´ò¤·¤¯¤Ê¤ê¤¹¤®¤Æ¡Ä¤Þ¤ë¤Ç¿Æ¤Î¤è¤¦¤Ê¡Ø²áÊÝ¸î¤Ê¹ÔÆ°¡Ù¤¬22ËüºÆÀ¸¡ÖÂç¹¥¤¤Ê¤ó¤À¡×¡Ö¹¬¤»¤Ê¶õ´Ö¡×
¼Â²È¤Î»ÒÇ¤¬1¥ö·î¤Ö¤ê¤ËÍ·¤Ó¤ËÍè¤¿¤é¡¢¥ï¥ó¥³2É¤¤ÎÊìÀ¤¬ÇúÈ¯¤·¤Æ¡Ä¡©°¦¤Ë¤¢¤Õ¤ì¤¿¸÷·Ê¤¬È¿¶Á¤ò¸Æ¤Ó¡¢Åê¹Æ¤Ïµ»ö¼¹É®»þÅÀ¤Ç22Ëü5000²óºÆÀ¸¤òÆÍÇË¡£¡ÖËÜÅö¤ËÂç¹¥¤¤Ê¤ó¤À¤Í¡×¡ÖÍ¥¤·¤¯¤ÆÁÇÅ¨¡×¤È¤¤¤Ã¤¿À¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ÚÆ°²è¡§1¥ö·î¤Ö¤ê¤Ë¡ØÂç¹¥¤¤Ê»ÒÇ¡Ù¤ÈºÆ²ñ¤·¤¿¸¤¢ª´ò¤·¤¯¤Ê¤ê¤¹¤®¤Æ¡Ä¤Þ¤ë¤Ç¿Æ¤Î¤è¤¦¤Ê¡Ø²áÊÝ¸î¤Ê¹ÔÆ°¡Ù¡Û
¥ï¥ó¥³2É¤¤È»ÒÇ¤¬1¥ö·î¤Ö¤ê¤ËºÆ²ñ
YouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡Ö¥ê¥ê¥¬¥ë Lillie and Garcello¡×¤ËÅê¹Æ¤µ¤ì¤¿¤Î¤Ï¡¢¥Üー¥Àー¥³¥êー¤Î¡Ö¥êー¥ê¥¨¡×¤Á¤ã¤ó¤È¥ªー¥¹¥È¥é¥ê¥¢¥ó¥·¥§¥Ñー¥É¤Î¡Ö¥¬¥ë¥Á¥§¥í¡×¤¯¤ó¤¬¡¢¼Â²È¤Î»ÒÇ¡Ö¤¿¤Þ¡×¤Á¤ã¤ó¤È1¥ö·î¤Ö¤ê¤ËºÆ²ñ¤·¤¿»þ¤ÎÍÍ»Ò¤Ç¤¹¡£
»ô¤¤¼ç¤µ¤ó¤¬¡Ö¤â¤¦¤¹¤°¤¿¤Þ¤Á¤ã¤ó¤¬Í·¤Ó¤ËÍè¤ë¤è¡×¤ÈÅÁ¤¨¤ë¤È¡¢¤¹¤°¤Ë¸¼´Ø¤ËÍÍ»Ò¤ò¸«¤Ë¹Ô¤¯¥¬¥ë¥Á¥§¥í¤¯¤ó¡£Âç¹¥¤¤Ê¤¿¤Þ¤Á¤ã¤ó¤ËÁá¤¯²ñ¤¤¤¿¤¯¤Æ¡¢ÂÔ¤ÁÀÚ¤ì¤Ê¤¤¤´ÍÍ»Ò¡£
¤·¤Ð¤é¤¯¤·¤Æ¤ª²È¤ËÅþÃå¤·¤¿¤¿¤Þ¤Á¤ã¤ó¤Ï¡¢¤µ¤Ã¤½¤¯¤ªÉô²°¤ÎÃµ¸¡¤ò³«»Ï¡£¤¹¤ë¤È¥êー¥ê¥¨¤Á¤ã¤ó¤È¥¬¥ë¥Á¥§¥í¤¯¤ó¤â¡¢¸«¼é¤ê¥âー¥É¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¸å¤ò¤Ä¤¤¤Æ¹Ô¤Ã¤¿¤½¤¦¡£ÅÓÃæ¤«¤é¥¬¥ë¥Á¥§¥í¤¯¤ó¤¬¡Ö²Ä°¦¤¤¡ªÂç¹¥¤¡ª¡×¤È¤Ð¤«¤ê¤Ë¥Ú¥í¥Ú¥íçÓ¤á»Ï¤á¤¿¤¿¤á¡¢Ãµ¸¡¤¬½ª¤ï¤ëº¢¤Ë¤Ï¤¿¤Þ¤Á¤ã¤ó¤ÎÂÎ¤¬¤Ó¤·¤ã¤Ó¤·¤ã¤Ë¡Ä¡ª
¥ï¥ó¥³¤¿¤Á¤¬²áÊÝ¸î¤¹¤®¤ë¡ª
¤¿¤Þ¤Á¤ã¤ó¤¬2É¤¤Î¥Ï¥¦¥¹¤ËÆþ¤Ã¤¿»þ¤Ë¤Ï¡¢¡Ö°ì½ï¤ËÆþ¤ê¤¿¤¤¡ª¡×¤È¥¬¥ë¥Á¥§¥í¤¯¤ó¤âÃæ¤Ø¡£¤½¤·¤Æ¤¿¤Þ¤Á¤ã¤ó¤¬¥½¥Õ¥¡¤ÇµÙ·Æ¤·»Ï¤á¤ë¤È¡¢2É¤¤âÎÙ¤Ë¤ä¤Ã¤Æ¤¤¿¤½¤¦¡£¥êー¥ê¥¨¤Á¤ã¤ó¤ÏÍ¥¤·¤¯¸«¼é¤ê¡¢¥¬¥ë¥Á¥§¥í¤¯¤ó¤ÏºÆ¤Ó¥Ú¥í¥Ú¥í¹¶·â¤ò³«»Ï¡£ÊìÀ¤¬ÇúÈ¯¤·¤Æ°¦¤¬»ß¤Þ¤é¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë»Ñ¤Ï¡¢»×¤ï¤º¾Ð¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Û¤É²Ä°¦¤¤¤Ç¤¹¡£
¤½¤Î¸å¤â¡¢¥êー¥ê¥¨¤Á¤ã¤ó¤È¥¬¥ë¥Á¥§¥í¤¯¤ó¤Ï¤¿¤Þ¤Á¤ã¤ó¤«¤éÎ¥¤ì¤è¤¦¤È¤»¤º¡¢¤º¤Ã¤È¤½¤Ð¤Ç¸«¼é¤ê°¦¤òÃí¤®Â³¤±¤Æ¤¤¤¿¤È¤«¡£¤¿¤Þ¤Á¤ã¤ó¤Ï¡Ö¤Á¤ç¤Ã¤È²áÊÝ¸î¤¹¤®¤ë¤Ë¤ã¡Ä¡ª¡×¤È´¶¤¸¤Æ¤¤¤¿¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢¾®¤µ¤ÊÂÎ¤Ç¤·¤Ã¤«¤ê2É¤¤Î°¦¤ò¼õ¤±»ß¤á¤Æ¤¤¤¿¤È¤Î¤³¤È¡£
°¦¤Ë¤¢¤Õ¤ì¤¿¸÷·Ê¤Ë¤Û¤Ã¤³¤ê
¤¿¤Þ¤Á¤ã¤ó¤¬µ¢¤ë»þ´Ö¤¬Ç÷¤ë¤È¡¢¥¬¥ë¥Á¥§¥í¤¯¤ó¤Ï¡Ö¥Ôー¥Ôー¡×¤ÈÌÄ¤¤¤Æ¼ä¤·¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤½¤¦¡£¤ªÊÌ¤ì¤¬¿É¤¤¤Î¤Ï¡¢°ì½ï¤Ë²á¤´¤·¤¿»þ´Ö¤¬¹¬¤»¤À¤Ã¤¿¾Úµò¡£¤³¤ì¤«¤é¤â¥êー¥ê¥¨¤Á¤ã¤ó¤È¥¬¥ë¥Á¥§¥í¤¯¤ó¤Ï¤¿¤Þ¤Á¤ã¤ó¤Ë²ñ¤¦ÅÙ¤Ë¡¢¤Þ¤ë¤Ç¤ªÊì¤µ¤ó¤Î¤è¤¦¤Ë°¦¤ÈÍ¥¤·¤µ¤ÇÊñ¤ß¹þ¤ó¤Ç¤¯¤ì¤ë¤³¤È¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¤Ï¡Ö²Ä°¦¤¹¤®¤ë¡×¡Ö¿Æ»Ò¤Ë¤·¤«¸«¤¨¤Ê¤¤¡×¡Ö¤¿¤Þ¤Á¤ã¤ó¡¢¤Ó¤Á¤ã¤Ó¤Á¤ã¤À¤Í£÷¡×¡Ö¤³¤ó¤Ê¤Ë¤â¡Ø¹¥¤¡Ù¤òÇúÈ¯¤µ¤»¤é¤ì¤ë¤â¤ó¤Ê¤ó¤À¤Ê¤¡¡×¤È¤¤¤Ã¤¿¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¡¢°¦¤Ë¤¢¤Õ¤ì¤¿¸÷·Ê¤ÏÂ¿¤¯¤Î¿Í¤Î¿´¤ò²¹¤á¤Æ¤¯¤ì¤ë¤³¤È¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¥êー¥ê¥¨¤Á¤ã¤ó¡õ¥¬¥ë¥Á¥§¥í¤¯¤ó¤Î²Ä°¦¤¤»Ñ¤äÈù¾Ð¤Þ¤·¤¤Æü¾ï¤ò¤â¤Ã¤È¸«¤¿¤¤Êý¤Ï¡¢YouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡Ö¥ê¥ê¥¬¥ë Lillie and Garcello¡×¤ò¥Á¥§¥Ã¥¯¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¤Í¡£
