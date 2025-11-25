¥ß¥Ë¥µ¥¤¥º¤Î¥Ú¥³¤Á¤ã¤ó¿Í·Á¤Ï¡Ö¥ß¥ë¥­¡¼¡×È¯Çä75¼þÇ¯¸ÂÄê¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Ë¡ÚÀ¾ÍÎ²Û»ÒÊÞ ÉÔÆó²È¤Î2026Ê¡ÂÞ¡Û

À¾ÍÎ²Û»ÒÊÞ ÉÔÆó²È¤Ï¡¢ËèÇ¯¹¥É¾¤Î¡Ö¥ß¥Ë¥ì¥È¥í¥Ú¥³¤Á¤ã¤ó¿Í·Á¡×¤¬Æþ¤Ã¤¿¡ØÊ¡ÂÞ¡Ù¤òÈÎÇä¤¹¤ë¡£2026Ç¯¤Ï¡¢¶äºÂ»°±ÛÅ¹¸ÂÄêÊ¡ÂÞ¤È¡¢FOOD&TIME ISETAN OFUNAÅ¹Ž¥´Ý°æº£°æ»¥ËÚËÜÅ¹Ž¥Ì¾¸Å²°±É»°±ÛÅ¹Ž¥Ê¡²¬»°±ÛÅ¹¸ÂÄêÊ¡ÂÞ¤Î2¼ï¤ò¥é¥¤¥ó¥¢¥Ã¥×¤¹¤ë¡£

¡ÒÊ¡ÂÞ2¼ï¶¦ÄÌŽ¥2026Ç¯¸ÂÄê¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Î¡Ö¥ß¥Ë¥ì¥È¥í¥Ú¥³¤Á¤ã¤ó¿Í·Á¡×¡Ó

¡Ö¥ß¥Ë¥ì¥È¥í¥Ú¥³¤Á¤ã¤ó¿Í·Á¡×¤Ï¡¢¥Ö¥é¥ó¥É¥³¥ó¥»¥×¥È¤Ë¥Þ¥Ã¥Á¤·¤¿¥ì¥È¥í¤ÊÉ÷¹ç¤¤¡£ÉÔÆó²È¤Î¥í¥ó¥°¥»¥é¡¼¥­¥ã¥ó¥Ç¥£¡Ö¥ß¥ë¥­¡¼¡×¤¬È¯Çä75¼þÇ¯¤ò·Þ¤¨¤ë¤³¤È¤òµ­Ç°¤·¡¢²«¿§¤ÎT¥·¥ã¥Ä¤Ëº°¿§¤Î¥ª¡¼¥Ð¡¼¥ª¡¼¥ë¤Ç¡¢¥ß¥ë¥­¡¼¥Ñ¥Ã¥±¡¼¥¸¤Î¥Ú¥³¤Á¤ã¤ó¤ò¥¤¥á¡¼¥¸¤·¤¿¡£¥ª¡¼¥Ð¡¼¥ª¡¼¥ë¤ÈÂæºÂ¤Ë¤Ï¥ß¥ë¥­¡¼¤ÎÊñ¤ß»æ¤ò¥¤¥á¡¼¥¸¤·¤¿¥ß¥ë¥­¡¼¥Õ¥é¥ï¡¼ÊÁ¤ò¤¢¤·¤é¤¤¡¢ÂæºÂ¤Ë¤Ï¥ß¥ë¥­¡¼75¼þÇ¯¥í¥´¤òÆþ¤ì¤¿Ž¡

¡Ö¥ß¥Ë¥ì¥È¥í¥Ú¥³¤Á¤ã¤ó¿Í·Á¡×

¢¡¡ÖÀ¾ÍÎ²Û»ÒÊÞ ÉÔÆó²È ¶äºÂ»°±ÛÅ¹¡×¸ÂÄêÊ¡ÂÞ

ÈÎÇä²Á³Ê:ÀÇ¹þ5,500±ß

¶äºÂ»°±ÛÅ¹¸ÂÄê¤ÎÊ¡ÂÞ¤Ï¡¢»°±Û°ËÀªÃ°¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥¹¥È¥¢¤Î¤ß¤ÇÍ½ÌóÈÎÇä¤¹¤ë¡£¼õ¤±¼è¤êÊýË¡¤ÏÇÛÁ÷¤Î¤ß¡£

¡ÚµÍ¤á¹ç¤ï¤»ÆâÍÆ¡Û

Ž¥¥ß¥Ë¥ì¥È¥í¥Ú¥³¤Á¤ã¤ó¿Í·Á(¥ß¥ë¥­¡¼¥Õ¥é¥ï¡¼¡ß¥Í¥¤¥Ó¡¼)
ÌóÄ¾·Â45¡ß¹â¤µ95mm

Ž¥¥·¥ç¡¼¥È¥±¡¼¥­¥Ð¡¼(5¸ÄÆþ)

Ž¥¥Ú¥³¤Á¤ã¤ó¥³¥Ã¥È¥ó¶ÒÃå

Ž¥¥Ú¥³¤Á¤ã¤ó¤Æ¤Ì¤°¤¤(»Ô¾¾)

Ž¥¥ß¥ë¥­¡¼´Ì(¥ì¥È¥í¥Ú¥³¥Ý¥³¥Ç¥¶¥¤¥ó)

Ž¥¥Ú¥³¤Á¤ã¤ó¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¥«¡¼¥É

À¾ÍÎ²Û»ÒÊÞ ÉÔÆó²È ¶äºÂ»°±ÛÅ¹¸ÂÄêÊ¡ÂÞ

¡ÚÍ½Ìó´ü´Ö¡Û

2025Ç¯12·î1Æü(·î)10:00¡Á12·î26Æü(¶â)10:00
¢¨»°±Û°ËÀªÃ°¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥¹¥È¥¢¤Î¤ß¡¢1¿Í2ÅÀ¤Þ¤Ç¡£

¡Ú¼õ¼è³µÍ×¡Û

2026Ç¯1·î16Æü(¶â)°Ê¹ß½ç¼¡È¯Á÷¤¹¤ë¡£
¢¨Æü»þ»ØÄêÉÔ²Ä

¢¡¡ÖÀ¾ÍÎ²Û»ÒÊÞ ÉÔÆó²È FOOD & TIME ISETAN OFUNAÅ¹Ž¥´Ý°æº£°æ»¥ËÚËÜÅ¹Ž¥Ì¾¸Å²°±É»°±ÛÅ¹Ž¥Ê¡²¬»°±ÛÅ¹¡×¸ÂÄêÊ¡ÂÞ

ÈÎÇä²Á³Ê:ÀÇ¹þ3,850±ß

¡ÚµÍ¤á¹ç¤ï¤»ÆâÍÆ¡Û

Ž¥¥ß¥Ë¥ì¥È¥í¥Ú¥³¤Á¤ã¤ó¿Í·Á(¥ß¥ë¥­¡¼¥Õ¥é¥ï¡¼¡ß¥Í¥¤¥Ó¡¼)
ÌóÄ¾·Â45¡ß¹â¤µ95mm

Ž¥¥×¥ì¥ß¥¢¥à¥ß¥ë¥­¡¼¥Ð¥¿¡¼¥µ¥ó¥É(5¸ÄÆþ)

Ž¥¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥é¥ó¥Á¥È¡¼¥È(¥¹¥Þ¥¤¥ë¥Þ¡¼¥¯)

Ž¥Éü¹ï ¼êÄó¤²¥ß¥ë¥­¡¼

Ž¥¥Ú¥³¤Á¤ã¤ó¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¥«¡¼¥É

À¾ÍÎ²Û»ÒÊÞ ÉÔÆó²È FOOD & TIME ISETAN OFUNAÅ¹Ž¥´Ý°æº£°æ»¥ËÚËÜÅ¹Ž¥Ì¾¸Å²°±É»°±ÛÅ¹Ž¥Ê¡²¬»°±ÛÅ¹¸ÂÄêÊ¡ÂÞ

³ÆÅ¹¤Ç¤ÎÈÎÇäÊýË¡¤Ï¡¢°Ê²¼¤ÎÄÌ¤ê¡£

¢¡À¾ÍÎ²Û»ÒÊÞ ÉÔÆó²È FOOD & TIME ISETAN OFUNAÅ¹

¡ÚÍ½Ìó¡Û
¤Ê¤·

¡Ú¼õ¤±¼è¤ê¡Û
Å¹Æ¬ÈÎÇä¤Î¤ß ¢¨1¿Í1ÅÀ¤Þ¤Ç

¡ÚÅ¹Æ¬È¯ÇäÆü¡Û
2026Ç¯1·î3Æü(ÅÚ)10:00

¢¡À¾ÍÎ²Û»ÒÊÞ ÉÔÆó²È ´Ý°æº£°æ»¥ËÚËÜÅ¹

¡ÚÍ½Ìó¡Û
¤Ê¤·

¡Ú¼õ¤±¼è¤ê¡Û
Å¹Æ¬ÈÎÇä¤Î¤ß ¢¨¸Ä¿ôÀ©¸Â¤Ê¤·

¡ÚÅ¹Æ¬ÈÎÇäÆü¡Û
2026Ç¯1·î2Æü(¶â)10:00

¢¡À¾ÍÎ²Û»ÒÊÞ ÉÔÆó²È Ì¾¸Å²°±É»°±ÛÅ¹

¡ÚÍ½Ìó¡Û
Å¹Æ¬¤Î¤ß ¢¨1¿Í5ÅÀ¤Þ¤Ç

¡Ú¼õ¤±¼è¤ê¡Û
Å¹Æ¬¤Î¤ß

¡ÚÍ½Ìó´ü´Ö¡Û
2025Ç¯12·î26Æü(¶â)10:00¡Á12·î31Æü(¿å)ÊÄÅ¹¤Þ¤Ç

¡Ú¼õ¼è´ü´Ö¡Û
2026Ç¯1·î2Æü(¶â)¡¢1·î3Æü(ÅÚ)±Ä¶È»þ´ÖÆâ
¢¨Í½Ìó¤Ç´°Çä¤·¤Ê¤«¤Ã¤¿¾ì¹ç¡¢2026Ç¯1·î2Æü(¶â)°Ê¹ßÅ¹Æ¬¤ÇÈÎÇä¤¹¤ë¡£

¢¡À¾ÍÎ²Û»ÒÊÞ ÉÔÆó²È Ê¡²¬»°±ÛÅ¹

¡ÚÍ½Ìó¡Û
Å¹Æ¬¤Î¤ß ¢¨¸Ä¿ôÀ©¸Â¤Ê¤·

¡Ú¼õ¤±¼è¤ê¡Û
Å¹Æ¬¤Î¤ß

¡ÚÍ½Ìó´ü´Ö¡Û
2025Ç¯12·î26Æü(¶â)10:00¡Á12·î31Æü(¿å)ÊÄÅ¹¤Þ¤Ç

¡Ú¼õ¼è´ü´Ö¡Û
2026Ç¯1·î2Æü(¶â)³«Å¹¡Á1·î12Æü(·îŽ¥½Ë)20:00
¢¨Í½Ìó¤Ç´°Çä¤·¤Ê¤«¤Ã¤¿¾ì¹ç¡¢2026Ç¯1·î2Æü(¶â)°Ê¹ßÅ¹Æ¬¤ÇÈÎÇä¤¹¤ë¡£

¢¡¥¸¥§¥¤¥¢¡¼¥ëµþÅÔ°ËÀªÃ°

¡ÚÍ½Ìó¡Û
¥¸¥§¥¤¥¢¡¼¥ëµþÅÔ°ËÀªÃ°¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥¹¥È¥¢¤Î¤ß ¢¨¸Ä¿ôÀ©¸Â¤Ê¤·

¡Ú¼õ¤±¼è¤ê¡Û
ÇÛÁ÷¤Î¤ß

¡ÚÍ½Ìó´ü´Ö¡Û
2025Ç¯12·î2Æü(²Ð)10:00¡Á12·î25Æü(ÌÚ)10:00
¢¨12·î3Æü(¿å)10:00¤Þ¤Ç¤Ï¥¨¥à¥¢¥¤¥«¡¼¥É²ñ°÷Àè¹Ô¤Ç¼õ¤±ÉÕ¤±¤ë¡£

¡ÚÇÛÁ÷´ü´Ö¡Û
2026Ç¯1·î10Æü(ÅÚ)¡Á1·î15Æü(ÌÚ)
¢¨Æü»þ»ØÄêÉÔ²Ä

