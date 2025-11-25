JRÅì³¤¡¢Åì³¤Æ»¿·´´Àþ¤Ç¿·ÆüËÜ¥×¥í¥ì¥¹¡¦STARDOM´ë²è¡¡¼ÖÆâ¸ÂÄê¥È¡¼¥¯¤ä¥°¥Ã¥º¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤Ê¤É
JRÅì³¤¤Ï¡¢¡ÖRail to PRO¡ÝWRESTLING3¡×¤ò12·î1Æü¤«¤é2026Ç¯2·î28Æü¤Þ¤Ç¼Â»Ü¤¹¤ë¡£
Åì³¤Æ»¿·´´Àþ¤Î¼ÖÆâ¤«¤é¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó¥µ¥¤¥È¤Ë¥¢¥¯¥»¥¹¤·¤Æ³Ú¤·¤à¤â¤Î¤Ç¡¢¿·ÆüËÜ¥×¥í¥ì¥¹¤Ï¼ÖÆâ¸ÂÄê¥¯¥í¥¹¥È¡¼¥¯¤äÆæ²ò¤¡¢STARDOM¤Ï¥È¡¼¥¯¥²¡¼¥à¤ä¥¯¥í¥¹¥È¡¼¥¯¡¢¶õ´Ö²»¶Á¥È¡¼¥¯¤òÍÑ°Õ¤¹¤ë¡£
¿·ÆüËÜ¥×¥í¥ì¥¹¤Î¼ÖÆâ¸ÂÄê¥¯¥í¥¹¥È¡¼¥¯¡Ö¡ØÄ©Àï¤È¤Ï²¿¤«¡©¡ÙÃª¶¶¹°»ê¡ß¥¦¥ë¥Õ¥¢¥í¥ó¡×¤Ï¡¢Á°ÊÔ¤ò12·î1Æü¤«¤é2026Ç¯1·î16Æü¤Þ¤Ç¡¢¸åÊÔ¤ò2026Ç¯1·î17Æü¤«¤é2·î28Æü¤Þ¤ÇÇÛ¿®¤¹¤ë¡£HOUSE OF TORTURE¤Ë¤è¤ëÆæ²ò¤´ë²è¡ÖTRAIN OF TORTURE¤«¤é¤ÎÃ¦½Ð¡×¤â³Ú¤·¤á¤ë¡£
STARDOM¤Î¥È¡¼¥¯¥²¡¼¥à¡Ö»ä¤È°ì½ï¤ËÎ¹¤·¤è¡ª¡×¤Ï¡¢¥¹¥¿¡¼¥é¥¤¥È¡¦¥¥Ã¥ÉÊÔ¤ò12·î1Æü¤«¤é2026Ç¯1·î16Æü¤Þ¤Ç¡¢AZMÊÔ¤ò2026Ç¯1·î17Æü¤«¤é2·î28Æü¤Þ¤ÇÇÛ¿®¤¹¤ë¡£¼ÖÆâ¸ÂÄê¥¯¥í¥¹¥È¡¼¥¯¡Ö¤µ¤¯¤é¤é¤Î¡ØBloom¡õShine¡Ù¡×¤Ï¡¢Á°ÊÔ¤ò12·î1Æü¤«¤é2026Ç¯1·î16Æü¤Þ¤Ç¡¢¸åÊÔ¤ò2026Ç¯1·î17Æü¤«¤é2·î28Æü¤Þ¤ÇÅ¸³«¤¹¤ë¡£
¶õ´Ö²»¶Á¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¡ÖH.A.T.E. THE OTHER SIDE 2¡×¤Ï¡¢ÅáÍå¥Ê¥Ä¥³¡¢ÍùÆî¡¢Î°°²Æ¡¢ÅÏÊÕÅí¡¢¾®ÇÈ¡¢¾åÃ«º»Ìï¤Î6Ì¾¤Ë¤è¤ë¥È¡¼¥¯¤ò¡¢¶õ´Ö²»¶Áµ»½Ñ¤òÍÑ¤¤¤ÆÇÛ¿®¤¹¤ë¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢´ü´ÖÃæ¤ËÅì³¤Æ»¿·´´Àþ¼ÖÆâ¤Ç¿·´´Àþ¾è¼Ö¾ÚÌÀ¤ò¼èÆÀ¤·¥¢¥Ë¥á¥¤¥È½©ÍÕ¸¶¤ÇÄó¼¨¤¹¤ë¤È¡¢¤¤Ã¤×É÷¥¢¥¯¥ê¥ë¥¡¼¥Û¥ë¥À¡¼¡ÊÁ´6¼ï¡Ë¤ò1¤Ä¿ÊÄè¤¹¤ë¡£¿·ÆüËÜ¥×¥í¥ì¥¹¤ÈSTARDOM¤Î¿ÞÊÁ¤Î¤¦¤Á¡¢ÁªÂò¤·¤¿Â¦¤Î3¼ï¤ÎÃæ¤«¤é¥é¥ó¥À¥à¤Ç1¤Ä¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤¹¤ë¡£