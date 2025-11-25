Suica¤Î¿·¤·¤¤¥³ー¥É·èºÑ¤ÎÌ¾Á°¤Ï¡Öteppay¡×――PASMO¤Ç¤âÍøÍÑ¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë
¡¡JRÅìÆüËÜ¤Ï¡¢¥â¥Ð¥¤¥ëSuica¤Ç¿·¤¿¤Ë¥³ー¥É·èºÑ¥µー¥Ó¥¹¡Öteppay¡×¡Ê¥Æ¥Ã¥Ú¥¤¡Ë¤ò2026Ç¯½©¤ËÄó¶¡¤ò³«»Ï¤¹¤ë¤ÈÈ¯É½¤·¤¿¡£¥Ñ¥¹¥â¤È¤âÄó·È¤·¡¢¥â¥Ð¥¤¥ëPASMO¤Ç¤â2027Ç¯½Õ¤«¤éÄó¶¡¤µ¤ì¤ë¡£
¡¡¥â¥Ð¥¤¥ëSuica¤ä¥â¥Ð¥¤¥ëPASMO¥¢¥×¥ê¤òÍøÍÑ¤·¤Æ¤¤¤ë¥æー¥¶ー¤Ç¤¢¤ì¤Ð¡¢ÄÉ²ÃÅÐÏ¿ÉÔÍ×¤Ç¡¢¥¢¥×¥ê¤Î¥¢¥Ã¥×¥Çー¥È¤ÇÍøÍÑ¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ë¡£¥æー¥¶ーÆ±»Î¤Ç¤ÎÁê¸ßÁ÷¶âµ¡Ç½¤âÈ÷¤¨¤Æ¤ª¤ê¡¢Suica¤ÈPASMO¤Î¼ïÎà¤Ë¤«¤«¤ï¤é¤ºÁ÷¶â¤Ç¤¤ë¡£
¡¡·èºÑµ¡Ç½¤Ï¡¢teppay¥Þー¥¯¤Î¤¢¤ëÅ¹ÊÞ¤Î¤Û¤«¡¢Smart Code²ÃÌÁÅ¹¤Ç¤âÍøÍÑ¤Ç¤¤ë¡£¤³¤Î¤Û¤«¡¢¥ª¥ó¥é¥¤¥ó·èºÑµ¡Ç½¤ä¥â¥Ð¥¤¥ë¥ªー¥Àー¤Ç¤Î·èºÑ¡¢¼«¼£ÂÎ¤Ê¤É¤ÈÏ¢·È¤·¤¿ÃÏ°è¸ÂÄê¥Ð¥ê¥åーµ¡Ç½¤Ê¤É¤òÈ÷¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£²ÃÌÁÅ¹¤Ï2026Ç¯²Æº¢¤è¤êÊç½¸¤ò³«»Ï¤¹¤ë¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£