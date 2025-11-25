TBS NEWS DIG Powered by JNN

¼Ì¿¿³ÈÂç

²­ÆìËÜÅçËÌÉô¤ÇÈ¯À¸¤·¤¿Ï³¿å»ö¸Î¤Ë¤è¤ê¡¢²­Æì¤Ç¤Ï7¤Ä¤Î»Ô¤ÈÄ®¤ÇÃÇ¿å¤¬È¯À¸¤·¤Þ¤·¤¿¡£ÃÇ¿å¤Ï°ìÉôÃÏ°è¤ò½ü¤¤¤Æ¸áÁ°Ãæ¤Ë¤âÉüµì¤¹¤ë¸«ÄÌ¤·¤Ç¤¹¡£

¤­¤Î¤¦¸áÁ°3»þ¤´¤í¡¢²­ÆìËÜÅçËÌÉô¤Î¿å¸»¤È¾ô¿å¾ì¤ò¤Ä¤Ê¤°¿åÆ»´É¤¬ÇËÎö¤·¤¿±Æ¶Á¤Ç¡¢¸©¤ÏºÇÂç¤Ç17»ÔÄ®Â¼¡¦37ËüÀ¤ÂÓ¤ÇÃÇ¿å¤Î¶²¤ì¤¬¤¢¤ë¤ÈÈ¯É½¤·¤Þ¤·¤¿¡£

»ö¸Î¤¬¤¢¤Ã¤¿¿åÆ»´É¤Ï1967Ç¯¤ËÉßÀß¤µ¤ì¤¿¤â¤Î¤Ç¡¢ÂÑÍÑÇ¯¿ô¤Î40Ç¯¤òÂçÉý¤ËÄ¶¤¨¤Æ¤¤¤ë¤¿¤á¡¢Ï·µà²½¤¬¸¶°ø¤È¤ß¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£

¸©¤Ï»ö¸Î¤¬¤¢¤Ã¤¿·ÏÅý¤È¤ÏÊÌ¤ÎÁ÷¿å·ÏÅý¤ËÀÚ¤êÂØ¤¨¤ë¤Ê¤ÉÉüµìºî¶È¤Ë¤¢¤¿¤ê¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤ËÃÇ¿å¤¬³ÎÇ§¤µ¤ì¤¿¤Î¤ÏÆáÇÆ»Ô¤Ê¤É7¤Ä¤Î»Ô¤ÈÄ®¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£

ÃÇ¿å¤Ï°ìÉôÃÏ°è¤ò½ü¤¤¤Æ¡¢¸áÁ°Ãæ¤Ë¤âÉüµì¤¹¤ë¸«ÄÌ¤·¤Ç¤¹¡£