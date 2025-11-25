Nothing¡¢Nothing OS 4.0¤òÇÛ¿®³«»Ï¡¡Phone (3)¤«¤é½ç¼¡
¡¡±ÑNothing¤Ï21Æü¡¢Æ±¼Ò¥¹¥Þー¥È¥Õ¥©¥ó¸þ¤±OS¡ÖNothing OS 4.0¡×¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£Android 16¤ò¥Ùー¥¹¤È¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢Phone (3)¤«¤é½ç¼¡Äó¶¡¤µ¤ì¤ë¡£
¡¡Nothing OS 4.0¤Ç¤Ï¡¢NOS 3.0¤ÈÈæ¤Ù¤Æ¡¢¤è¤ê¥Ñー¥½¥Ê¥ë¤Ç¥¤¥ó¥Æ¥ê¥¸¥§¥ó¥È¡¢¤½¤·¤ÆÀöÎý¤µ¤ì¤¿¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Î¥Õ¥ìー¥à¥ïー¥¯¤òºÎÍÑ¡£À¸À®AI¤ò³èÍÑ¤·¡¢¼«Á³¸À¸ì¤ÇÁàºî¡¦ºîÀ®¤Ç¤¤ëEssential Apps¤Ê¤É¤¬ÄÉ²Ã¤µ¤ì¤¿¡£
¥é¥¤¥Ö¥¢¥Ã¥×¥Çー¥È¤¬Glyph¥¤¥ó¥¿ー¥Õ¥§¥¤¥¹¤ËÂÐ±þ
¡¡Android 16¤Î¿·µ¡Ç½¡Ö¥é¥¤¥Ö¥¢¥Ã¥×¥Çー¥È¡×¤¬Glyph¥¤¥ó¥¿ー¥Õ¥§¥¤¥¹¤Ë¤âÂÐ±þ¤·¤¿¡£¥í¥Ã¥¯¥¹¥¯¥êー¥ó¤Ë²Ã¤¨¤Æ¡¢Glyph¥¤¥ó¥¿ー¥Õ¥§¥¤¥¹¾å¤ÇÇÛ¼Ö¤äÇÛÃ£¤Î¿Ê¹Ô¾õ¶·¤ò¥ê¥¢¥ë¥¿¥¤¥à¤Ç³ÎÇ§¤Ç¤¤ë¡£
¡¡º£¸å¡¢Android 16¤Î¥é¥¤¥Ö¥¢¥Ã¥×¥Çー¥È¤ËÂÐ±þ¤¹¤ë¥¢¥×¥ê¤Ï¡¢Æ±»þ¤ËGlyph¥¤¥ó¥¿ー¥Õ¥§¥¤¥¹¤Ç¤ÎÉ½¼¨¤Ë¤âÂÐ±þ¤¹¤ë¸«¹þ¤ß¡£
¥¨¥¯¥¹¥È¥é¥Àー¥¯¥âー¥É
¡¡¤è¤ê¿¼¤¤¹õ¤È¥·¥ãー¥×¤Ê¥³¥ó¥È¥é¥¹¥È¤òÆÃÄ§¤È¤·¡¢¾ÃÈñÅÅÎÏ¤òÍÞ¤¨¤¿¥¨¥¯¥¹¥È¥é¥Àー¥¯¥âー¥É¤Ë¤âÂÐ±þ¤·¤¿¡£
¡¡ÄÌÃÎ¤ä¥¯¥¤¥Ã¥¯ÀßÄê¡¢¥¢¥×¥ê¥É¥í¥ïー¤Ê¤É¤¬°Å½ê¤Ç¤Î»ëÇ§À¤È²÷Å¬¤µ¤ò½Å»ë¤·¤Æ¥Ç¥¶¥¤¥ó¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢º£¸åÍøÍÑ¤Ç¤¤ë¥¢¥×¥ê¤â¹¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤È¤¤¤¦¡£
¤½¤ÎÂ¾ÊÑ¹¹
¡¡²»ÎÌÄ´Àá»þ¤Î¿¨³Ð¥Õ¥£ー¥É¥Ð¥Ã¥¯¤¬ÄÉ²Ã¤µ¤ì¡¢¥¢¥×¥ê¤Îµ¯Æ°¡¦½ªÎ»»þ¤äÄÌÃÎ¤Î¥¢¥Ë¥áー¥·¥ç¥ó¤â²þÁ±¤µ¤ì¤¿¡£¥¤¥ó¥¿¥é¥¯¥·¥ç¥ó¥Ç¥¶¥¤¥ó¤â¸«Ä¾¤µ¤ì¡¢Áàºî´¶¤¬¤è¤ê³ê¤é¤«¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤µ¤é¤ËÅ·µ¤¡¢Êâ¿ô·×¡¢¥¹¥¯¥êー¥ó¥¿¥¤¥à¸þ¤±¤Ë¿·¤·¤¤1¡ß1¤È2¡ß1¤Î¥¦¥£¥¸¥§¥Ã¥È¤¬ÄÉ²Ã¤µ¤ì¡¢É¬Í×¤Ê¾ðÊó¤ò¥³¥ó¥Ñ¥¯¥È¤ËÉ½¼¨¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡2¤Ä¤Î¥¢¥×¥ê¤òÆ±»þ¤Ë¥Õ¥íー¥Æ¥£¥ó¥°É½¼¨¤Ç¤¤ë¥Ý¥Ã¥×¥¢¥Ã¥×¥Ó¥åー¤ä¡¢»ÈÍÑÉÑÅÙ¤ÎÄã¤¤¥¢¥×¥ê¥¢¥¤¥³¥ó¤òÈóÉ½¼¨¤Ë¤¹¤ëµ¡Ç½¤â²Ã¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤³¤Î¤Û¤«¡¢Phone (3)¥æー¥¶ー¸þ¤±¤Ë¤Ï¡¢Flip to Glyph¤Î¥³¥ó¥È¥íー¥ë¤ä¸í¥¿¥Ã¥×ËÉ»ß¤Î²þÁ±¡¢¿·¤·¤¤¡ÖHourglass¡×¤ä¡ÖLunar Cycle¡×¤Ê¤É¤ÎGlyph¥È¥¤¤¬ÍøÍÑ²ÄÇ½¤Ë¤Ê¤ë¡£Nothing Gallery¤Ç¤Ï¡¢Glyph Mirror¤Ç»£±Æ¤·¤¿¥»¥ë¥Õ¥£ー¤âÊÝÂ¸¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡Nothing OS 4.0¤Ï¤¹¤Ç¤ËPhone (3)¸þ¤±¤ËÇÛ¿®¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¤Û¤«¤Î¥â¥Ç¥ë¤Ë¤â½ç¼¡Å¸³«¤µ¤ì¤ëÍ½Äê¡£°ìÊý¤ÇPhone (1)¤ÏNOS 4.0ÈóÂÐ±þ¤Î¤¿¤á¡¢¥¢¥Ã¥×¥Çー¥È¤ÏÄó¶¡¤µ¤ì¤Ê¤¤¡£