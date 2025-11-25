µð¿Í¡¦¹âÍü¤Ï¸½¾õ°Ý»ý¤Ç¥µ¥¤¥ó¡¡¼«¸ÊºÇ¾¯21ÅÐÈÄ¤«¤éÉü³è¤Ø¡¡¡Ö¤â¤¦°ìÅÙ¥Ý¥¸¥·¥ç¥ó¤ò¡×
¡¡µð¿Í¡¦¹âÍüÍºÊ¿Åê¼ê¡Ê33¡Ë¤¬25Æü¡¢ÅÔÆâ¤ÎµåÃÄ»öÌ³½ê¤Ç·ÀÌó¹¹²þ¸ò¾Ä¤ËÎ×¤ß¸½¾õ°Ý»ý¤ÎÇ¯Êð1²¯5000Ëü±ß¤Ç¥µ¥¤¥ó¤·¤¿¡£Ç¯Êð¸ÇÄêÀ©¤Î3Ç¯·ÀÌó¤Î1Ç¯ÌÜ¤À¤Ã¤¿º£µ¨¤Ï¼«¸ÊºÇ¾¯¤È¤Ê¤ë21ÅÐÈÄ¤Ë½ª¤ï¤ê¡Ö¤Û¤ÜÅê¤²¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡×¤È²ù¤·¤µ¤ò¤Ë¤¸¤Þ¤»¤¿¡£
¡¡9·î18Æü¤Î¥ä¥¯¥ë¥ÈÀï¡Ê¿ÀµÜ¡Ë¤ËÅÐÈÄ¸å¤Ë½Ð¾ìÁª¼êÅÐÏ¿¤òËõ¾Ã¤µ¤ì¡¢¤Ë±¦ºÂ¹üÉô¤Î±ê¾É¤Ç¸Î¾ãÈÉ¤Ë¹çÎ®¡£¡Ö¤Þ¤º¤Ï¤·¤Ã¤«¤ê¥ê¥Ï¥Ó¥ê¤ò¡×¤È¸«¿ø¤¨¡ÖËÍ¤ß¤¿¤¤¤ÊÁª¼ê¤¬²ø²æ¤ò¤·¤Æ¥¥ã¥ê¥¢¤Ë·ê¤ò³«¤±¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤Ï¡¢½ª¤ï¤ê¤Ë¶á¤Å¤¯¡£Éüµ¢¤·¤Æ¤â¥Á¥ã¥ó¥¹¤¬¤¢¤ëÌõ¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£1²ó¡¢2²ó¤Î¥Á¥ã¥ó¥¹¤òÄÏ¤ó¤Ç¡¢¤â¤¦°ìÅÙ¥Ý¥¸¥·¥ç¥ó¤ò³Í¤ì¤ë¤«¡×¤ÈÀÀ¤Ã¤¿¡£