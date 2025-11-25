¡ÖOTCÎà»÷Ìô¡×2026Ç¯ÅÙ¤«¤éÊÝ¸±Å¬ÍÑ³°¤Ë¡ª¡©À¸³è¤Ø¤Î±Æ¶Á¤Ï¡Ä¡Ú¤Ò¤ë¤ª¤Ó¡Û
¸½ºß¡¢¼«Ì±ÅÞ¤ÈÆüËÜ°Ý¿·¤Î²ñ¤¬¶¨µÄ¤ò¤ª¤³¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¼Ò²ñÊÝ¾ã²þ³×¡£¤½¤Î¤Ê¤«¤Ç¡ÖOTCÎà»÷Ìô¡×¤ÎÊÝ¸±Å¬ÍÑ¸«Ä¾¤·¤¬¸¡Æ¤¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¡ÖOTCÎà»÷Ìô¡×¤¬ÊÝ¸±Å¬ÍÑ³°¤Ë¤Ê¤ë¤È¡¢»ä¤¿¤Á¤ÎÀ¸³è¤Ë¤É¤Î¤è¤¦¤Ê±Æ¶Á¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
Í¿ÅÞ¤¬¸¡Æ¤¤·¤Æ¤¤¤ë¼Ò²ñÊÝ¾ã²þ³×¤ÎÆâÍÆ¤Ï¡©
¼Ò²ñÊÝ¾ãÀ©ÅÙ²þ³×¤ò¤á¤°¤ê¼«Ì±ÅÞ¤È¶¨µÄ¤ò¿Ê¤á¤Æ¤¤¤ëÆüËÜ°Ý¿·¤Î²ñ¤Ï¡¢¼Ò²ñÊÝ¸±ÎÁ¤ò°ú¤²¼¤²¤Æ¼ê¼è¤ê¤òÁý¤ä¤¹¤¿¤á¡¢Ç¯´Ö¤Î¹ñÌ±°åÎÅÈñ¤ò¤ª¤è¤½£´Ãû±ßºï¸º¤¹¤ë¤³¤È¤ò¼çÄ¥¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤½¤Î¶ñÂÎ°Æ¤È¤·¤Æµó¤²¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬
¢¦¡ÖOTCÎà»÷Ìô¡×¤Î¸øÅª°åÎÅÊÝ¸±Å¬ÍÑ¤Î¸«Ä¾¤·
¢¦¹âÎð¼Ô¤Î°åÎÅÈñ¤ÎÁë¸ýÉéÃ´¤ò¸½ÌòÀ¤Âå¤ÈÆ±¤¸¡Ö£³³ä¡×¤Ë³ÈÂç¡¡¤Ê¤É¤Ç¤¹¡£
¡ÖOTCÎà»÷Ìô¡×¤È¤Ï¡©
¶ñÂÎÅª¤Ë¤Ï¡¢¤É¤ó¤ÊÌô¤¬ÊÝ¸±Å¬ÍÑ³°¤Ë¤Ê¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£¡¡¡¡
¤½¤â¤½¤â¡¢OTC¤È¤Ï¡ÖOver The Counter(¥«¥¦¥ó¥¿¡¼±Û¤·)¡×¤È¤¤¤¦°ÕÌ£¤Ç¡¢Ìô¶É¤ä¥É¥é¥Ã¥°¥¹¥È¥¢¤Ç¼ê·Ú¤Ë¹ØÆþ¤Ç¤¤ë¤â¤Î¤ò¡ÖOTC°åÌôÉÊ¡×¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¤½¤ì¤ËÂÐ¤·¡¢°å»Õ¤¬½èÊýäµ¤ò½Ð¤·Ä´ºÞÌô¶É¤Ç¹ØÆþ¤¹¤ë°åÌôÉÊ¤Î¤¦¤Á¡¢»ÔÈÎÌô¤È»÷¤¿À®Ê¬¡¦¸ú²Ì¤Î½èÊýÌô¤ò¡ÖOTCÎà»÷Ìô¡×¤È¸Æ¤Ó¤Þ¤¹¡£
¡ÖOTCÎà»÷Ìô¡×¤ÏÌó7000ÉÊÌÜ¤¬³ºÅö¤·¡¢ÆüËÜÁí¸¦¤ÎÄ´ºº¤Ë¤è¤ë¤È»Ô¾ìµ¬ÌÏ¤ÏÇ¯´ÖÌó1Ãû±ß¤Ë¤Î¤Ü¤ê¤Þ¤¹¡£
ÉáÃÊ²¿µ¤¤Ê¤¯»ÈÍÑ¤·¤Æ¤¤¤ë²òÇ®ÄÃÄËºÞ¤ä¼¾ÉÛÌô¡¢°ßÄ²ÌôÅù¤â¡ÖOTCÎà»÷Ìô¡×¤ËÊ¬Îà¤µ¤ì¤ë¤Î¤Ç¡¢ÊÝ¸±Å¬ÍÑ³°¤Ë¤Ê¤ë¤ÈÀ¸³è¤Ø¤Î±Æ¶Á¤ÏÂç¤¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
¤¤¤È¤¦²¦»Ò¿ÀÃ«Æâ²Ê³°²Ê¥¯¥ê¥Ë¥Ã¥¯¡¡°ËÆ£ÇîÆ»±¡Ä¹¡§
¤É¤ÎÌô¤òÊÝ¸±Å¬ÍÑ³°¤Ë¤¹¤ë¤«µÄÏÀ¤·¤Æ·è¤á¤ë¤Î¤ÏÆñ¤·¤¤¡£¤É¤¦¤·¤Æ¤âÉÔ¸øÊ¿¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£
°åÎÅ¥¸¥ã¡¼¥Ê¥ê¥¹¥È¡¡¿¹¤Þ¤É¤«»á¡§
Æþ±¡´µ¼Ô¤äºßÂð°åÎÅ¤Ê¤É¡¢É¬¤º¤·¤â·Ú¾É¤Î¤¿¤á¤ÎÌô¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Î¤ÇÀþ°ú¤¤¬Èó¾ï¤ËÆñ¤·¤¤¡£
¡ÖOTCÎà»÷Ìô¡×ÊÝ¸±Å¬ÍÑ³°¤Ë¤Ê¤ë¤È´µ¼ÔÉéÃ´³Û¤Ï¤É¤¦¤Ê¤ë¡©
¸½ºß¡¢ÊÝ¸±Å¬ÍÑ¤ÎÂÐ¾Ý¤Ç¤¢¤ë¡ÖOTCÎà»÷Ìô¡×¤Î¼«¸ÊÉéÃ´³ä¹ç¤Ï¡¢
¢¦¾®³ØÀ¸Ì¤Ëþ¢ª£²³ä¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡
¢¦¾®³ØÀ¸¡Á69ºÐ¢ª£³³ä
¢¦70¡Á74ºÐ¢ª¸¶Â§£²³ä¡¡¡¡¡¡¡¡
¢¦75ºÐ°Ê¾å¢ª¸¶Â§£±³ä
²¾¤ËÊÝ¸±Å¬ÍÑ³°¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¾ì¹ç¡¢Á´³Û¼«¸ÊÉéÃ´¤È¤Ê¤ë¤â¤Î¤¬½Ð¤Æ¤¤Þ¤¹¡£
¼ÂºÝ¤ËÊÝ¸±¤¬Å¬ÍÑ¤µ¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¤é¡¢´µ¼Ô¤ÎÉéÃ´³Û¤Ï¤É¤Î¤¯¤é¤¤Áý¤¨¤ë¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
¤Î¤É¤ÎÄË¤ß¤ä³±¤Ê¤É¤ÎÉ÷¼Ù¤Î¾É¾õ¤¬¤¢¤ë¾ì¹ç¤òÁÛÄê¤·¤Æ¡¢°ËÆ£ÇîÆ»±¡Ä¹¤Ë¥·¥ß¥å¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¤·¤Æ¤â¤é¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ú¡ÖOTCÎà»÷Ìô¡×ÊÝ¸±Å¬ÍÑ¤Î¾ì¹ç¡Û
¢¦ÉÂ±¡¤Ç¿Ç»¡¤ò¼õ¤±¤ë¡§¿Ç»¡Âå(ÊÝ¸±Å¬ÍÑ)1000±ß¡Á2000±ß
¢¦Ìô¶É¤Ç½èÊý¤»¤ó¤ÎÌô¤ò¼õ¤±¼è¤ë¡§ÌôÂå(ÊÝ¸±Å¬ÍÑ)600±ß¡Á1000±ß
¿Ç»¡Âå¡ÜÌôÂå¤Î¹ç·×¤¬1600±ß¡Á3000±ß¤Û¤É¤Ç¡¢
»ÔÈÎ¤Î¤«¤¼Ìô¤òÌó2000±ß¤Ç¹ØÆþ¤·¤¿¾ì¹ç¤È¤µ¤Û¤ÉÂç¤¤Êº¹¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
¡Ú¡ÖOTCÎà»÷Ìô¡×ÊÝ¸±Å¬ÍÑ³°¤Î¾ì¹ç¡Û
¢¦ÉÂ±¡¤Ç¿Ç»¡¤ò¼õ¤±¤ë¡§¿Ç»¡Âå(ÊÝ¸±Å¬ÍÑ)1000±ß¡Á2000±ß
¢¦Ìô¶É¤Ç½èÊý¤»¤ó¤ÎÌô¤ò¼õ¤±¼è¤ë¡§ÌôÂå¡ÊOTCÎà»÷Ìô¤¬Á´³Û¼«¸ÊÉéÃ´)2000±ß¡Á3000±ß
¿Ç»¡Âå¡ÜÌôÂå¤Î¹ç·×¤¬3000±ß¡Á5000±ß¤Ë¤Ê¤ê¡¢»ÔÈÎÌô¤òÌó2000±ß¤Ç¹ØÆþ¤¹¤ë¤è¤ê¤â¹â¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£»ÔÈÎÌô¤Î¤Û¤¦¤¬°Â¤¤¤«¤é¤È¤¤¤¦ÍýÍ³¤Ç¡¢ÉÂ±¡¤Ç¼õ¿Ç¤¹¤ë¤Î¤ò¤¿¤á¤é¤¦´µ¼Ô¤µ¤ó¤¬½Ð¤Æ¤¯¤ë²ÄÇ½À¤â·üÇ°¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤¤¤È¤¦²¦»Ò¿ÀÃ«Æâ²Ê³°²Ê¥¯¥ê¥Ë¥Ã¥¯¡¡°ËÆ£ÇîÆ»±¡Ä¹¡§
¼«Ê¬¤ÇÉÂµ¤¤òÈ½ÃÇ¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¤È´Ö°ã¤Ã¤¿Ìô¤ò»È¤¦²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ç¿´ÇÛ¤Ç¤¹¡£¤¿¤ÀÊÝ¸±Å¬ÍÑ¤Ç°Â¤¤¤«¤éÌô¤òÂ¿¤á¤ËÍß¤·¤¤¤È¤¤¤¦´µ¼Ô¤µ¤ó¤âÂçÀª¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢²¿¤é¤«¤Îµ¬À©¤ÏÉ¬Í×¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
