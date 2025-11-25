¼ÖÀàÅðÍÆµ¿¤ÇÂáÊá¤Î37ºÐÃË ÍèÅ¹¤«¤é¼ÖÅð¤ßÆ¨Áö¤Þ¤ÇÌó2Ê¬´Ö¤ÎÈÈ¹Ô¤«¡¡ÅðÆñ¼Ö¤Ç¤Î»àË´¤Ò¤Æ¨¤²»ö·ï¤Î¸½¾ì¤Ë¤Ï¥Ö¥ì¡¼¥º¯¤Ê¤· 11¿Í»à½ý¡¡Åìµþ¡¦ÂÎ©¶è
Åìµþ¡¦ÂÎ©¶è¤Ç¾èÍÑ¼Ö¤¬Êâ¹Ô¼Ô¤ò¤Ï¤Í¡¢11¿Í¤¬»à½ý¤·¤¿¤Ò¤Æ¨¤²»ö·ï¤Ç¡¢»ö·ï¤òµ¯¤³¤·¤¿¼Ö¤ò¼«Æ°¼ÖÈÎÇäÅ¹¤«¤éÅð¤ó¤À¤È¤·¤ÆÂáÊá¤µ¤ì¤¿ÃË¤¬¡¢¤ª¤è¤½2Ê¬´Ö¤Ç¼Ö¤òÅð¤ó¤Ç¤¤¤¿¤³¤È¤¬¤ï¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¥È¥é¥Ã¥¯¤ËÄÉÆÍ¤·¡¢¥Ü¥ó¥Í¥Ã¥È¤¬Âç¤¤¯¤á¤¯¤ì¤¿¾èÍÑ¼Ö¡£¾è¤Ã¤Æ¤¤¤¿ÃË¤Ï¥É¥¢¤ò³«¤±¡¢Áö¤êµî¤Ã¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¤³¤Î»ö·ï¤Ï¤¤Î¤¦¡¢Åìµþ¡¦ÂÎ©¶è¤Î¹ñÆ»¤Ç¾èÍÑ¼Ö¤¬Êâ¹Ô¼Ô¤ò¤Ï¤Í¡¢±¿Å¾¤·¤Æ¤¤¤¿ÃË¤¬¸½¾ì¤«¤éÆ¨Áö¤·¤¿¤â¤Î¤Ç¤¹¡£
ÃË½÷11¿Í¤¬ÈÂÁ÷¤µ¤ì¡¢¤³¤Î¤¦¤Á80Âå¤ÎÃËÀ¤¬»àË´¡¢20Âå¤Î½÷À¤¬¿´ÇÙÄä»ß¤Î¾õÂÖ¤Ç¤¹¡£
·Ù»ëÄ£¤Ï¡¢»ö·ï¤ÎÁ°¤Ë¶á¤¯¤Î¼«Æ°¼ÖÈÎÇäÅ¹¤Ç»ö·ï¤òµ¯¤³¤·¤¿¼Ö¤òÅð¤ó¤À¤È¤·¤Æ¡¢ÂÎ©¶è¤Ë½»¤à37ºÐ¤ÎÃË¤òÂáÊá¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤½¤Î¸å¤ÎÁÜºº´Ø·¸¼Ô¤Ø¤Î¼èºà¤Ç¡¢ÃË¤¬Êâ¤¤¤ÆÅ¹¤òË¬¤ì¡¢¼Ö¤òÅð¤ó¤ÇÆ¨Áö¤¹¤ë¤Þ¤Ç¤ª¤è¤½2Ê¬´Ö¤ÎÈÈ¹Ô¤À¤Ã¤¿¤³¤È¤¬¤ï¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤ÎºÝ¡¢¼ÖÆâ¤Ë¤Ï¥¹¥Þ¡¼¥È¥¡¼¤¬ÃÖ¤«¤ì¤¿¤Þ¤Þ¤Ç¡¢±¿Å¾¤Ç¤¤ë¾õÂÖ¤À¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢»àË´¤Ò¤Æ¨¤²»ö·ï¤Ç¤Ï¾èÍÑ¼Ö¤¬¥È¥é¥Ã¥¯¤Ê¤É¤ËÄÉÆÍ¤·Ää¼Ö¤·¤¿¤³¤È¤¬¤ï¤«¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¤³¤Î¸½¾ì¤Î¼êÁ°¤Ë¥Ö¥ì¡¼¥º¯¤¬¤Ê¤«¤Ã¤¿¤³¤È¤â¤ï¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
·Ù»ëÄ£¤Ï¡¢ÃË¤Î·º»öÀÕÇ¤Ç½ÎÏ¤ò¿µ½Å¤ËÈ½ÃÇ¤¹¤ëÉ¬Í×¤¬¤¢¤ë¤È¤·¤Æ¡¢ÃË¤Î»áÌ¾¤òÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¡£