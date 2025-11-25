NPB¥é¥¹¥È¥¤¥ä¡¼¤ËÉé½ý¤ÇÄ¹´üÎ¥Ã¦¤ÎÂ¼¾å½¡Î´¡¡¸·¤·¤¤À¼¤Ï¡Ö²¿¤È¤â»×¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡×¡ÖËÍ¤ÏËÍ¤Î¿ÍÀ¸¤òÊâ¤à¡×
¡¡¥Ý¥¹¥Æ¥£¥ó¥°¥·¥¹¥Æ¥à¤òÍøÍÑ¤·¤ÆÂç¥ê¡¼¥°°ÜÀÒ¤òÌÜ»Ø¤¹¥ä¥¯¥ë¥È¡¦Â¼¾å½¡Î´ÆâÌî¼ê¡Ê25¡Ë¤¬24Æü¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿NHK¡¡BS¡Ö¥¹¥Ý¡¼¥Ä¡ß¥Ò¥å¡¼¥Þ¥ó¡¡¤À¤«¤é¡¢Ä©¤à¡ÁÌîµå¡¦Â¼¾å½¡Î´¡Á¡×¡Ê¸å11¡¦15¡Ë¤Ë½Ð±é¡£NPB¥é¥¹¥È¥¤¥ä¡¼¤ËÉé½ýÎ¥Ã¦¤·¤¿¤³¤È¤Ç½¸¤Þ¤Ã¤¿¸·¤·¤¤À¼¤Ë¸ÀµÚ¤·¤¿¡£
¡¡Æ±ÈÖÁÈ¤Ï¥á¥¸¥ã¡¼Ä©Àï¤òÌÜ»Ø¤·¡¢º£µ¨¤¬NPB¥é¥¹¥È¥¤¥ä¡¼¤È¤Ê¤Ã¤¿Â¼¾å¤ËÄ¹´üÌ©Ãå¡£¥í¥ó¥°¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤Ê¤É¤ò¸ò¤¨¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤ÎÌîµå¿ÍÀ¸¤ò¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£
¡¡NPB¥é¥¹¥È¥¤¥ä¡¼¤È¤·¤ÆÎ×¤ó¤Àº£µ¨¤ÏÏÆÊ¢¤òÄË¤á¡¢³«Ëë¤Ï2·³¥¹¥¿¡¼¥È¡£4·î17Æü¤Îºå¿ÀÀï¤ÇÉüµ¢¤âºÆÅÙ¡¢ÏÆÊ¢¤òÉé½ý¤·¤ï¤º¤«1»î¹ç¤ÇÎ¥Ã¦¤·¤¿¡£
¡¡4ÈÖ¤ò·ç¤¤¤¿¥Á¡¼¥à¤Ï²Æ¾ì°Ê¹ß¡¢ºÇ²¼°Ì¤ËÄÀ¤ßÉüµ¢¤¬ÃÙ¤ì¤¿Â¼¾å¤Ë¸·¤·¤¤°Õ¸«¤â´ó¤»¤é¤ì¤¿¡£¡Öº£Ç¯¥á¥¸¥ã¡¼¹Ô¤±¤ë¤Î¤«Æñ¤·¤¤¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤È¤¤¤¦À¼¤â¤¢¤Ã¤¿¡£¤½¤¦¤¤¤Ã¤¿À¼¤ËÂÐ¤·¤Æ¡Ê¤É¤¦»×¤Ã¤¿¤«¡Ë¡×¤ÈÈÖÁÈÂ¦¤¬¼ÁÌä¤ò¤Ö¤Ä¤±¤¿¡£
¡¡¤³¤Î¼ÁÌä¤ËÂ¼¾å¤Ï¡Ö²¿¤È¤â»×¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£ÊÌ¤Ë²¿¸À¤ï¤ì¤è¤¦¤¬ËÍ¤ÏËÍ¤Î¿ÍÀ¸¤òÊâ¤à¡£ËÍ¤ÎÌîµå¿ÍÀ¸¤ÏËÍ¤¬·è¤á¤ë¤³¤È¤À¤·¡×¤È¥µ¥é¥ê¡£¡Ö25ºÐ¡¢26ºÐ¤Ïº£¤·¤«¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢º£¤ä¤ê¤¿¤¤¤³¤È¤ò¡Ê¥á¥¸¥ã¡¼¤Ë¡Ë¹Ô¤±¤ë¥Á¥ã¥ó¥¹¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ê¤é¹Ô¤¯¤È¤¤¤¦¤Î¤ÏËÍ¤ÎÃæ¤Ç·è¤á¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¡×¤È¼þ°Ï¤ÎÈãÈ½¤ÎÀ¼¤Ï´Ø·¸¤Ê¤¤¤È¸À¤¤ÀÚ¤Ã¤¿¡£
¡¡¤½¤·¤Æ¡Ö¥¢¥á¥ê¥«¤Î¥Ô¥Ã¥Á¥ã¡¼¤ÈÂÐÀï¤¹¤ë¤È¤«¡¢¤â¤Ã¤ÈÀ¨¤¤Áª¼ê¤¬¤¿¤¯¤µ¤ó¤¤¤ëÀ¤³¦¤òËÍ¤ÏÃÎ¤é¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤½¤³¤ÏÃÎ¤ê¤¿¤¤¤Ê¤Ã¤Æµ¤»ý¤Á¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¡×¤È²þ¤á¤Æ¥á¥¸¥ã¡¼Ä©Àï¤Î°Õ»×¤ÏÊÑ¤ï¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡7·î29Æü¤ÎDeNAÀï¤ÇºÆÉüµ¢¤¹¤ë¤È¡¢Éüµ¢½éÀï¤ÇËÜÎÝÂÇ¤òÊü¤Á¡¢¤½¤³¤«¤é55»î¹ç¤Ç22ËÜÎÝÂÇ¤È°µÅÝÅª¤ÊÀ®ÀÓ¤ò¸«¤»¥é¥¹¥È¥¤¥ä¡¼¤òÄù¤á¤¯¤¯¤Ã¤¿¡£¡Ö¼ºÇÔ¤ÏÁ´Éô·Ð¸³¤À¤ÈÂª¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£¤³¤ÎÀè¤Ï¤Þ¤À¤Þ¤ÀÄ¹¤¤¿ÍÀ¸¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¤·¡¢¤½¤³¤ÇÊÑ¤¨¤é¤ì¤ë¤³¤È¤Ï¤¿¤¯¤µ¤ó¤¢¤ë¤Î¤Ç¡¢¼ºÇÔ¤ò¼ºÇÔ¤Î¤Þ¤Þ¤Ç½ª¤ï¤é¤»¤Ê¤¤¡×¤ÈÀÀ¤Ã¤¿¡£